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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов США Фантастика

Рейтинг американских фильмов в жанре фантастика

Человек-паук: Нет пути домой
1 Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения 2021, США
9.1
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Аватар
2 Аватар
боевик, фантастика, триллер 2009, США
8.8
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Аватар: Специальная версия
3 Аватар: Специальная версия
боевик, триллер, фантастика 2010, США
8.8
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Начало
4 Начало
боевик, фантастика, триллер 2010, США / Великобритания
8.8
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Терминатор 2: судный день
5 Терминатор 2: судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения 1991, США / Франция
8.7
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Матрица
6 Матрица
боевик, фантастика, триллер 1999, Австралия / США
8.7
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Назад в будущее
7 Назад в будущее
приключения, фантастика, комедия, боевик 1985, США
8.6
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Назад в будущее 3
8 Назад в будущее 3
приключения, фантастика, вестерн, комедия, боевик 1990, США
8.6
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Я - легенда
9 Я - легенда
драма, фантастика, ужасы 2007, США
8.6
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Мстители: Война бесконечности
10 Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика 2018, США
8.6
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Главный герой
11 Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.5
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Пассажиры
12 Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама 2016, США
8.5
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Джуманджи
13 Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма 1995, США
8.5
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Загадочная история Бенджамина Баттона
14 Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика 2008, США
8.5
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Король Лев
15 Король Лев
фантастика, семейный 2019, США
8.5
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Мстители: Финал
16 Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.5
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Веном
17 Веном
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.5
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Железный человек
18 Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер 2008, США
8.4
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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
19 Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения 2022, США
8.4
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Бэтмен
20 Бэтмен
фантастика, боевик, криминал 2022, США
8.4
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Алита: Боевой ангел
21 Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама 2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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Веном 2
22 Веном 2
фантастика, боевик 2021, США
8.4
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Грань будущего
23 Грань будущего
фантастика, боевик 2014, США
8.4
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Хэнкок
24 Хэнкок
комедия, фантастика, боевик 2008, США
8.4
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День сурка
25 День сурка
комедия, мелодрама, фантастика 1993, США
8.4
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Человек-паук: Вдали от дома
26 Человек-паук: Вдали от дома
фантастика, боевик 2019, США
8.4
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Сонная лощина
27 Сонная лощина
триллер, ужасы, фантастика 1999, США
8.4
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Престиж
28 Престиж
сказка, триллер, фантастика, драма 2006, США / Великобритания
8.3
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Время
29 Время
фантастика 2011, США
8.3
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Камуфляж и шпионаж
30 Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный 2019, США
8.3
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Логан
31 Логан
боевик, фантастика 2017, США
8.3
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Трансформеры
32 Трансформеры
боевик, приключения, фантастика 2007, США
8.3
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Первому игроку приготовиться
33 Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер 2018, США
8.3
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Джон Картер
34 Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2012, США
8.3
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Чужой
35 Чужой
ужасы, фантастика, триллер 1979, США / Великобритания
8.2
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Эффект бабочки
36 Эффект бабочки
драма, триллер, фантастика 2004, США
8.2
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Ральф против интернета
37 Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный 2018, США
8.2
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Люди Икс: Первый класс
38 Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма 2011, США
8.2
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Люди Икс: Начало. Росомаха
39 Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик 2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.2
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Человек-паук: Через вселенные
40 Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика 2018, США
8.2
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Стражи Галактики. Часть 2
41 Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика 2017, США
8.2
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Аквамен
42 Аквамен
фантастика, приключения, боевик 2018, США
8.1
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Я, робот
43 Я, робот
фантастика, приключения, триллер 2004, США
8.1
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Эквилибриум
44 Эквилибриум
фантастика, триллер 2002, США
8.1
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Исходный код
45 Исходный код
драма, фантастика 2011, США / Франция
8.1
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Индиана Джонс и последний крестовый Поход
46 Индиана Джонс и последний крестовый Поход
фантастика, боевик, приключения, триллер 1989, США
8.1
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Терминатор
47 Терминатор
триллер, фантастика, боевик 1984, Великобритания / США
8.1
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Трансформеры: Месть падших
48 Трансформеры: Месть падших
фантастика, приключения, боевик 2009, США
8.1
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2012
49 2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения 2009, США / Канада
8.1
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Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
50 Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
фантастика, приключения, боевик 2005, США
8.1
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Стражи Галактики
51 Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения 2014, США
8.1
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Железный человек 3
52 Железный человек 3
фантастика, боевик, приключения 2013, США
8.1
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Чужие
53 Чужие
триллер, ужасы, боевик, фантастика 1986, США / Великобритания
8.1
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Район №9
54 Район №9
фантастика 2009, США
8.0
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Пункт назначения
55 Пункт назначения
фантастика, ужасы, триллер 2000, США
8.0
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Годзилла
56 Годзилла
боевик, фантастика 1998, США / Япония
8.0
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Интерстеллар
57 Интерстеллар
фантастика 2014, США / Великобритания
8.0
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Бамблби
58 Бамблби
фантастика, боевик 2018, США
8.0
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Дэдпул 2
59 Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика 2018, США
8.0
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Игра Эндера
60 Игра Эндера
фантастика, приключения 2013, США
8.0
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Смертельная гонка
61 Смертельная гонка
фантастика, триллер, приключения, боевик 2008, США
8.0
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Обливион
62 Обливион
боевик, фантастика 2013, США
8.0
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Железный человек 2
63 Железный человек 2
фантастика, боевик 2010, США
8.0
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Мир Юрского периода 2
64 Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения 2018, США
8.0
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Рэмпейдж
65 Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения 2018, США
8.0
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Восстание планеты обезьян
66 Восстание планеты обезьян
фантастика, боевик, приключения 2011, США
8.0
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Трансформеры 3: Темная сторона Луны
67 Трансформеры 3: Темная сторона Луны
приключения, боевик, фантастика 2011, США
8.0
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Первый Мститель: Противостояние
68 Первый Мститель: Противостояние
боевик, фантастика 2016, США
8.0
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Путешествие 2: Таинственный остров
69 Путешествие 2: Таинственный остров
фантастика, приключения 2011, США
8.0
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Дюна
70 Дюна
фантастика, боевик, приключения 2021, США
8.0
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Охотники за привидениями
71 Охотники за привидениями
комедия, фантастика, боевик 1984, США
8.0
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Посвященный
72 Посвященный
фантастика, драма, фэнтези 2014, США
8.0
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Меняющие реальность
73 Меняющие реальность
фантастика, мелодрама 2010, США
7.9
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Мег: Монстр глубины
74 Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик 2018, США
7.9
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Отряд самоубийц
75 Отряд самоубийц
боевик, фантастика 2016, США
7.9
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Элвин и бурундуки 2
76 Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл 2009, США
7.9
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Человек-муравей и Оса
77 Человек-муравей и Оса
фантастика, боевик, приключения 2018, США
7.9
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Марсианин
78 Марсианин
фантастика, приключения 2015, США
7.9
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Воспоминания
79 Воспоминания
фантастика, триллер, мелодрама 2021, США
7.9
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Терминатор: да придет спаситель
80 Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения 2009, США / Германия / Великобритания
7.9
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Пандорум
81 Пандорум
ужасы, фантастика 2009, США / Германия
7.9
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Пророк
82 Пророк
фантастика, триллер, боевик 2007, США
7.9
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Вспомнить все
83 Вспомнить все
приключения, ужасы, боевик, триллер, фантастика 1990, США
7.8
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Послезавтра
84 Послезавтра
триллер, боевик, фантастика, драма 2004, США
7.8
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Шоу Трумана
85 Шоу Трумана
драма, фантастика 1998, США
7.8
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Кинг Конг
86 Кинг Конг
драма, фантастика, приключения, боевик 2005, США
7.8
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Смертельная битва
87 Смертельная битва
боевик, фэнтези, фантастика, триллер, приключения 1995, США
7.8
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Особое мнение
88 Особое мнение
фантастика, боевик, триллер 2002, США
7.8
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Охотники за привидениями: наследники
89 Охотники за привидениями: наследники
фантастика, приключения, комедия 2021, США
7.8
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Жена путешественника во времени
90 Жена путешественника во времени
мелодрама, драма, фантастика 2009, США
7.8
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Другие
91 Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма 2001, Испания / Франция / США
7.8
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Черная Пантера
92 Черная Пантера
драма, боевик, фантастика 2018, США
7.8
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9
93 9
анимация, военный, фантастика, приключения 2009, США
7.8
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Армагеддон
94 Армагеддон
триллер, драма, фантастика, мелодрама, боевик 1998, США
7.8
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Облачный атлас
95 Облачный атлас
фантастика 2012, США
7.8
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План побега
96 План побега
триллер, боевик, фантастика 2013, США
7.8
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Люди в черном 3
97 Люди в черном 3
фантастика, приключения, боевик 2012, США
7.8
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Дом
98 Дом
анимация, фэнтези, приключения, фантастика 2015, США
7.7
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Человек-паук: Возвращение домой
99 Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения 2017, США
7.7
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Призрак в доспехах
100 Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик 2017, США
7.7
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