Lawrence Garfield [В ответ на речь Джорджи.] Аминь. И аминь. И аминь. Вы должны простить меня. Я не знаком с местной традицией. Где я родом, после услышанной молитвы всегда произносят «Аминь». Потому что именно это вы только что услышали — молитва. Где я родом, эта конкретная молитва называется «Молитва об усопших». Вы только что услышали Молитву об усопших, мои коллеги-акционеры, и вы не сказали «Аминь». Эта компания мертва. Я не убивал её. Не вините меня. Она была мертва, когда я пришёл сюда. Для молитв уже поздно. Даже если молитвы были бы услышаны, и чудо случилось, и йена сделала это, и доллар сделал то, и инфраструктура сделала другое, мы всё равно были бы мертвы. Знаете почему? Оптоволокно. Новые технологии. Устаревание. Мы мертвы, безусловно. Мы просто не банкроты. И знаете, как надёжнее разориться? Продолжай занимать всё большую долю на сокращающемся рынке. Прямо в пропасть. Медленно, но верно. Вы знаете, когда-то существовало десятки компаний, которые делали хлысты для повозок. И поспорю, последняя компания на рынке была той, которая делала лучший, g###### хлыст для повозки, который вы когда-либо видели. А вам бы понравилось быть акционером той компании? Вы вложились в бизнес, и этот бизнес мёртв. Давайте проявим разум и элементарное достоинство и подпишем акт о смерти, заберём страховку и вложимся во что-то с будущим. «Ах, но мы не можем», — говорит молитва. «Мы не можем, потому что у нас есть ответственность, ответственность перед нашими сотрудниками, перед нашим сообществом. Что будет с ними?» У меня есть два слова на этот счёт: кому какое дело? Заботиться о них? Зачем? Они не заботились о вас. Они высосали вас до нитки. У вас нет ответственности перед ними. За последние десять лет эта компания высасывала ваши деньги. Разве это сообщество когда-нибудь сказало: «Мы знаем, что времена тяжёлые. Мы снизим налоги, снизим оплату за воду и канализацию.» Проверьте: вы платите вдвое больше, чем десять лет назад. А наши преданные сотрудники, которые за последние три года не получали повышения, по-прежнему зарабатывают вдвое больше, чем десять лет назад; а наши акции — одна шестая того, чем были десять лет назад. Кому какое дело? Я скажу вам. Мне. Я не ваш лучший друг. Я ваш единственный друг. Я ничего не делаю? Я зарабатываю вам деньги. И чтобы не забывать, это единственная причина, по которой вы вообще стали акционерами в первую очередь. Вы хотите зарабатывать деньги! Вам безразлично, производят ли они провод и кабель, жареную курицу или выращивают мандарины! Вы хотите зарабатывать деньги! Я ваш единственный друг. Я зарабатываю вам деньги. Возьмите деньги. Инвестируйте их в другое место. Может быть, может быть, вам повезёт, и деньги будут использоваться продуктивно. И если да, вы создадите новые рабочие места и окажете услугу экономике и, Боже упаси, даже заработаете немного денег для себя. И если кто-то спросит, скажите им, что вы сделали пожертвование на завод. И кстати, мне приятно, что меня зовут «Ларри-Ликвидатор». Знаете, почему, коллеги-акционеры? Потому что на моих похоронах вы уйдёте с улыбкой на лице и несколькими долларами в кармане. Вот это похороны, которыми стоит иметь.