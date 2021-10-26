Бартон Финк, 1991

Молодой и талантливый драматург Бартон Финк приезжает в Голливуд, чтобы написать свой первый заказной сценарий фильма для одной из крупных кинокомпаний. Бартон приступает к работе, но дело движется ужасно медленно: он никак не может поймать вдохновение, страдает от того, что ничего не понимает в теме фильма, постоянно отвлекается на бытовые проблемы, а вскоре вообще оказывается втянут в настоящую криминальную историю...
1941 год. Молодой драматург Бартон Финк приезжает в Голливуд, чтобы писать заказной сценарий для одной из крупных кинокомпаний. Остановившись в ужасном отеле, он приступает к работе. Но дело движется медленно. Бытовые проблемы постоянно выбивают Бартона из колеи. К тому же, будучи человеком закомплексованным, он постоянно терзается муками творчества, отчего настроение ухудшается день ото дня. А все потому что Бартон не знает, чем закончится эта уникальная история, начавшаяся как сотни других.