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Постер фильма Ножницы
6.0
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6.0

Ножницы

, 1991
Scissors
США / триллер / 18+
Постер фильма Ножницы
6.0

О фильме

В лифте большого многоквартирного дома на Энджелу Андерсон было совершено нападение. От изнасилования ее спасло не Чудо, а... ножницы. Обыкновенные портняжные ножницы, которые она, очевидно, частенько покупала и которых в ее квартире также было видимо-невидимо, поскольку Энджела увлекалась незамысловатым хобби - изготавливала куклы и сама шила для них платьица да кофточки. Насильник с воем убежал из лифта после того, как получил удар ножницами в плечо. Но кошмар на этом не закончился, а только-только начался...

В ролях

Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Angela Anderson
Мишель Филлипс
Мишель Филлипс
Ann Carter
Ронни Кокс
Dr. Stephan Carter
Вики Фредерик
Nancy Leahy
Стив Рейлсбэк
Cole Morgan
Ларри Мосс
Mr. Kramer
Остин Келли
Folger
Альберт Попуэлл
Officer
Jesse Garcia
Counterman
Will Leskin
Billy
Режиссер Фрэнк Де Фелитта
Сценарист Джойс Селзник, Фрэнк Де Фелитта
Композитор Алфи Кабильо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1991
Премьера онлайн 22 марта 1991
Премьера в мире 22 марта 1991
Дата выхода
22 марта 1991 Россия 16+
22 марта 1991 Казахстан
22 марта 1991 США
22 марта 1991 Украина
22 марта 1991 Франция 16
12 декабря 1992 Южная Корея 19
MPAA R
Сборы в мире $2 368
Производство DDM Film Corporation
Другие названия
Scissors, Fenêtre sur crime, Al filo del abismo, Enigmas do Passado, Fångad i en mardröm, Final Instinct, Íntima obsesión, Makas, Makaze, Névrose, Nożyczki, O Enigma do Passado, Ollók, Sakset, Scissors - Forbici, Secretos íntimos, Škare, Tijeras, Violada e Perseguida, Žirkles, Εφιαλτική παγίδα, Ножици, Ножиці, Ножницы, 艳影

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb

Отзывы о фильме

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