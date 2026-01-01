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Постер фильма Сделано в СССР
5.6
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5.6

Сделано в СССР

, 1991
Sdelano v SSSR
СССР / криминал, драма / 18+
Постер фильма Сделано в СССР
5.6

О фильме

В фильме «Сделано в СССР» обычная средняя школа превращается в обычную модель тоталитарного государства. Тривиальная история с таинственной кражей видеомагнитофона оборачивается гротескным и мрачным фарсом, когда временно исполняющий обязанности директора персонаж Армена Джигарханяна мозолистой диктаторской рукой терроризирует учащихся и учителей. И вот уже юные «патриоты» карают сверстников-«диссидентов», вступая в ряды «пионер-югенда». А обычная школьная лаборатория превращается в место для пыток...

В ролях

Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
History Teacher Viktor Andreyevich
Оксана Арбузова
Katya
Кирилл Белевич
Кирилл Белевич
Aleksey
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Ivan Moyseyevich
Эдуард Марцевич
Music Teacher Boris Fyodorovich
Алла Клюка
Irina Sysoyeva
Денис Матросов
Денис Матросов
Aleksandra Fomichyova
Smetleva
Вера Панасенкова
Senior Class Student
I. Dobrokhotova
Александр Горшков
Режиссер Владимир Шамшурин, Svyatoslav Tarakhovsky
Сценарист Svyatoslav Tarakhovsky
Композитор Николай Николаевич Каретников
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна СССР
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 15 августа 1991
Дата выхода
15 августа 1991 Россия 16+
Производство Fora Film, Goskino
Другие названия
Sdelano v SSSR, Made in USSR, Skygger fra Sovjet, Сделано в СССР

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb

Отзывы о фильме

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