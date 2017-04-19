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Стражи Галактики. Часть 2 Стражи Галактики. Часть 2
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Guardians of the Galaxy 2

Стражи Галактики. Часть 2, 2017

2017 / США
8.2 Оцените
230 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Вторая часть приключений Звездного лорда и его команды
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Стражи Галактики 2» являются продолжением одноимённого фильма 2014 года. Режиссёром вновь выступил Джеймс Ганн, снявший также «Тор 2: Царство тьмы», а продюсером остался Кевин Файги, глава студии Marvel. К своим ролям вернутся Крис Прэтт (Звёздный лорд), Зои Салдана (Гамора), Карен Гиллан (Небула), Дэйв Батиста (Дракс Разрушитель), а Брэдли Купер и Вин Дизель вновь озвучат Реактивного енота и Грута. Отца Питера Квилла сыграет известный актёр Курт Рассел («Нечто», «Доказательство смерти»). Также подтверждено участие в ленте Сильвестра Сталлоне и Элизабет Дебики («Великий Гэтсби», «Макбет», «Ночной администратор»).

Фильм «Стражи Галактики 2» является пятнадцатым полнометражным проектом Marvel. В прошлой части герои, пританцовывая под хитовую музыку, повергли Ронана Обвинителя, который служит грозному титану Таносу. Но пока до самой масштабной битвы в истории киновселенной ещё далеко, Стражи Галактики, как они себя называют, отправятся на поиски отца Звёздного лорда, покинувшего его, когда тот был ещё мальчиком. Кого и что они встретят на своём пути, вы узнаете в одном из самых громких блокбастеров 2017 года.

Относящийся к третьей фазе киновселенной Marvel, супергеройский боевик “Стражи Галактики. Часть 2” был отмечен номинациями на престижные премии “Оскар” и “Сатурн”.

Картина Джеймса Ганна высоко оценена и широкой публикой, и критиками – в частности, за актерские работы, остроумные диалоги, спецэффекты и музыкальное оформление. А это значит, что зрителей ждет все то, что так полюбилось им в первых “Стражах” – и даже в квадрате. Особым удовольствием для фанатов станут целых пять сцен после титров.

Вигго Мортенсен, Лиам Нисон, Гари Олдман и Курт Рассел рассматривались на роль отца Звёздного лорда. В итоге она досталась Расселу

Кевин Файги очень хотел снять в фильме Дэвида Боуи в одном из эпизодов, но певец скончался в январе 2016 года

Главного злодея мог сыграть Мэттью МакКонахи

«Стражи Галактики 2» является третьим фильмом третьей фазы MARVEL

В этот раз актрисе Карен Гиллан не пришлось брить голову для возвращения к образу Небулы

Процедура нанесения грима для перевоплощения Дэйва Батисты в Дракса Разрушителя занимала 1,5 часа. Для сравнения: тот же самый процесс на съемках первых “Стражей Галактики” отнимал вдвое больше времени. Тем не менее, Батисте все равно приходилось пользоваться сауной, чтобы грим полностью сошел после съемочного дня.

В отличие от первой части “Стражей Галактики”, Брэдли Купер записывал реплики для Ракеты в специальном устройстве для захвата движения, закрепленном на голове. Таким образом, Ракете достался не только голос, но и мимика Купера.

Режиссер Джеймс Ганн в своем “Твиттере” подтвердил, что малыш Грут – это не прежний персонаж, а его сын.

В комиксах героиня Мантис – землянка с вьетнамскими и немецкими корнями. Исполнительница роли Пом Клементьефф – обладательница южнокорейских, французских и русских корней. Актриса озвучила Мантис и в английской, и во французской версиях фильма.

Небольшие роли в фильме исполнили Джеймс Ганн-старший и Леота Ганн, родители режиссера Джеймса Ганна и исполнителя роли Краглина Шона Ганна.

На совместном просмотре фильма с фанатами Джеймс Ганн и Крис Пратт, рассказали, что Курт Рассел (Эго) постоянно называл персонажа Пратта “Звездными войнами”, а не Звездным Лордом.

Джеймс Ганн сам исполнил роль танцующего малыша Грута с помощью технологии захвата движений. На создание этой сцены у специалистов ушло два года.

Перед российской премьерой фильма Майкл Рукер (Йонду Удонта) посетил Москву. В своем интервью “Интерфаксу” он признался, что в преддверии поездки специально посмотрел несколько советских мультфильмов. Больше всего Рукеру понравился “Чебурашка”.

Для создания образа живой планеты Эго специалисты по спецэффектам потратили больше триллиона многоугольников. На момент выхода картины Эго стала самым масштабным спецэффектом в истории кинематографа.

Зои Салдане (Гамора) и Карен Гиллан (Небула) приходилось приходить на съемочную площадку в 2:30 ночи, чтобы успеть загримироваться перед появлением Джеймса Ганна и стартом рабочего дня.

Для озвучки малыша Грута было решено отказаться от баса в пользу более высокого тембра голоса. Вин Дизель озвучил Грута полностью сам, без использования технологий по изменению голоса, и на целых 16 языках.

Создатель многочисленных персонажей “Марвел” Стэн Ли появляется в камео в роли Наблюдателя. По словам Ганна, художник в этот же день снялся в “Докторе Стрэндже” и в одной картине, название которой режиссер не уточнил. Предполагается, что это был “Человек-паук: возвращение домой”, “ Первый мститель: Противостояние” или “ Тор: Рагнарёк”.

В интервью изданию “Афиша Daily” Джеймс Ганн признался, что “Стражей Галактики” он смог снять благодаря участию в съемках “Скуби-Ду” (2002) в качестве сценариста. Именно на той съемочной площадке Ганн научился работать с CGI-персонажами и спецэффектами.

Герой Криса Пратта назвал свой космический корабль в честь актрисы Алиссы Милано, телезвезды 1980-1990-х годов.

Многие из образов Опустошителей писались под конкретных актеров. Роль Йонду Удонты создавалась специально для Майкла Рукера, а Краглина – для Шона Ганна. Других персонажей банды сыграли знакомые режиссера Джеймса Ганна.

Все в сборе: Землянин Питер Квилл (известный также, как Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот (особенно енот!) Ракета. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?

8.2 Оцените
230 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 4 мая 2017
Премьера онлайн 8 августа 2017
Премьера в мире 19 апреля 2017
Возраст 16+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Джеймс Ганн
Джеймс Ганн
В ролях
Крис Пратт
Крис Пратт
Зои Салдана
Зои Салдана
Карен Гиллан
Карен Гиллан
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
Пом Клементьефф
Пом Клементьефф
Все актеры и съемочная группа
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Стражи Галактики. Часть 2
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Наша рецензия
Когда в 2014 году мы познакомились с этой космической командой аутсайдеров, восторгу нашему не было предела. «Стражи Галактики» очень сильно отличались по тональности и стилю от других кинофраншиз Marvel. Почти три года все фанаты Marvel, стражей, и просто любителей хорошего кино ждали продолжение приключений этой экзотической компании. Мы наблюдали всё новые трейлеры и каждый превосходил предыдущий, делал ожидания совсем уж мучительными. И вот, наконец, мы можем…
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КиноМюсли 4 мая 2017, 03:17
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Игорь Дугарев 12 мая 2017, 13:33
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Экспансия киновселенной Marvel на экраны кинотеатров продолжает набирать… Читать дальше…
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