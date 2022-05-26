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Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая
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Star Wars: Episode Vi - Return Of The Jedi

Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая, 1983

1983 / США
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18 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Люк Скайуокер вернулся на свою родную планету Татуин в попытке спасти своего друга Хана Соло из лап мерзкого преступника Джаббы Хатта. Он не подозревает, что Империя начала тайную постройку новой бронированной космической станции, еще более мощной, чем первая “Звезда Смерти”. Завершение постройки станет гибелью для маленькой группы мятежников, изо всех сил пытающихся вернуть свободу галактике…

  • Полноразмерным аниматроником Джаббы Хатта управляло шесть человек. 
  • Кэрри Фишер очень заботилась о юном Уорвике Дэвисе, которому приходилось проводить много часов в жарком костюме эвока. В частности, она всегда угощала его печеньем и шоколадным молоком между дублями. Позже Дэвис сказал: “Она была всем, о чем мог мечтать одиннадцатилетний эвок”. 
  • Кресло Императора должно было вращаться автоматически, но механизм никогда не работал, поэтому Иену МакДермиду приходилось крутить его “вручную”, то есть перебирая ногами. 
  • Некоторым актерам выдали фальшивые версии сценария, чтобы защитить фильм от возможной утечки. Позднее, некоторые элементы тех вариантов фильма действительно озвучивались в СМИ. 
  • По словам Уорвика Дэвиса, он попал в фильм благодаря бабушке, которая услышала о кастинге на роль эвоков по радио.

В шестом эпизоде «Звездных войн» Дарт Вейдер создает вторую «Звезду Смерти». Он объединяет все силы зла, чтобы с помощью этого смертоносного оружия нанести последний сокрушительный удар по повстанцам и их союзникам.

Люк Скайуокер вместе с принцессой Лейей и верными дроидами R2D2 и C-3PO отправляется спасать своего друга Хана Соло, который попал в плен к отвратительному Джаббе Хатту — могущественному повелителю преступников.

Повстанцы высаживаются на планету Эндор, чтобы оттуда вместе с Люком и его отрядом предпринять последнюю атаку на Имперский флот, атаку, от которой зависит судьба Галактики. В этом эпизоде Люк Скайуокер и Дарт Вейдер встречаются в последний раз… ибо из поединка между отцом и сыном живым выйдет только один…

7.1 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1983
Премьера в России 25 мая 1983
Премьера в мире 25 мая 1983
Возраст 0+
Режиссер
Ричард Марканд
В ролях
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Билли Ди Уильямс
Билли Ди Уильямс
Энтони Дэниелс
Энтони Дэниелс
Все актеры и съемочная группа
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