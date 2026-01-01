Постер фильма Колдовской апрель
Колдовской апрель

, 1992
Enchanted April
Великобритания / драма / 18+
О фильме

Однажды Лотти Уилкинс открыла свежий номер «Дэйли телеграф» и прочитала вышеупомянутое объявление. У молодой женщины защемило сердце, и она тут же побежала в женский клуб «Соловей», где, вопреки британским традициям, напросилась на знакомство с Роуз Арбутнот. Вдвоем они и отправились по указанному адресу, затем подыскали себе компаньонок и… прекрасным апрельским утром, открыв окно, увидели бирюзовое море и чудный сад. Это был рай!..

В ролях

Джози Лоуренс
Миранда Ричардсон
Альфред Молина
Невилл Филлипс
Джоан Плоурайт
Полли Уокер
Режиссер Майк Ньюэлл
Сценарист Элизабет фон Арним, Питер Барнс
Композитор Ричард Родни Беннетт
Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 6 ноября 1991
Дата выхода
6 ноября 1991 Россия 6+
26 декабря 1992 Австралия
6 ноября 1991 Великобритания
8 апреля 1993 Германия
23 апреля 1993 Испания
6 ноября 1991 Казахстан
31 июля 1992 США
6 ноября 1991 Украина
31 марта 1993 Франция
25 декабря 1992 Швеция
3 апреля 1993 Южная Корея 18
MPAA PG
Сборы в мире $13 200 170
Производство BBC Film, Miramax, Greenpoint Films
Другие названия
Enchanted April, Avril enchanté, 情迷四月天, Abril encantado, April Ha-Kasoom, Aprilie fermecat, Čarobni april, Czarowny kwiecień, Elvarázsolt április, En deilig april, En förtrollad april, Enchanted April - Ihana huhtikuu, Förtjusande april, Ihana Huhtikuu, Magemenos Aprilis, Um Sonho de Primavera, Un abril encantado, Un abril màgic, Un incantevole aprile, Verzauberter April, Viagem Sentimental, Vidunderlige april, Μαγεμένος Απρίλης, Вълшебният април, Колдовской апрель, Чаровният април, 魅せられて四月

7.3 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Такого Сашу Белого никто бы не пожалел: как сложилась жизнь героя Безрукова из «Бригады» на самом деле
