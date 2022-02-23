Бэтмен, 2022

Новая адаптация комиксов о мрачном защитнике Готэма будет интересна всем, кто искренне любит кинематографическую вселенную комиксов DC, которая в разное время переживала свои взлеты и падения. Судя по вышедшим трейлерам, фильм ожидается по-настоящему мрачный и эмоциональный.
Режиссером картины выступил американец Мэтт Ривз, постановщик «Планеты обезьян», «Впусти меня», «Монстро» и «Святого дозора». Для Ривза «Бэтмен» стал первой экранизацией комиксов и первым сотрудничеством с DC. Не исключено, что в случае успеха «Бэтмена» Ривз снимет сиквел картины.
Роль Темного рыцаря на этот раз исполнит британский актер Роберт Паттинсон, широко известный как по авторскому, так и по коммерческому кино. Не так давно его можно было увидеть в «Доводе» Кристофера Нолана. Однако большая часть зрителей хорошо помнит британца по «Сумеркам» и «Гарри Поттеру».
Ожидается, что в фильме также появятся Колин Фаррелл, Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Энди Серкис и многие другие. Кроме того, сообщается, что особая роль в «Бэтмене» досталась молодому и перспективному актеру Барри Кеогану.
Новый «Бэтмен» станет полным переосмыслением комиксов про одного из самых любимых персонажей комиксов DC. Эта картина никак не связана с кинематографической вселенной, созданной голливудским режиссером Заком Снайдером.
Изначально предполагалось, что Бэтмена вновь сыграет Бен Аффлек, который также должен был стать сценаристом и режиссером. Согласно черновикам, сюжет кинокомикса фокусировался на раскрытии обстоятельств смерти Робина, костюм которого демонстрировался в одном из эпизодов фильма «Бэтмен против Супермена». В 2017 году Аффлек отказался от должности постановщика, чтобы целиком сконцентрироваться на главной роли. Однако после того, как режиссерское кресло занял Мэтт Ривз, актер официально объявил об уходе, а ему на смену пришел Роберт Паттинсон.
Одной из причин отказа Аффлека от роли Бэтмена является его алкогольная зависимость, развившаяся после работы над «Лигой справедливости» и продолжительного развода с Дженнифер Гарнер. В 2018 году кинематографист прошел курс реабилитации в клинике.
Одним из кандидатов на пост режиссера рассматривался легендарный Ридли Скотт, известный по кинофильмам «Чужой» и «Гладиатор».
Джона Хилл претендовал на одну из отрицательных ролей, но в итоге выбыл из проекта. Решение студии объясняется тем, что актер запросил гонорар в размере 10 миллионов долларов. Вместо него были утверждены Пол Дано и Колин Фарелл, воплотившие на экране образы Загадочника и Пингвина соответственно.
Предполагается, что «Бэтмен» станет первым фильмом в кинотрилогии, а сервис HBO Max анонсировал сериал-приквел, героями которого выступят полицейские Готэма.
Съемочный процесс стартовал в январе 2020 года, но уже в марте был приостановлен ввиду распространившейся коронавирусной инфекции. Производство возобновилось лишь осенью, а премьера сместилась на 2022 год.
После двух лет поисков правосудия на улицах Готэма для своих сограждан Бэтмен становится олицетворением беспощадного возмездия. Когда в городе происходит серия жестоких нападений на представителей элиты, загадочные улики приводят Брюса Уэйна в самые темные закоулки преступного мира, где он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь под прицелом оказывается сам Бэтмен, которому предстоит отличить друга от врага и восстановить справедливость во имя Готэма.