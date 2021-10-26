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Бартон Финк Бартон Финк
Киноафиша Фильмы Бартон Финк
Barton Fink

Бартон Финк, 1991

1991 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Молодой и талантливый драматург Бартон Финк приезжает в Голливуд, чтобы написать свой первый заказной сценарий фильма для одной из крупных кинокомпаний. Бартон приступает к работе, но дело движется ужасно медленно: он никак не может поймать вдохновение, страдает от того, что ничего не понимает в теме фильма, постоянно отвлекается на бытовые проблемы, а вскоре вообще оказывается втянут в настоящую криминальную историю...

  • Первый фильм, получивший на Каннском кинофестивале все три основные награды: Золотая пальмовая ветвь, лучший режиссер и лучший актер. 
  • Готовясь к роли, Джон Туртурро посещал занятия в школе секретарей. В перерывах между дублями он написал черновик сценария фильма “Любовь и сигареты”, причем сделал это на той же пишущей машинке, которую его персонаж использует в фильме. 
  • Роли Бартона Финка, Чета, Лу Бриза и Чарльза Медоуза изначально писались для тех актеров, которые их в итоге и сыграли. 
  • Прототипом персонажа Уильяма Мэйхью является Уильям Фолкнер, первым голливудским контрактом которого было написать сценарий к фильму “Плоть” 1932 года. 
  • Джон Полито изначально отказался от роли Лу Бриза, потому что хотел сыграть Джека Липника. Однако Фрэнсис МакДорманд, жена Джоэла Коэна, убедила Полито согласиться на роль Бриза.

1941 год. Молодой драматург Бартон Финк приезжает в Голливуд, чтобы писать заказной сценарий для одной из крупных кинокомпаний. Остановившись в ужасном отеле, он приступает к работе. Но дело движется медленно. Бытовые проблемы постоянно выбивают Бартона из колеи. К тому же, будучи человеком закомплексованным, он постоянно терзается муками творчества, отчего настроение ухудшается день ото дня. А все потому что Бартон не знает, чем закончится эта уникальная история, начавшаяся как сотни других.

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в России 20 августа 1991
Премьера в мире 18 мая 1981
Возраст 16+
Режиссер
Джоэл Коэн
Джоэл Коэн
В ролях
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Джон Гудман
Джон Гудман
Джуди Дэвис
Джуди Дэвис
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бартон Финк 3 постера
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