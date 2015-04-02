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Постер фильма Король-рыбак
7.3
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7.3

Король-рыбак

, 1991
The Fisher King
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Король-рыбак
7.3

О фильме

Джек — популярный радиоведущий. У него есть чувство юмора, сарказм и профессиональный цинизм, который в итоге оборачивается трагедией: один из постоянных слушателей последовал его ироничному совету: вошел в людное кафе и разрядил полную обойму в ничего не подозревающих посетителей.

Потрясенный Джек бросает работу и уходит в запой, погружаясь на дно отчаяния. В этот момент он встречает бездомного бродягу Пэрри, в прошлом — профессора истории, который увлекает его в удивительный мир собственных фантазий, где по унылым улицам огромного города шествуют средневековые рыцари, а небоскребы превращаются в величественные замки.

Вдвоем они отправляются на поиски Святого Грааля… в район Манхэттэна.

В ролях

Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Джек Лукас
Робин Уильямс
Робин Уильямс
Parry
Аманда Пламмер
Аманда Пламмер
Мерседес Руэль
Мерседес Руэль
Anne Napolitano
Adam Bryant
Radio Engineer
Paul Lombardi
Radio Engineer
Дэвид Хайд Пирс
Lou Rosen
Тед Росс
Limo Bum
Лара Харрис
Сондра
Уоррен Олни
TV Anchorman
Фрейзер Смит
News Reporter
Режиссер Терри Гиллиам
Сценарист Ричард ЛаГравенезе
Композитор Джордж Фентон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 1991
Премьера онлайн 10 декабря 2016
Премьера в мире 10 сентября 1991
Дата выхода
10 сентября 1991 Россия 16+
7 ноября 1991 Австралия
6 февраля 1992 Аргентина
15 ноября 1991 Бразилия 14
8 ноября 1991 Великобритания
10 января 1992 Венгрия
31 октября 1991 Германия
13 января 1992 Греция
17 января 1992 Дания
8 ноября 1991 Ирландия
17 января 1992 Испания
18 октября 1991 Италия
10 сентября 1991 Казахстан 16+
27 сентября 1991 Канада
15 ноября 1991 Нидерланды
17 января 1992 Португалия
20 сентября 1991 США
7 февраля 1992 Турция
10 сентября 1991 Украина
22 ноября 1991 Финляндия
2 октября 1991 Франция
11 октября 1991 Швеция
4 сентября 1993 Южная Корея
11 апреля 1992 Япония
MPAA R
Бюджет $24 000 000
Сборы в мире $41 895 933
Производство Tri-Star Pictures
Другие названия
The Fisher King, Pescador de ilusiones, Fisher King, König der Fischer, Король-рыбак, A halászkirály legendája, Balıkçı Kral, El rei pescador, El rey pescador, Fisher King - Le roi pêcheur, Karalius žvejys, Král' rybár, Kralj ribara, Kraljevi ribic, La leggenda del re pescatore, Le roi pêcheur, Narrkuningas, O Pescador de Ilusões, O Rei Pescador, O vasilias tis monaxias, Ο βασιλιάς της μοναξιάς, Король-Рибалка, Король-рыболов, Кралят на рибарите, Краљ рибара, फिशर किंग, フィッシャー・キング, 天涯淪落兩心知, 奇幻城市, 渔王, 天涯沦落两心知

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Parry Ты когда-нибудь слышал историю о Короле-рыбаке?
Jack Lucas Нет.
Parry Всё начинается с того, что король в детстве должен провести ночь в лесу один, чтобы доказать свою храбрость и стать королём. Пока он один в лесу, к нему приходит священное видение. Из огня появляется Святой Грааль — символ божественной благодати. И голос сказал мальчику: «Ты будешь хранителем Грааля, чтобы он мог исцелять сердца людей». Но мальчик был ослеплён великими мечтами о жизни, полной власти, славы и красоты. И в этом состоянии радикального изумления он на мгновение почувствовал себя не просто мальчиком, а непобедимым — словно бог... Тогда он сунул руку в огонь, чтобы взять Грааль, и тот исчез, оставив ему руку в огне, сильно обожжённую. С годами рана становилась всё глубже. Пока однажды жизнь не потеряла для него всякий смысл. Он не верил ни в кого — даже в себя. Он не мог любить и не чувствовал любви. Он был болен от пережитого. Он начал умирать. Однажды в замок забрел дурак и нашёл короля одного. И будучи дураком, он был простодушен; он не увидел короля. Он увидел лишь человека, одинокого и страдающего. И спросил у короля: «Что тебя мучит, друг?» Король ответил: «Я хочу пить — мне нужна вода, чтобы охладить горло». Тогда дурак взял чашу с прикроватного столика, наполнил её водой и протянул королю. Когда король начал пить, он почувствовал, что рана заживает! Он посмотрел на руки — там был Святой Грааль, который он искал всю жизнь. И он с изумлением обратился к дураку: «Как тебе удалось найти то, что не смогли мои лучшие и храбрые?» А дурак ответил: «Не знаю. Я просто понял, что ты хочешь пить.»

Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Где-то к пятой минуте примерно мне захотелось знать о Джеке всё-всё.
На семнадцатой минуте я влюбилась в этот фильм окончательно. А если я чего… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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