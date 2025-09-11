Ник Лэнг — знаменитая голливудская звезда. У Ника есть лишь одна мечта: расстаться со своим имиджем «славного парня» и сыграть настоящего «крутого» героя. И тут, как раз кстати, возникает возможность исполнить роль отважного детектива. Чтобы как можно лучше узнать о своем новом персонаже, Лэнг отправляется в Нью-Йорк, где знакомится с бывалым сыщиком Джоном Моссом, который должен помочь ему освоить полицейские приемы. Странная парочка отправляется на поиски самого настоящего серийного убийцы, терроризирующего весь город…
|8 марта 1991
|Россия
|16+
|6 июня 1991
|Австралия
|3 мая 1991
|Великобритания
|27 июня 1991
|Германия
|28 июня 1991
|Дания
|15
|5 сентября 1991
|Италия
|8 марта 1991
|Казахстан
|16 июля 1991
|Португалия
|8 марта 1991
|США
|8 марта 1991
|Украина
|5 июля 1991
|Финляндия
|10 июля 1991
|Франция
Пирс выглядит круто, но запоминается тем, что его всю дорогу бьют, в основном по голове.
Фуфлокино.
3/10, за "улыбашку".