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Американский парень
Киноафиша Фильмы Американский парень
American Boy: A Profile of: Steven Prince

Американский парень, 1978

1978 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 55 минут
Год выпуска 1978
Премьера в России 19 апреля 1991
Премьера в мире 16 сентября 1978
Возраст 16+
Режиссер
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
В ролях
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
Стивен Принс
Джордж Меммоли
Джулия Камерон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Американский парень 2 постера
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