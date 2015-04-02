Джек — популярный радиоведущий. У него есть чувство юмора, сарказм и профессиональный цинизм, который в итоге оборачивается трагедией: один из постоянных слушателей последовал его ироничному совету: вошел в людное кафе и разрядил полную обойму в ничего не подозревающих посетителей.
Потрясенный Джек бросает работу и уходит в запой, погружаясь на дно отчаяния. В этот момент он встречает бездомного бродягу Пэрри, в прошлом — профессора истории, который увлекает его в удивительный мир собственных фантазий, где по унылым улицам огромного города шествуют средневековые рыцари, а небоскребы превращаются в величественные замки.
Вдвоем они отправляются на поиски Святого Грааля… в район Манхэттэна.
|10 сентября 1991
|Россия
|16+
|7 ноября 1991
|Австралия
|6 февраля 1992
|Аргентина
|15 ноября 1991
|Бразилия
|14
|8 ноября 1991
|Великобритания
|10 января 1992
|Венгрия
|31 октября 1991
|Германия
|13 января 1992
|Греция
|17 января 1992
|Дания
|8 ноября 1991
|Ирландия
|17 января 1992
|Испания
|18 октября 1991
|Италия
|10 сентября 1991
|Казахстан
|16+
|27 сентября 1991
|Канада
|15 ноября 1991
|Нидерланды
|17 января 1992
|Португалия
|20 сентября 1991
|США
|7 февраля 1992
|Турция
|10 сентября 1991
|Украина
|22 ноября 1991
|Финляндия
|2 октября 1991
|Франция
|11 октября 1991
|Швеция
|4 сентября 1993
|Южная Корея
|11 апреля 1992
|Япония
На семнадцатой минуте я влюбилась в этот фильм окончательно. А если я чего… Читать дальше…