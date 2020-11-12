6.7Regarding Henry
Кое-что о Генри, 1991
США / драма / 18+
О фильме
Генри Тернер - преуспевающий, но бессердечный нью-йоркский адвокат, готовый добиваться успеха любой ценой, даже за счет своих жены и дочери.
Но однажды случается несчастье, которое обрывает стремительную карьеру Генри. Он оказывается недееспособным и к тому же полностью теряет все воспоминания о своей прошлой жизни. Необходимо начинать все заново, и Генри постепенно узнает тяжелую и неприятную правду о себе самом...
В ролях
Майкл Хейли
Court Clerk
Стэнли Свердлоу
Mr. Matthews
Элизабет Уилсон
Jessica, Henry's Secretary
Микки Аллен
Rachel Turner
Julie Follansbee
Mrs. Matthews
Режиссер Майк Николс
Сценарист Джей Джей Абрамс
Композитор Ханс Циммер
Детали фильма
Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 10 июля 1991
Дата выхода
|10 июля 1991
|Россия
|12+
|10 июля 1991
|Бразилия
|12
|13 сентября 1991
|Великобритания
|26 декабря 1991
|Германия
|12 января 2015
|Испания
|26 сентября 1991
|Италия
|10 июля 1991
|Казахстан
|8 ноября 1991
|Португалия
|10 июля 1991
|США
|10 июля 1991
|Украина
|23 октября 1991
|Франция
|TP
|15 февраля 1992
|Южная Корея
|18
MPAA PG-13
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $43 001 500
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Regarding Henry, La fuerza de la verdad, À propos d'Henry, Fallet Henry, In Sachen Henry, A propòsit de Henry, A propósito de Henry, A proposito di Henry, B'Nogea L'Henry, Csak egy lövés, Darbareye Henry, Det handler om Henry, Henry juhtum, Henryjev povratak, Kendini Arayan Adam, Kitoks Henris, Kokoronotabi, Myslete na Henryho, Myslite na Henryho, O Regresso de Henry, Odnaleźć siebie, Shetika me ton Henry, Tapaus Henry, Tilfellet Henry, Uma Segunda Chance, Una segunda oportunidad, Vse o Henryju, Σχετικά με τον Χένρι, Дещо про Генрі, Кое-что о Генри, Относно Хенри, Старање о Хенрију, रिगार्डिंग हेनरी, 心の旅, 意外的人生, Что касается Генри
Обновлено 12 ноября 2020
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