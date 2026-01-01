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Постер фильма Чужие деньги
6.5
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6.5

Чужие деньги

, 1991
Other People's Money
США / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Чужие деньги
6.5

О фильме

Акула Уолл-стрита Лоуренс Гарфилд по прозвищу Ларри-Ликвидатор, известен благодаря тем компаниям, которые он развалил. Он занимается исключительно собственным обогащением за счет других. Его очередная цель — корпорация, которой владеет восьмидесятилетний патриарх Йоргенсон. Чтобы не дать противостоять коварному Гарфилду, старик нанимает не менее коварную юристку.

В ролях

Грегори Пек
Грегори Пек
Andrew Jorgenson
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Lawrence Garfield
Пенелопа Энн Миллер
Пенелопа Энн Миллер
Kate Sullivan
Пайпер Лори
Пайпер Лори
Bea Sullivan
Дин Джонс
Bill Coles
Р.Д. Колл
Arthur
Мо Гаффни
Harriet
Бетти Хенрице
Emma
Том Олдредж
Ozzie
Лейла Кензл
Marcia
Режиссер Норман Джуисон
Сценарист Джерри Стернер, Элвин Сарджент
Композитор Дэвид Ньюман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1991
Премьера в мире 18 октября 1991
Дата выхода
18 октября 1991 Россия 16+
18 октября 1991 Венгрия
14 ноября 1991 Германия
18 октября 1991 Казахстан
18 октября 1991 США
18 октября 1991 Украина
22 января 1994 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $25 682 090
Производство Warner Bros., Yorktown Productions
Другие названия
Other People's Money, Das Geld anderer Leute, Riqueza ajena, A furfangos részvényes, A nagy likvidátor, Andre folks penge, Banii altor oameni, Başkalarının Parası, Com o Dinheiro dos Outros, Con el dinero de los demás, Cudze pieniądze, Galen i pengar, I soldi degli altri, L'argent des autres, Larry le liquidateur, Larry, o Liquidador, Me ta lefta ton allon, Novac drugih ljudi, Pieniądze innych ludzi, Toisten rahat, Με τα λεφτά των άλλων, Парите на другите, Чужие деньги, アザー・ピープルズ・マネー

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Lawrence Garfield [В ответ на речь Джорджи.] Аминь. И аминь. И аминь. Вы должны простить меня. Я не знаком с местной традицией. Где я родом, после услышанной молитвы всегда произносят «Аминь». Потому что именно это вы только что услышали — молитва. Где я родом, эта конкретная молитва называется «Молитва об усопших». Вы только что услышали Молитву об усопших, мои коллеги-акционеры, и вы не сказали «Аминь». Эта компания мертва. Я не убивал её. Не вините меня. Она была мертва, когда я пришёл сюда. Для молитв уже поздно. Даже если молитвы были бы услышаны, и чудо случилось, и йена сделала это, и доллар сделал то, и инфраструктура сделала другое, мы всё равно были бы мертвы. Знаете почему? Оптоволокно. Новые технологии. Устаревание. Мы мертвы, безусловно. Мы просто не банкроты. И знаете, как надёжнее разориться? Продолжай занимать всё большую долю на сокращающемся рынке. Прямо в пропасть. Медленно, но верно. Вы знаете, когда-то существовало десятки компаний, которые делали хлысты для повозок. И поспорю, последняя компания на рынке была той, которая делала лучший, g###### хлыст для повозки, который вы когда-либо видели. А вам бы понравилось быть акционером той компании? Вы вложились в бизнес, и этот бизнес мёртв. Давайте проявим разум и элементарное достоинство и подпишем акт о смерти, заберём страховку и вложимся во что-то с будущим. «Ах, но мы не можем», — говорит молитва. «Мы не можем, потому что у нас есть ответственность, ответственность перед нашими сотрудниками, перед нашим сообществом. Что будет с ними?» У меня есть два слова на этот счёт: кому какое дело? Заботиться о них? Зачем? Они не заботились о вас. Они высосали вас до нитки. У вас нет ответственности перед ними. За последние десять лет эта компания высасывала ваши деньги. Разве это сообщество когда-нибудь сказало: «Мы знаем, что времена тяжёлые. Мы снизим налоги, снизим оплату за воду и канализацию.» Проверьте: вы платите вдвое больше, чем десять лет назад. А наши преданные сотрудники, которые за последние три года не получали повышения, по-прежнему зарабатывают вдвое больше, чем десять лет назад; а наши акции — одна шестая того, чем были десять лет назад. Кому какое дело? Я скажу вам. Мне. Я не ваш лучший друг. Я ваш единственный друг. Я ничего не делаю? Я зарабатываю вам деньги. И чтобы не забывать, это единственная причина, по которой вы вообще стали акционерами в первую очередь. Вы хотите зарабатывать деньги! Вам безразлично, производят ли они провод и кабель, жареную курицу или выращивают мандарины! Вы хотите зарабатывать деньги! Я ваш единственный друг. Я зарабатываю вам деньги. Возьмите деньги. Инвестируйте их в другое место. Может быть, может быть, вам повезёт, и деньги будут использоваться продуктивно. И если да, вы создадите новые рабочие места и окажете услугу экономике и, Боже упаси, даже заработаете немного денег для себя. И если кто-то спросит, скажите им, что вы сделали пожертвование на завод. И кстати, мне приятно, что меня зовут «Ларри-Ликвидатор». Знаете, почему, коллеги-акционеры? Потому что на моих похоронах вы уйдёте с улыбкой на лице и несколькими долларами в кармане. Вот это похороны, которыми стоит иметь.

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