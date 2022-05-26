Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая, 1983

Люк Скайуокер вернулся на свою родную планету Татуин в попытке спасти своего друга Хана Соло из лап мерзкого преступника Джаббы Хатта. Он не подозревает, что Империя начала тайную постройку новой бронированной космической станции, еще более мощной, чем первая “Звезда Смерти”. Завершение постройки станет гибелью для маленькой группы мятежников, изо всех сил пытающихся вернуть свободу галактике…
В шестом эпизоде «Звездных войн» Дарт Вейдер создает вторую «Звезду Смерти». Он объединяет все силы зла, чтобы с помощью этого смертоносного оружия нанести последний сокрушительный удар по повстанцам и их союзникам.
Люк Скайуокер вместе с принцессой Лейей и верными дроидами R2D2 и C-3PO отправляется спасать своего друга Хана Соло, который попал в плен к отвратительному Джаббе Хатту — могущественному повелителю преступников.
Повстанцы высаживаются на планету Эндор, чтобы оттуда вместе с Люком и его отрядом предпринять последнюю атаку на Имперский флот, атаку, от которой зависит судьба Галактики. В этом эпизоде Люк Скайуокер и Дарт Вейдер встречаются в последний раз… ибо из поединка между отцом и сыном живым выйдет только один…