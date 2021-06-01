Робин Гуд: Принц воров, 1991

История английского дворянина и защитника простого народа Робина из Локсли. Попавшему в плен во время Крестового похода герою удается бежать из-под стражи благодаря помощи приговоренного к смерти мавра Азима. Однако вернувшись в родную Англию, герой обнаруживает, что его земли захвачены шерифом Ноттингема. Заручившись поддержкой местных мелких землевладельцев, Робин собирает свой собственный отряд, чтобы дать отпор узурпатору, который воспользовался отсутствием законного короля Ричарда Львиное Сердце.
Немногие вернулись из Крестового похода. Робину из Локсли, чтобы избежать гибели в заточении у неверных, пришлось воспользоваться помощью одного из узников-мусульман: религиозных врагов сплотило общее несчастье. Но самые большие угрозы ожидают героя со стороны единоверцев: английский трон захвачен самозванцем!
Только зеленый лес, только потерявшие все, и готовые на все друзья, только вера в свою правоту помогут Робину выстоять в неравной борьбе. А его врагов заставят содрогаться от зловещего свиста летящих ниоткуда метких стрел.