Постер мультфильма Рок ку-ка-ре-ку
6.0 Рейтинг IMDb: 6
Рок ку-ка-ре-ку

Rock-A-Doodle 18+
О фильме

Каждое утро петух Шантеклер будил своей песней солнце. Это очень не нравилось злому филину по прозвищу Великий Герцог, ненавидевшему свет и любившему ночную тьму. Одним прекрасным утром, когда Шантеклер дрался с другим петухом, солнце взошло без его песни. И тогда опозоренный певец покинул родную ферму, чтобы найти счастье в большом городе. И тут же солнце перестало всходить, а над землей нависли огромные черные тучи. Великий Герцог уже празднует победу, но обитатели фермы во главе с пушистым белым котенком Эдмондом отправляются в рискованное путешествие в надежде найти Шантеклера и вернуть украденное солнце…

Страна США / Великобритания / Ирландия
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 2 августа 1991
Дата выхода
2 августа 1991 Россия 0+
2 августа 1991 Австралия G
2 августа 1991 Великобритания
1 августа 2002 Германия
1 декабря 1993 Италия
2 августа 1991 Казахстан
3 апреля 1992 США
2 августа 1991 Украина
24 июня 1992 Франция
MPAA G
Бюджет $18 000 000
Сборы в мире $11 657 385
Производство Goldcrest Films International, Sullivan Bluth Studios, The Super Music Friends Show First 30 Years
Другие названия
Rock-A-Doodle, Amigos inseparables, 艾迪的幻想旅程, Rock-O-Rico, *RokkiKukko*, Chantecler, o Rei do Rock, Cocosul cântãret, Eddy e la banda del sole luminoso, En busca del Rey del Sol, Hanekam de rocker, Koneko ni Natta Shounen, Mese rockkal, O magikos kosmos tou Koko Rock, Powrót króla Rock and Rulla, Rock a Doodle, Rock-A-Doodle 3D, Rock-a-Doodle: Ein Hahn erobert die Stadt, Rock-A-Doodle: En busca del Rey Sol, Rock, rul og hanegal, Rock*a*Doodle, Roco.o.Rico, Rokkikukko, Rokna Túli, Sallan Yuvarlan, Ο μαγικός κόσμος του Κόκο Ροκ, Нові пригоди песика та його друзів, Новые приключения Пса и его друзей, Рок-Ку-ка-ре-ку, Рокенрол враголани, 子猫になった少年
Режиссер
Дон Блат
Гари Голдман
В ролях
Фил Харрис
Глен Кэмпбелл
Эдди Дизен
Стэн Ивар
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Рок ку-ка-ре-ку
Американская история 7.2
Американская история (1986)
Все псы попадают в рай 7.2
Все псы попадают в рай (1989)
Дюймовочка 6.3
Дюймовочка (1994)
Секрет Н.И.М.Х. 7.7
Секрет Н.И.М.Х. (1982)
Коты не танцуют 6.9
Коты не танцуют (1997)
Повелитель страниц 6.9
Повелитель страниц (1994)
Долина папоротников: Последний тропический лес 6.8
Долина папоротников: Последний тропический лес (1992)
Американская история 2: Фивел едет на Запад 6.5
Американская история 2: Фивел едет на Запад (1991)
Маленький Немо: Приключения в стране снов 7.1
Маленький Немо: Приключения в стране снов (1989)
Анастасия 7.7
Анастасия (1997)
Земля до начала времен 7.0
Земля до начала времен (1988)
Коты-аристократы 7.3
Коты-аристократы (1970)

6.0
6 IMDb
Рок ку-ка-ре-ку - смотреть в онлайн-кинотеатре

Кадры из мультфильма
