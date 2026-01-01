Отзывы о мультфильме
Каждое утро петух Шантеклер будил своей песней солнце. Это очень не нравилось злому филину по прозвищу Великий Герцог, ненавидевшему свет и любившему ночную тьму. Одним прекрасным утром, когда Шантеклер дрался с другим петухом, солнце взошло без его песни. И тогда опозоренный певец покинул родную ферму, чтобы найти счастье в большом городе. И тут же солнце перестало всходить, а над землей нависли огромные черные тучи. Великий Герцог уже празднует победу, но обитатели фермы во главе с пушистым белым котенком Эдмондом отправляются в рискованное путешествие в надежде найти Шантеклера и вернуть украденное солнце…
|2 августа 1991
|Россия
|0+
|2 августа 1991
|Австралия
|G
|2 августа 1991
|Великобритания
|1 августа 2002
|Германия
|1 декабря 1993
|Италия
|2 августа 1991
|Казахстан
|3 апреля 1992
|США
|2 августа 1991
|Украина
|24 июня 1992
|Франция