Netflix остался без культового «Черного зеркала»: сериал уже не будет таким как прежде — у создателей поменялись планы

Netflix официально прощается с «Черным зеркалом». Вернее, с теми, кто превращал его в «Черное зеркало» на самом деле. Чарли Брукер и Аннабель Джонс — мозг и мотор культовой антологии — покинули свою студию Broke & Bones, которая с 2020 года принадлежала Netflix. Контракт закончился — и шоураннеры ушли на свободу, не захотев продлевать договор.

Пять лет назад Netflix отдал Brooker & Jones $100 миллионов — и получил эксклюзив. Пока он действовал, Брукер не мог писать свои пугающе реалистичные сценарии ни для кого, кроме красного гиганта. За это время пара выдала «Канк» с Дайан Морган, «Токсичный город» — драму о британском городке, отравленном токсичными отходами, и, конечно, свежий седьмой сезон «Черного зеркала», который вышел этой весной и еще посражается за «Эмми».

Брукер не раз говорил: он хочет продолжать. Ему и вправду есть что сказать — технологии несутся быстрее сценариев. Но теперь он больше не связан Netflix контрактом. А сам сервис формально и дальше держит за собой бренд. Парадокс: шоу остается, а люди, которые его делали — уходят. Что это будет за «Зеркало» без Брукера?

Фанаты на Reddit настаивают: с новым сценарным штабом проект превратится в бледную пародию на самого себя, и с этим сложно спорить.

Сам Брукер теперь может пойти куда угодно: Apple TV, HBO, Prime Video или вообще в кино. Слухи уже ползут: что, если «Черное зеркало» перезапустится на новом стриминге под другим названием? Или он придумает свежую антологию — не хуже, а то и острее?

Официальных заявлений от Netflix пока нет — в ответ на прямой вопрос стриминг лишь сухо промолчал. Так что будущее одного из самых знаковых сериалов XXI века зависло где-то между сервером и черным экраном. Остается гадать, что страшнее: новые технологии или их новые хозяева?

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