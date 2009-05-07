«Звездный путь»: Рецензия Киноафиши

Строго говоря, «Звездный путь» – развлечение в основном для внутриамериканского употребления. В Соединенных Штатах этот сериал Джина Родденберри давно стал предметом культа, в то время как за пределами США, уж по крайней мере в России точно, данный телепродукт отнюдь не вызывает массовых приступов экстаза. В отличие, скажем, от «Секретных материалов» или «Доктора Хауса». Поэтому вся мифология Star Trek, которая предполагается в свежем фильме Джеффри Эбрамса как само собой разумеющаяся, для русского, например, зрителя представляет сплошную недоговоренность. Да и что ему, русскому зрителю, в сущности, за дело до хитросплетений будущих отношений какого-нибудь капитана Кёрка с каким-нибудь коммандером Споком – отношений, которые случатся в давнишнем сериале, если в фильме 2009 года молодые и ранние герои доблестно распутают пространственно-временную петлю, в коей режиссер Эбрамс, похоже, сам несколько запутался?

Впрочем, авторов «Звездного пути» 2009 года выпуска пространственно-временные петли интересуют не столь уж сильно, по крайней мере не так, как космические перестрелки, драки и прыжки, сопровождаемые непременными прибаутками. Сюжет, судя по всему, был придуман за пару дней под аккомпанемент падающих со стола пивных бутылок. Вряд ли можно было иным способом придумать историю о свихнувшемся космическом шахтере по имени Нерон, который бурит все попадающиеся ему планеты, впрыскивает в них неудобопонятную «красную материю» и таким манером затягивает вышеупомянутые планеты в черные дыры. Примечательно здесь и то, что безумного шахтера, коему, скорее, пристало бы отрабатывать приключения в «Моем кровавом Валентине» или «Путевом обходчике», играет Эрик Бана, еще в фильме «Троя» приобретший эпическое выражение лица и до сих пор никак не могущий его, эпическое выражение то есть, оттуда согнать. С другой стороны, этот лысый и стильно татуированный уроженец планеты Ромулус меркнет перед появляющейся в одном нижнем белье зеленой женщиной и персоналом полузаброшенной планетной станции, который изрядно напоминает персонал Чернобыльской АЭС, снятый в родном интерьере. А все вместе они меркнут перед семнадцатилетним русским гением по фамилии Чехов, чей трогательный дискант заставит зарыдать от умиления даже бывалого посетителя галактических космоопер. В любом случае, традиция называть уроженцев одной шестой части суши фамилиями русских классиков, поднятая на новую высоту в ходе контактов Джеймса Бонда с генералами КГБ Пушкиным и Гоголем (не говоря уж о русских гангстерах братьях Карамазовых из «Тяжелых денег» Питера Антониевича), жива и будет жить еще долго.

Как бы там ни было, Джеффри Эбрамс, сценарист «Армагеддона», продюсер «Монстро» и «Остаться в живых» и постановщик третьей части «Миссия невыполнима» (где Том Круз бегает по отвесным ватиканским стенам с увесистым зарядом бодрости и гуманизма), потихоньку начинает приобретать такой же статус в американском кинематографе, какой некогда приобрели его старшие собратья по режиссуре и продюсированию Джордж Лукас и Стивен Спилберг. Конечно, Эбрамс еще не ставил ни философских антиутопий, как создавший THX 1138 Лукас, ни мощных военных трагедий, как снявший «Империю солнца» и «Список Шиндлера» Спилберг, однако чем черт не шутит… Ведь в далеком 91-м Майк Николс выпустил в свет придуманную Эбрамсом вполне качественную психодраму «Кое-что о Генри» с Харрисоном Фордом в главной роли, а значит, хотя бы чисто теоретически наш герой и сейчас способен на нечто большее, чем пальба из ромуланских пушек по вулканским воробьям.

Vlad Dracula