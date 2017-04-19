Стражи Галактики. Часть 2, 2017

Вигго Мортенсен, Лиам Нисон, Гари Олдман и Курт Рассел рассматривались на роль отца Звёздного лорда. В итоге она досталась Расселу

Кевин Файги очень хотел снять в фильме Дэвида Боуи в одном из эпизодов, но певец скончался в январе 2016 года

Главного злодея мог сыграть Мэттью МакКонахи

«Стражи Галактики 2» является третьим фильмом третьей фазы MARVEL

В этот раз актрисе Карен Гиллан не пришлось брить голову для возвращения к образу Небулы

Процедура нанесения грима для перевоплощения Дэйва Батисты в Дракса Разрушителя занимала 1,5 часа. Для сравнения: тот же самый процесс на съемках первых “Стражей Галактики” отнимал вдвое больше времени. Тем не менее, Батисте все равно приходилось пользоваться сауной, чтобы грим полностью сошел после съемочного дня.

В отличие от первой части “Стражей Галактики”, Брэдли Купер записывал реплики для Ракеты в специальном устройстве для захвата движения, закрепленном на голове. Таким образом, Ракете достался не только голос, но и мимика Купера.

Режиссер Джеймс Ганн в своем “Твиттере” подтвердил, что малыш Грут – это не прежний персонаж, а его сын.

В комиксах героиня Мантис – землянка с вьетнамскими и немецкими корнями. Исполнительница роли Пом Клементьефф – обладательница южнокорейских, французских и русских корней. Актриса озвучила Мантис и в английской, и во французской версиях фильма.

Небольшие роли в фильме исполнили Джеймс Ганн-старший и Леота Ганн, родители режиссера Джеймса Ганна и исполнителя роли Краглина Шона Ганна.

На совместном просмотре фильма с фанатами Джеймс Ганн и Крис Пратт, рассказали, что Курт Рассел (Эго) постоянно называл персонажа Пратта “Звездными войнами”, а не Звездным Лордом.

Джеймс Ганн сам исполнил роль танцующего малыша Грута с помощью технологии захвата движений. На создание этой сцены у специалистов ушло два года.

Перед российской премьерой фильма Майкл Рукер (Йонду Удонта) посетил Москву. В своем интервью “Интерфаксу” он признался, что в преддверии поездки специально посмотрел несколько советских мультфильмов. Больше всего Рукеру понравился “Чебурашка”.

Для создания образа живой планеты Эго специалисты по спецэффектам потратили больше триллиона многоугольников. На момент выхода картины Эго стала самым масштабным спецэффектом в истории кинематографа.

Зои Салдане (Гамора) и Карен Гиллан (Небула) приходилось приходить на съемочную площадку в 2:30 ночи, чтобы успеть загримироваться перед появлением Джеймса Ганна и стартом рабочего дня.

Для озвучки малыша Грута было решено отказаться от баса в пользу более высокого тембра голоса. Вин Дизель озвучил Грута полностью сам, без использования технологий по изменению голоса, и на целых 16 языках.

Создатель многочисленных персонажей “Марвел” Стэн Ли появляется в камео в роли Наблюдателя. По словам Ганна, художник в этот же день снялся в “Докторе Стрэндже” и в одной картине, название которой режиссер не уточнил. Предполагается, что это был “Человек-паук: возвращение домой”, “ Первый мститель: Противостояние” или “ Тор: Рагнарёк”.

В интервью изданию “Афиша Daily” Джеймс Ганн признался, что “Стражей Галактики” он смог снять благодаря участию в съемках “Скуби-Ду” (2002) в качестве сценариста. Именно на той съемочной площадке Ганн научился работать с CGI-персонажами и спецэффектами.

Герой Криса Пратта назвал свой космический корабль в честь актрисы Алиссы Милано, телезвезды 1980-1990-х годов.

Многие из образов Опустошителей писались под конкретных актеров. Роль Йонду Удонты создавалась специально для Майкла Рукера, а Краглина – для Шона Ганна. Других персонажей банды сыграли знакомые режиссера Джеймса Ганна.