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В фильме «Сделано в СССР» обычная средняя школа превращается в обычную модель тоталитарного государства. Тривиальная история с таинственной кражей видеомагнитофона оборачивается гротескным и мрачным фарсом, когда временно исполняющий обязанности директора персонаж Армена Джигарханяна мозолистой диктаторской рукой терроризирует учащихся и учителей. И вот уже юные «патриоты» карают сверстников-«диссидентов», вступая в ряды «пионер-югенда». А обычная школьная лаборатория превращается в место для пыток...
|15 августа 1991
|Россия
|16+