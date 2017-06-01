«Чудо-женщина»: Рецензия Киноафиши

Амазонка из Фемискиры

Выбравшись из своего райского острова, где целая куча женщин и ни одного мужчины, Диана оказывается посреди Первой Мировой войны. Движимая благородной целью и несколько идеализированной верой в человечество, будущая мисс Америка при помощи Стива Трэвора пытается добраться до генерала Людендорффа и его подчиненной Доктора Яда, уверенная, что именно он – Арес, и, стоит убить его, как войны на земле прекратятся. Вооружившись лассо Истины, мечом-убийцей богов и щитом, Диана не забывает бороться против ущемления женских прав, доказывая, что амазонки не просто так на свет появились. У Пэтти Дженкинс («Монстр», «Красавцы», «Измена») получилось снять фильм, который не иначе как «ода сексизму» назвать нельзя.

Кадр из фильма «Чудо-женщина»

Принцесса Диана в исполнении Галь Гадот – прекрасная, сильная, подтянутая, хорошо выглядящая как в платье, так и в доспехах; ни намека на беременность, как и на химию между ней и Крисом Пайном, исполняющим роль Стива Трэвора. Звезда «Стартрека» довольно активно отыгрывает прагматичного шпиона, лжеца и контрабандиста, дергаясь и суетясь на экране рядом со спокойной и несколько ироничной Галь Гадот. Он изо всех сил пытается держать в узде превосходящую его по возрасту и физической силе Диану, выиграть отдельно взятую битву и, при этом донести до зрителя свои высокие моральные принципы, которые вываливает на экран сразу же после сцены с полной обнаженкой. Пайн играет настолько хорошо, что идеальная Диана в исполнении Галь Гадот на его фоне выглядит слишком глупо и восторженно. На этом, а также бесконечных шуточках про мужчин, женщин и расовую дискриминацию и строится большая часть диалогов между персонажами.

Кадр из фильма «Чудо-женщина»

Безусловно, Стив и Диана прекрасно смотрятся друг с другом, как Кен и Барби; однако у первого больше жизни в общении со своими друзьями: Чарли, Вождем и Сэмми, или, на худой конец, с доктором Мару, нежели с главной героиней. Постепенное развитие их отношений, в процессе которого Чудо-женщина видит первый снег, проявляет чудеса логики, смекалки и непосредственности, погружая всех мужчин вокруг в культурный шок, портится самой же нарочитой наивностью Дианы. Если у Дженкинс была задача показать резкий надрыв, изменение в характере главной героини, то у нее это получилось на все 100%: тогда, когда персонажу наконец-то позволяют повзрослеть, становится ощутимо легче и приятнее.

Кадр из фильма «Чудо-женщина»

С технической точки зрения все достаточно вычищено и выверено. Динамичный ввод в мир Фемискира, начальные ноты проблематики главной героини, базирующиеся на ее утрированном человеколюбии и подозрительной истории рождения, и следующая сразу же за этим завязка с быстрым добавлением в сюжет второго главного персонажа выглядят интересно и захватывающе. Если не обращать внимания на уже ставший своеобразным мемом в интернете странный способ носить меч на спине, несостыковки с кружками пива и лошадьми, а также «женскую» логику принцессы, то «Чудо-женщина» вполне оправдывает данное за глаза звание «лучшего фильма киновселенной DC». Добавить сверху прекрасное музыкальное оформление, не перегруженное саундтреками, хорошую работу художников, радующих глаз античностью в истинно американском понимании, добротно сделанную графику – и в кино можно идти хотя бы ради картинки. Из-за особенностей характера главной героини, произведение разительно отличается от мускулинных «Бэтмена против Супермена», «Человека из стали» и прочих, становясь рядом с сериалом «Супергерл» и Карой Зор-Эл.

Кадр из фильма «Чудо-женщина»

Феминность в «Чудо-женщине» не является чем-то негативным: как-то логично для амазонки считать, что мужчина годится для размножения, но для плотских наслаждений не обязателен, а полное подчинение ему пусть и ради работы нарекать рабством. Диана – тот самый идеал сильной и независимой женщины, способной и морду набить обидчику, оставаясь при этом сексуальной и желанной. Галь Гадот прекрасно отыграла супергероиню, являющуюся в произведении выпадающим элементом посреди войны, которая, как принято считать, дело мужское. Цельный характер Дианы хорошо контрастирует с Трэвором, тоже не лишенного высокой морали, но при этом еще и на мир вокруг смотрящего адекватно, без призмы идеализма, благотворно влияя на убеждения главной героини.

Для тех, кого будет коробить от постоянных сексистких намеков, мэри-сьюшности Дианы (которая, в общем-то, богиня, и этим все сказано), положение спасет Сэмми (Саид Тагмауи). Сэмми – не только способ затронуть расовые притеснения, но и отличный ход для разбавления пафоса главных персонажей. Саид отлично сыгрался с Юджином «Храбрым Камнем» (Вождь) и Юэном Бремнером (Чарли), вдохнув искру в отдельные эпизоды и диалоги.

Кадр из фильма «Чудо-женщина»

«Лучший фильм киновселенной DC» удачно попадает в тренды феминизма и чайлдфри, наглядно демонстрируя, что за фразу «тыжедевочка» мужчина сегодня может получить вполне содержательный ответ. Один из самых популярных персонажей комиксов Золотого века именно такой, каким и должен быть: Дженкинс сохранила ключевые элементы в истории и образе Дианы – милосердие, дружелюбность, гуманность, форсированная привлекательность, – и вместе с тем добавила современное осмысление роли Чудо-женщины в повествовании, аккуратно посмеиваясь над гендерными стереотипами. Принцесса отлично резонирует как со своим комиксным, так и с анимационным прототипами.

Вместе с тем Диана в мультипликации и на страницах комиксов куда приятнее глазу, нежели та, что была показана на экране: возможно, что все дело в том, что Трэвор во всем своем мужественном величии раскрывается лишь к концу повествования, когда зритель падает в неожиданный сюжетный поворот и обилие качественных спецэффектов на экране. Сильный конец вытягивает общую атмосферу фильма, оправдывая все задумки режиссера и открывает произведение с неожиданной стороны. Что, в свою очередь – заявка на повторный просмотр.

Галина Потапова

В российском прокате с 1 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Чудо-женщина»