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Жажда страсти
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Жажда страсти, 1991

1991 / СССР
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме
У героини нет имени. Она - сама страсть, материализованная в своем больном воображении. Поддавшись воле своей пациентки, врач вначале влюбляется в нее, а затем становится ее убийцей...
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1991
Премьера в России 15 июня 1991
Премьера в мире 15 июня 1991
Режиссер
Андрей Харитонов
Андрей Харитонов
В ролях
Анастасия Вертинская
Анастасия Вертинская
Виктор Раков
Виктор Раков
Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
Лембит Ульфсак
Лембит Ульфсак
Владимир Шевельков
Владимир Шевельков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жажда страсти 1 постер
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