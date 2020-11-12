Генри Тернер - преуспевающий, но бессердечный нью-йоркский адвокат, готовый добиваться успеха любой ценой, даже за счет своих жены и дочери.

Но однажды случается несчастье, которое обрывает стремительную карьеру Генри. Он оказывается недееспособным и к тому же полностью теряет все воспоминания о своей прошлой жизни. Необходимо начинать все заново, и Генри постепенно узнает тяжелую и неприятную правду о себе самом...