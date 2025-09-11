6.7
6.7

Напролом

, 1991
The Hard Way
США / криминал, боевик, комедия / 18+
О фильме

Ник Лэнг — знаменитая голливудская звезда. У Ника есть лишь одна мечта: расстаться со своим имиджем «славного парня» и сыграть настоящего «крутого» героя. И тут, как раз кстати, возникает возможность исполнить роль отважного детектива. Чтобы как можно лучше узнать о своем новом персонаже, Лэнг отправляется в Нью-Йорк, где знакомится с бывалым сыщиком Джоном Моссом, который должен помочь ему освоить полицейские приемы. Странная парочка отправляется на поиски самого настоящего серийного убийцы, терроризирующего весь город…

В ролях

Майкл Джей Фокс
Джеймс Вудс
Стивен Лэнг
Аннабелла Шиорра
Джон Каподиче
Луис Гусман
Режиссер Джон Бэдэм
Сценарист Лем Доббс, Майкл Козолл, Дэниэл Пайн
Композитор Артур Б. Рубинштейн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1991
Премьера в мире 8 марта 1991
Дата выхода
8 марта 1991 Россия 16+
6 июня 1991 Австралия
3 мая 1991 Великобритания
27 июня 1991 Германия
28 июня 1991 Дания 15
5 сентября 1991 Италия
8 марта 1991 Казахстан
16 июля 1991 Португалия
8 марта 1991 США
8 марта 1991 Украина
5 июля 1991 Финляндия
10 июля 1991 Франция
MPAA R
Бюджет $24 000 000
Сборы в мире $65 595 485
Производство Universal Pictures, The Badham-Cohen Group
Другие названия
The Hard Way, Duro de aguantar, Auf die harte Tour, Na teži način, Напролом, Aprendiz de Feiticeiro, Chơi khó, Ciężka próba, Colegas a la fuerza, Den hårde måde, Ett tufft job, Ett tufft jobb, Insieme per forza, Jobb ma egy zsaru, mint holnap kettő, Jouer dur, La Manière forte, Läbi raskuste, Opasan put, Parea me to zori, Poldovi v patách, Rankka keikka, Sen Nereden Çıktın?, Sócios à Força, Παρέα με το ζόρι, По трудният начин, द हार्ड वे, ハード・ウェイ, 小生當差

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Nick Lang [на большом экране] Это не похоже на кино. Там 17 дублей, чтобы сделать всё правильно. У нас — один дубль. На всю жизнь. Облажались — и всё, кончено.
John Moss [в зале] Эй! Это моя реплика!

Отзывы зрителей о фильме Напролом

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:53
Отзывы в целом критичны: реакция на фильм слабая, речь идёт о дешёвом производстве и небрежном сюжете. В положительную сторону отмечают лишь качественные визуальные эффекты и привлекательно выглядящего актёра Пирса, однако главная проблема — слабая проработка сценария, нелогичные моменты и повторяющиеся сцены. Оценки в основном низкие (0–3 из 10). Фильм не подойдёт для тех, кто ищет серьёзное кино; ценителям ретро-космофильмов с простым сюжетом может пригодиться как развлечение.
Саммари составлено ИИ на основе 4 отзывов.

Отзывы о фильме

LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Мда... Фильм отстой полный . Реально , как мой друг сказал , я бы такой фильм про космос мог бы посмотреть по телевизору по каналу ТВ-3 =))))) ТАм… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Хромакей и несуразный сценарий.

Пирс выглядит круто, но запоминается тем, что его всю дорогу бьют, в основном по голове.

Фуфлокино.

3/10, за "улыбашку".
