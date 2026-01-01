В лифте большого многоквартирного дома на Энджелу Андерсон было совершено нападение. От изнасилования ее спасло не Чудо, а... ножницы. Обыкновенные портняжные ножницы, которые она, очевидно, частенько покупала и которых в ее квартире также было видимо-невидимо, поскольку Энджела увлекалась незамысловатым хобби - изготавливала куклы и сама шила для них платьица да кофточки. Насильник с воем убежал из лифта после того, как получил удар ножницами в плечо. Но кошмар на этом не закончился, а только-только начался...