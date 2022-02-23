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Бэтмен Бэтмен
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The Batman

Бэтмен, 2022

2022 / США
8.4 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Супергеройский блокбастер о Темном рыцаре с Робертом Паттинсоном в главной роли
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Новая адаптация комиксов о мрачном защитнике Готэма будет интересна всем, кто искренне любит кинематографическую вселенную комиксов DC, которая в разное время переживала свои взлеты и падения. Судя по вышедшим трейлерам, фильм ожидается по-настоящему мрачный и эмоциональный.

Режиссером картины выступил американец Мэтт Ривз, постановщик «Планеты обезьян», «Впусти меня», «Монстро» и «Святого дозора». Для Ривза «Бэтмен» стал первой экранизацией комиксов и первым сотрудничеством с DC. Не исключено, что в случае успеха «Бэтмена» Ривз снимет сиквел картины.

Роль Темного рыцаря на этот раз исполнит британский актер Роберт Паттинсон, широко известный как по авторскому, так и по коммерческому кино. Не так давно его можно было увидеть в «Доводе» Кристофера Нолана. Однако большая часть зрителей хорошо помнит британца по «Сумеркам» и «Гарри Поттеру».

Ожидается, что в фильме также появятся Колин Фаррелл, Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Энди Серкис и многие другие. Кроме того, сообщается, что особая роль в «Бэтмене» досталась молодому и перспективному актеру Барри Кеогану.

Новый «Бэтмен» станет полным переосмыслением комиксов про одного из самых любимых персонажей комиксов DC. Эта картина никак не связана с кинематографической вселенной, созданной голливудским режиссером Заком Снайдером.

 

Изначально предполагалось, что Бэтмена вновь сыграет Бен Аффлек, который также должен был стать сценаристом и режиссером. Согласно черновикам, сюжет кинокомикса фокусировался на раскрытии обстоятельств смерти Робина, костюм которого демонстрировался в одном из эпизодов фильма «Бэтмен против Супермена». В 2017 году Аффлек отказался от должности постановщика, чтобы целиком сконцентрироваться на главной роли. Однако после того, как режиссерское кресло занял Мэтт Ривз, актер официально объявил об уходе, а ему на смену пришел Роберт Паттинсон.

Одной из причин отказа Аффлека от роли Бэтмена является его алкогольная зависимость, развившаяся после работы над «Лигой справедливости» и продолжительного развода с Дженнифер Гарнер. В 2018 году кинематографист прошел курс реабилитации в клинике.

Одним из кандидатов на пост режиссера рассматривался легендарный Ридли Скотт, известный по кинофильмам «Чужой» и «Гладиатор».

Джона Хилл претендовал на одну из отрицательных ролей, но в итоге выбыл из проекта. Решение студии объясняется тем, что актер запросил гонорар в размере 10 миллионов долларов. Вместо него были утверждены Пол Дано и Колин Фарелл, воплотившие на экране образы Загадочника и Пингвина соответственно.

Предполагается, что «Бэтмен» станет первым фильмом в кинотрилогии, а сервис HBO Max анонсировал сериал-приквел, героями которого выступят полицейские Готэма.

Съемочный процесс стартовал в январе 2020 года, но уже в марте был приостановлен ввиду распространившейся коронавирусной инфекции. Производство возобновилось лишь осенью, а премьера сместилась на 2022 год.

После двух лет поисков правосудия на улицах Готэма для своих сограждан Бэтмен становится олицетворением беспощадного возмездия. Когда в городе происходит серия жестоких нападений на представителей элиты, загадочные улики приводят Брюса Уэйна в самые темные закоулки преступного мира, где он встречает Женщину-Кошку, Пингвина, Кармайна Фальконе и Загадочника. Теперь под прицелом оказывается сам Бэтмен, которому предстоит отличить друга от врага и восстановить справедливость во имя Готэма.

8.4 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 55 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 апреля 2022
Премьера в мире 23 февраля 2022
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Мэтт Ривз
Мэтт Ривз
В ролях
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Зои Кравиц
Зои Кравиц
Пол Дано
Пол Дано
Джон Туртурро
Джон Туртурро
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Foster Cinema
16:00 19:00 22:00
Mori Cinema Кунцево
12:10 от 250 ₽ 13:30 от 250 ₽ 14:40 от 500 ₽ 15:30 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 1000 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
zaramag76 2 января 2022, 21:24
Жду этот фильм.
Настя Гулынина 17 июня 2022, 09:07
Уже показывают
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«Бэтмен» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Foster Cinema г. Москва, Фрунзенская наб., 30, стр. 19
2D
16:00 19:00 22:00
Mori Cinema Кунцево Молодежная
2D
12:10 от 250 ₽ 13:30 от 250 ₽ 14:40 от 500 ₽ 15:30 от 250 ₽ 17:00 от 250 ₽ 18:00 от 1000 ₽ 18:50 от 250 ₽ 20:20 от 250 ₽ 21:20 от 1000 ₽ 22:10 от 250 ₽
Балтика Сходненская
2D
15:35 от 300 ₽ 19:00 от 300 ₽ 21:10 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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Открытое море: Монстр глубины
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Забытое чудо
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