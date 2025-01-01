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Умная собачка Соня
Умная собачка Соня
Umnaya sobachka Sonya
18+
Напомним о выходе в прокат
детский
О фильме
О забавной собачке Соне, которая, попадая в сложные ситуации, делала для себя поучительные выводы.
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Страна
СССР
Продолжительность
16 минут
Год выпуска
1991
Премьера в мире
24 апреля 1991
Дата выхода
24 апреля 1991
Россия
0+
Производство
Soyuztelefilm
Другие названия
Umnaya sobachka Sonya, The Clever Dog Sonya, Умная собачка Соня
В ролях
Татьяна Божок
Светлана Степченко
Алексей Борзунов
Все актеры и съемочная группа
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Фильм находится в
подборках
Советские мультфильмы про животных
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
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