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Постер фильма Ребята с улицы
7.8
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7.8

Ребята с улицы

, 1991
Boyz N the Hood
США / драма / 18+
Постер фильма Ребята с улицы
7.8

О фильме

Если вы хотите жить, вам не стоит соваться в лос-анджелесский квартал Южный Централ. Это очень опасное место, где обитают сплошь крутые черные парни — такие, например, как Тре и сводные братья Рики и Дагбой.

Ежедневно варящиеся в этой адской кухне, заполненной насилием, невежеством и злобой, раю для наркоманов и убийц, они, кажется просто обречены пополнить ряды подонков общества и закончить свои дни с пулей в спине или со шприцом в вене.

Но надежда вырваться из этого жуткого мира — и не ногами вперед — не покидает героев. Только вот Южный Централ не очень-то легко отпускает своих жертв… 

В ролях

Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
Reva Styles
Ллойд Эйвери II
Knucklehead #2
Миа Белл
Female Club Member
Кьюба Гудинг мл
Кьюба Гудинг мл
Три Стайлз
Лоуренс Фишберн
Лоуренс Фишберн
Furious Styles
Hudhail Al-Amir
S.A.T. Man
Лекси Бигхем
Mad Dog
Kenneth A. Brown
Little Chris
Nicole Brown
Brandi - Age 10
Ceal
Sheryl
Режиссер Джон Синглтон
Сценарист Джон Синглтон
Композитор Стэнли Кларк
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1991
Премьера онлайн 13 апреля 2013
Премьера в мире 13 мая 1991
Дата выхода
2 июля 1991 Россия 18+
8 мая 2021 Австралия
18 октября 1991 Бразилия 14
25 октября 1991 Великобритания
30 января 1992 Германия
17 мая 2024 Исландия 12 year age limit
16 января 1992 Италия
2 июля 1991 Казахстан
20 сентября 1991 Нидерланды
11 октября 1991 Португалия
12 июля 1991 Румыния 18
12 июля 1991 США
15 мая 1992 Турция
2 июля 1991 Украина
17 января 1992 Финляндия
4 сентября 1991 Франция
20 декабря 1991 Швеция 15
MPAA R
Бюджет $6 500 000
Сборы в мире $57 532 724
Производство Columbia Pictures
Другие названия
Boyz n the Hood, Los dueños de la calle, Boys in the Hood, Boyz n the Hood - Kulman kundit, Žestoki momci, Ребята с улицы, A Malta do Bairro, Artık Çocuk Değiller, Baieti de cartier, Boyz n the Hood - Jungs im Viertel, Boyz n the Hood - Strade violente, Boyz n the Hood : La Loi de la rue, Boyz n the Hood: Increase the Peace, Cetiri brata, Chłopaki z sąsiedztwa, Đường Đời, Fekete vidék, Ko'cha yigitlari, Küçə oğlanları, Kulman kundit, La loi de la rue, Los chicos del barrio, Os Donos da Rua, Pietinio kvartalo vyrukai, Ta paidia tis geitonias, Ühe kandi kutid, Τα παιδιά της γειτονιάς, Көше жігіттері, Момчета от квартала, Хлопці на районі, बॉयज़ न द हुड, ボーイズ'ン・ザ・フッド, 头巾少年, 街区男孩, 邻家少年杀人事件, 鄰家少年殺人事件, Boyz'n the Hood, la loi de la rue, Парни южного централа, Děti ulice, Boyz n. the Hood

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 12 голосов
7.7 IMDb

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

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