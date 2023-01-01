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Мигранты
Мигранты, 1991
1991 / СССР
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Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
драма
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О фильме
Мигранты-подростки, покинувшие родные места, проходят через все "круги ада" несладкой жизни.
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6.6
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
1991
Премьера в России
3 августа 1991
Премьера в мире
3 августа 1991
Возраст
18+
Режиссер
Валерий Приемыхов
В ролях
Оксана Арбузова
Андрей Андреев
Валерий Приемыхов
Нина Русланова
Екатерина Васильева
Все актеры и съемочная группа
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