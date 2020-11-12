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Постер фильма Кое-что о Генри
6.7
Киноафиша Фильмы Кое-что о Генри
6.7

Кое-что о Генри

, 1991
Regarding Henry
США / драма / 18+
Постер фильма Кое-что о Генри
6.7

О фильме

Генри Тернер - преуспевающий, но бессердечный нью-йоркский адвокат, готовый добиваться успеха любой ценой, даже за счет своих жены и дочери.

Но однажды случается несчастье, которое обрывает стремительную карьеру Генри. Он оказывается недееспособным и к тому же полностью теряет все воспоминания о своей прошлой жизни. Необходимо начинать все заново, и Генри постепенно узнает тяжелую и неприятную правду о себе самом...

В ролях

Харрисон Форд
Харрисон Форд
Henry Turner
Аннетт Бенинг
Аннетт Бенинг
Sarah Turner
Майкл Хейли
Court Clerk
Стэнли Свердлоу
Mr. Matthews
Ребекка Миллер
Ребекка Миллер
Linda
Элизабет Уилсон
Jessica, Henry's Secretary
Микки Аллен
Rachel Turner
Дональд Моффет
Charlie Cameron
Брюс Олтмен
Брюс Олтмен
Брюс, партнёр Генри
Julie Follansbee
Mrs. Matthews
Режиссер Майк Николс
Сценарист Джей Джей Абрамс
Композитор Ханс Циммер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 10 июля 1991
Дата выхода
10 июля 1991 Россия 12+
10 июля 1991 Бразилия 12
13 сентября 1991 Великобритания
26 декабря 1991 Германия
12 января 2015 Испания
26 сентября 1991 Италия
10 июля 1991 Казахстан
8 ноября 1991 Португалия
10 июля 1991 США
10 июля 1991 Украина
23 октября 1991 Франция TP
15 февраля 1992 Южная Корея 18
MPAA PG-13
Бюджет $25 000 000
Сборы в мире $43 001 500
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Regarding Henry, La fuerza de la verdad, À propos d'Henry, Fallet Henry, In Sachen Henry, A propòsit de Henry, A propósito de Henry, A proposito di Henry, B'Nogea L'Henry, Csak egy lövés, Darbareye Henry, Det handler om Henry, Henry juhtum, Henryjev povratak, Kendini Arayan Adam, Kitoks Henris, Kokoronotabi, Myslete na Henryho, Myslite na Henryho, O Regresso de Henry, Odnaleźć siebie, Shetika me ton Henry, Tapaus Henry, Tilfellet Henry, Uma Segunda Chance, Una segunda oportunidad, Vse o Henryju, Σχετικά με τον Χένρι, Дещо про Генрі, Кое-что о Генри, Относно Хенри, Старање о Хенрију, रिगार्डिंग हेनरी, 心の旅, 意外的人生, Что касается Генри

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Руди, юрист [Встреча Брюса и Генри после выздоровления Генри] Привет, Генри! Я Руди!
[Наклоняется близко к лицу Генри]
Руди, юрист Рууууу-дииии!
[Уходит]
Генри Что с ним не так?
Брюс, партнёр Генри Он – му#ак.
Генри А.

Отзывы о фильме

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