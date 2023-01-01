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Мигранты
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Мигранты, 1991

1991 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

Мигранты-подростки, покинувшие родные места, проходят через все "круги ада" несладкой жизни.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в России 3 августа 1991
Премьера в мире 3 августа 1991
Возраст 18+
Режиссер
Валерий Приемыхов
В ролях
Оксана Арбузова
Андрей Андреев
Андрей Андреев
Валерий Приемыхов
Нина Русланова
Нина Русланова
Екатерина Васильева
Екатерина Васильева
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мигранты 1 постер
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