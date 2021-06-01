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Робин Гуд: Принц воров Робин Гуд: Принц воров
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Robin Hood: Prince of Thieves

Робин Гуд: Принц воров, 1991

1991 / США
8.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

История английского дворянина и защитника простого народа Робина из Локсли. Попавшему в плен во время Крестового похода герою удается бежать из-под стражи благодаря помощи приговоренного к смерти мавра Азима. Однако вернувшись в родную Англию, герой обнаруживает, что его земли захвачены шерифом Ноттингема. Заручившись поддержкой местных мелких землевладельцев, Робин собирает свой собственный отряд, чтобы дать отпор узурпатору, который воспользовался отсутствием законного короля Ричарда Львиное Сердце.

  • Сыгравший короля Ричарда Шон Коннери получил за участие в картине 250 000 долларов. Весь свой гонорар актер пожертвовал на благотворительные цели. Ранее Коннери сыграл Робина в фильме "Возвращение Робина Гуда" 1976 года. Роль Мариан в этой постановке исполняла Одри Хепберн.
  • Изначально на роль шерифа Ноттингемского был приглашен Ричард Грант.
  • Алан Рикман дважды отказывался от участия в постановке, но режиссер фильма Кевин Рейнолдс убедил актера, пообещав, что тот сможет вносить изменения в характер и реплики своего персонажа, шерифа Ноттингема.
  • Мэри Элизабет Мастрантонио получила роль леди Мариан всего за 4 дня до старта съемок. Первоначально планировалось, что Мариан сыграет Робин Райт Пенн, но актриса покинула проект из-за беременности.

Немногие вернулись из Крестового похода. Робину из Локсли, чтобы избежать гибели в заточении у неверных, пришлось воспользоваться помощью одного из узников-мусульман: религиозных врагов сплотило общее несчастье. Но самые большие угрозы ожидают героя со стороны единоверцев: английский трон захвачен самозванцем!

Только зеленый лес, только потерявшие все, и готовые на все друзья, только вера в свою правоту помогут Робину выстоять в неравной борьбе. А его врагов заставят содрогаться от зловещего свиста летящих ниоткуда метких стрел.

8.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 1991
Премьера в России 14 июня 1991
Премьера онлайн 1 июня 2021
Премьера в мире 14 июня 1991
Возраст 12+
Режиссер
Кевин Рейнольдс
В ролях
Кевин Костнер
Кевин Костнер
Морган Фриман
Морган Фриман
Мэри Элизабет Мастрантонио
Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер
Алан Рикман
Алан Рикман
Все актеры и съемочная группа
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