Беглец, 1991

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о выходе в прокат 6.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 45 минут Год выпуска 1991 Премьера в России 27 мая 1991 Премьера в мире 26 мая 1991 Возраст 16+ Режиссер Лефтерис Ксанопулос В ролях Костас Казакос Стратос Цорцоглу Все актеры и съемочная группа

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