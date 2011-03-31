«Исходный код»: Рецензия Киноафиши

Едва лишь заприметив какого-нибудь успешного иноплеменника, прославившегося у себя на родине и за ее пределами, Голливуд немедля начинает переманивать его на свои угодья, а переманив – пропускает через классическую мясорубку, где не похожие друг на друга личности превращаются в стандартизированный рабочий фарш, пригодный для четкого и бесперебойного извлечения прибыли. Не раствориться в этом прокрустовом кухонном комбайне удается лишь единицам вроде Питера Уира, остальные тотально перемалываются в пух и прах. После «Луны» Дункан Джонс естественным образом получил предложение, от которого нельзя отказаться: упомянутым предложением стал сценарий Бена Рипли, ранее придумавшего третью и четвертую части цикла «Особь», снимавшиеся уже не для кино-, а исключительно для видеопроката. «Исходный код», конечно, несопоставимо умнее, да и просто осмысленнее, всех «Особей» вместе взятых, но до «Луны» ему, пусть простится мне этот каламбур, – как до Луны.

Понятно, что Source Code родился не на пустом месте, то есть не от мезальянса аиста и капусты: очевидными источниками вдохновения авторам фильма послужили «Дежавю» Тони Скотта, «Двенадцать обезьян» Терри Гиллиама, «Пиджак» Джона Мэйбери и «Джонни взял ружье» Долтона Трамбо, а также – в гораздо меньшей степени – «Аватар» Джеймса Кэмерона. Из «Дежавю» взят эксперимент с «перераспределением» ближайшего совершённого времени; из «Двенадцати обезьян» – миссия по обнаружению террориста, запустившего трагическую цепь мировых событий; из «Пиджака» – совершаемый в ходе психического пространственно-временного транса жертвенный поступок ветерана ближневосточной бойни, обреченного на смерть; из «Аватара» – воинское вселение в чужое тело, подвластное сознанию вселившегося в него калеки; из «Джонни взял ружье» – сохранивший чувства и разум обрубок солдата, подвергаемый научно-исследовательской обработке. Кроме того, на горизонте явственно маячит «Немыслимое» Грегора Джордана, где персонаж, немного свихнувшийся на почве текущего несовершенства мира, задумывает стереть с лица земли крупнейшие американские города. Правда, во-первых, у Джордана этот персонаж наделен безусловной драматургической силой, чего никак не скажешь об аналогичном герое Джонса и Рипли, а во-вторых – тема террористического уничтожения американских мегаполисов уже практически превратилась то ли в тренд, то ли в бренд, так что всякий приличный режиссер теперь просто обязан хотя бы разок разнести по кирпичику, стеклышку и бетонной панельке Лос-Анджелес, Нью-Йорк или Чикаго. В конце концов, кому не нравятся террористы – тот волен выбрать тектонический сдвиг, Годзиллу или инопланетян: любую пакость можно пристроить к делу, было бы желание. А желания, как водится, хоть отбавляй.

Разумеется, Source Code не совсем уж простодушен, и хитринка эта проявляется в нем отнюдь не благодаря перекрученным (или, вернее, недокрученным) временным петлям: например, изобретатель «исходного кода» (Джеффри Райт) недаром прихрамывает – в христианской цивилизации хромота, как известно, закреплена за дьяволом. Однако бесчисленные эпизоды, где герой Джейка Гилленхаала бегает по вагонам и перронам, перетряхивая чужие портфели и вырывая из рук мобильники, порождает совершенно комический эффект, а нелепый финал как будто искусственно приклеен к чужеродному телу. Впрочем, такова классическая американская школа продюсирования в действии.

Vlad Dracula