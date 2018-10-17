Если вы хотите жить, вам не стоит соваться в лос-анджелесский квартал Южный Централ. Это очень опасное место, где обитают сплошь крутые черные парни — такие, например, как Тре и сводные братья Рики и Дагбой.

Ежедневно варящиеся в этой адской кухне, заполненной насилием, невежеством и злобой, раю для наркоманов и убийц, они, кажется просто обречены пополнить ряды подонков общества и закончить свои дни с пулей в спине или со шприцом в вене.

Но надежда вырваться из этого жуткого мира — и не ногами вперед — не покидает героев. Только вот Южный Централ не очень-то легко отпускает своих жертв…