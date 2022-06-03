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Cape Fear

Мыс страха, 1991

1991 / США
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

После 14 лет тюрьмы Макс Кейди выходит на свободу. Но у него нет планов начать жизнь с чистого листа, он мечтает только о том, чтобы отомстить Боудену - адвокату, который мог смягчить его наказание, но почему-то скрыл от суда важный документ. Преуспевающий юрист успел забыть о своем подзащитном и даже не подозревает о том, какая опасность угрожает ему и его семье.

  • Мартину Скорсезе не очень хотелось снимать фильм, но его убедил Роберт Де Ниро, который хотел поработать именно с ним. 
  • Ремейк одноименного фильма 1962 года. Роберт Митчум и Грегори Пек, которые появляются в эпизодических ролях, сыграли в оригинале Кэйди и Боудена соответственно. Также в роли судьи появляется Мартин Болсам, сыгравший в оригинале одну из ролей второго плана.
  • Последняя работа Грегори Пека в большом кино. 
  • Сначала Роберт Де Ниро заплатил пять тысяч долларов, чтобы придать своим зубам устрашающий вид, а затем еще 20 тысяч, чтобы привести их в норму после съемок.
  • Татуировки Макса Кэйди были выполнены натуральными красками, которые отмылись через несколько месяцев.
  • Мартин Скорсезе хотел, чтобы роль Боудена сыграл Харрисон Форд.
  • Готовясь к фильму Роберту де Ниро пришлось набирать мышечную массу, а Нику Нолти, напротив, сбрасывать вес.

атерый уголовник Макс Кейди выходит из тюрьмы, отсидев длительный срок за изнасилование. Его сердце переполнено злобой и ненавистью. Тогда, четырнадцать лет назад, его адвокатом на суде был Сэм Боуден. У него в руках была важная информация, которая, возможно, могла оправдать Макса. Но Сэм скрыл ее, и его клиент получил суровый приговор. Макс ничего не забыл, все эти годы он вынашивал план мести. И теперь намерен отыскать Боудена и преподать хороший урок ему, его жене и 15-летней дочери.

7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1991
Премьера в России 15 ноября 1991
Премьера в мире 6 октября 1991
Возраст 16+
Режиссер
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
В ролях
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Ник Нолти
Ник Нолти
Джульетт Льюис
Джульетт Льюис
Джо Дон Бэйкер
Роберт Митчэм
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мыс страха 2 постера
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Мыс страха
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3 июня 2022 11:54
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