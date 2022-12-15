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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1
Человек-паук: Нет пути домой
фантастика, боевик, приключения
2021, США
9.1
Оцените
2
Аватар
боевик, фантастика, триллер
2009, США
8.8
Оцените
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3
Аватар: Специальная версия
боевик, триллер, фантастика
2010, США
8.8
Оцените
4
Начало
боевик, фантастика, триллер
2010, США / Великобритания
8.8
Оцените
5
Терминатор 2: судный день
боевик, триллер, фантастика, приключения
1991, США / Франция
8.7
Оцените
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6
Матрица
боевик, фантастика, триллер
1999, Австралия / США
8.7
Оцените
7
Назад в будущее
приключения, фантастика, комедия, боевик
1985, США
8.6
Оцените
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8
Назад в будущее 3
приключения, фантастика, вестерн, комедия, боевик
1990, США
8.6
Оцените
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9
Я - легенда
драма, фантастика, ужасы
2007, США
8.6
Оцените
10
Мстители: Война бесконечности
боевик, фантастика
2018, США
8.6
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11
Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения
2021, США
8.5
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12
Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама
2016, США
8.5
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13
Джуманджи
семейный, триллер, комедия, приключения, фантастика, драма
1995, США
8.5
Оцените
14
Загадочная история Бенджамина Баттона
мелодрама, драма, мистика, фантастика
2008, США
8.5
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15
Король Лев
фантастика, семейный
2019, США
8.5
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16
Мстители: Финал
боевик, фантастика
2019, США
8.5
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17
Веном
фантастика, боевик, триллер
2018, США
8.5
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18
Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер
2008, США
8.4
Оцените
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19
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
фантастика, боевик, приключения
2022, США
8.4
Оцените
20
Бэтмен
фантастика, боевик, криминал
2022, США
8.4
Оцените
21
Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама
2018, США / Канада / Аргентина
8.4
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22
Веном 2
фантастика, боевик
2021, США
8.4
Оцените
23
Грань будущего
фантастика, боевик
2014, США
8.4
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24
Хэнкок
комедия, фантастика, боевик
2008, США
8.4
Оцените
25
День сурка
комедия, мелодрама, фантастика
1993, США
8.4
Оцените
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26
Человек-паук: Вдали от дома
фантастика, боевик
2019, США
8.4
Оцените
27
Сонная лощина
триллер, ужасы, фантастика
1999, США
8.4
Оцените
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28
Престиж
сказка, триллер, фантастика, драма
2006, США / Великобритания
8.3
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29
Время
фантастика
2011, США
8.3
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30
Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный
2019, США
8.3
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31
Логан
боевик, фантастика
2017, США
8.3
Оцените
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32
Трансформеры
боевик, приключения, фантастика
2007, США
8.3
Оцените
33
Первому игроку приготовиться
фантастика, боевик, триллер
2018, США
8.3
Оцените
34
Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези
2012, США
8.3
Оцените
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35
Чужой
ужасы, фантастика, триллер
1979, США / Великобритания
8.2
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36
Эффект бабочки
драма, триллер, фантастика
2004, США
8.2
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37
Ральф против интернета
анимация, комедия, фантастика, приключения, семейный
2018, США
8.2
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38
Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма
2011, США
8.2
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39
Люди Икс: Начало. Росомаха
фантастика, боевик
2009, США / Новая Зеландия / Австралия
8.2
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40
Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика
2018, США
8.2
Оцените
41
Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика
2017, США
8.2
Оцените
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42
Аквамен
фантастика, приключения, боевик
2018, США
8.1
Оцените
43
Я, робот
фантастика, приключения, триллер
2004, США
8.1
Оцените
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44
Эквилибриум
фантастика, триллер
2002, США
8.1
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45
Исходный код
драма, фантастика
2011, США / Франция
8.1
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46
Индиана Джонс и последний крестовый Поход
фантастика, боевик, приключения, триллер
1989, США
8.1
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47
Терминатор
триллер, фантастика, боевик
1984, Великобритания / США
8.1
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48
Трансформеры: Месть падших
фантастика, приключения, боевик
2009, США
8.1
Оцените
49
2012
драма, фантастика, боевик, триллер, приключения
2009, США / Канада
8.1
Оцените
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50
Звездные Войны: Эпизод III - Месть ситхов
фантастика, приключения, боевик
2005, США
8.1
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51
Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения
2014, США
8.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
52
Железный человек 3
фантастика, боевик, приключения
2013, США
8.1
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Смотреть за 1 рубль
53
Чужие
триллер, ужасы, боевик, фантастика
1986, США / Великобритания
8.1
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54
Район №9
фантастика
2009, США
8.0
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55
Пункт назначения
фантастика, ужасы, триллер
2000, США
8.0
Оцените
56
Годзилла
боевик, фантастика
1998, США / Япония
8.0
Оцените
57
Интерстеллар
фантастика
2014, США / Великобритания
8.0
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58
Бамблби
фантастика, боевик
2018, США
8.0
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59
Дэдпул 2
боевик, приключения, комедия, фантастика
2018, США
8.0
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60
Игра Эндера
фантастика, приключения
2013, США
8.0
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61
Смертельная гонка
фантастика, триллер, приключения, боевик
2008, США
8.0
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62
Обливион
боевик, фантастика
2013, США
8.0
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63
Железный человек 2
фантастика, боевик
2010, США
8.0
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64
Мир Юрского периода 2
фантастика, боевик, приключения
2018, США
8.0
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65
Рэмпейдж
боевик, фантастика, приключения
2018, США
8.0
Оцените
66
Восстание планеты обезьян
фантастика, боевик, приключения
2011, США
8.0
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67
Трансформеры 3: Темная сторона Луны
приключения, боевик, фантастика
2011, США
8.0
Оцените
68
Первый Мститель: Противостояние
боевик, фантастика
2016, США
8.0
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69
Путешествие 2: Таинственный остров
фантастика, приключения
2011, США
8.0
Оцените
70
Дюна
фантастика, боевик, приключения
2021, США
8.0
Оцените
71
Охотники за привидениями
комедия, фантастика, боевик
1984, США
8.0
Оцените
72
Посвященный
фантастика, драма, фэнтези
2014, США
8.0
Оцените
73
Меняющие реальность
фантастика, мелодрама
2010, США
7.9
Оцените
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74
Мег: Монстр глубины
ужасы, фантастика, боевик
2018, США
7.9
Оцените
75
Отряд самоубийц
боевик, фантастика
2016, США
7.9
Оцените
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76
Элвин и бурундуки 2
фантастика, комедия, семейный, мюзикл
2009, США
7.9
Оцените
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77
Человек-муравей и Оса
фантастика, боевик, приключения
2018, США
7.9
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78
Марсианин
фантастика, приключения
2015, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
79
Воспоминания
фантастика, триллер, мелодрама
2021, США
7.9
Оцените
80
Терминатор: да придет спаситель
триллер, фантастика, боевик, драма, приключения
2009, США / Германия / Великобритания
7.9
Оцените
81
Пандорум
ужасы, фантастика
2009, США / Германия
7.9
Оцените
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82
Пророк
фантастика, триллер, боевик
2007, США
7.9
Оцените
83
Вспомнить все
приключения, ужасы, боевик, триллер, фантастика
1990, США
7.8
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84
Послезавтра
триллер, боевик, фантастика, драма
2004, США
7.8
Оцените
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85
Шоу Трумана
драма, фантастика
1998, США
7.8
Оцените
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86
Кинг Конг
драма, фантастика, приключения, боевик
2005, США
7.8
Оцените
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87
Смертельная битва
боевик, фэнтези, фантастика, триллер, приключения
1995, США
7.8
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88
Особое мнение
фантастика, боевик, триллер
2002, США
7.8
Оцените
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89
Охотники за привидениями: наследники
фантастика, приключения, комедия
2021, США
7.8
Оцените
90
Жена путешественника во времени
мелодрама, драма, фантастика
2009, США
7.8
Оцените
91
Другие
ужасы, фантастика, мистика, триллер, драма
2001, Испания / Франция / США
7.8
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92
Черная Пантера
драма, боевик, фантастика
2018, США
7.8
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93
9
анимация, военный, фантастика, приключения
2009, США
7.8
Оцените
94
Армагеддон
триллер, драма, фантастика, мелодрама, боевик
1998, США
7.8
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95
Облачный атлас
фантастика
2012, США
7.8
Оцените
96
План побега
триллер, боевик, фантастика
2013, США
7.8
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97
Люди в черном 3
фантастика, приключения, боевик
2012, США
7.8
Оцените
98
Дом
анимация, фэнтези, приключения, фантастика
2015, США
7.7
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99
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, фантастика, приключения
2017, США
7.7
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100
Призрак в доспехах
криминал, драма, фантастика, боевик
2017, США
7.7
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