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Постер фильма Умная собачка Соня
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Киноафиша Фильмы Умная собачка Соня

Умная собачка Соня

Umnaya sobachka Sonya 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О забавной собачке Соне, которая, попадая в сложные ситуации, делала для себя поучительные выводы.

Страна СССР
Продолжительность 16 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 24 апреля 1991
Дата выхода
24 апреля 1991 Россия 0+
Производство Soyuztelefilm
Другие названия
Umnaya sobachka Sonya, The Clever Dog Sonya, Умная собачка Соня
В ролях
Татьяна Божок
Татьяна Божок
Светлана Степченко
Алексей Борзунов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
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