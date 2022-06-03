Мыс страха, 1991

атерый уголовник Макс Кейди выходит из тюрьмы, отсидев длительный срок за изнасилование. Его сердце переполнено злобой и ненавистью. Тогда, четырнадцать лет назад, его адвокатом на суде был Сэм Боуден. У него в руках была важная информация, которая, возможно, могла оправдать Макса. Но Сэм скрыл ее, и его клиент получил суровый приговор. Макс ничего не забыл, все эти годы он вынашивал план мести. И теперь намерен отыскать Боудена и преподать хороший урок ему, его жене и 15-летней дочери.