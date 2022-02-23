Бэтмен, 2022

Новая адаптация комиксов о мрачном защитнике Готэма будет интересна всем, кто искренне любит кинематографическую вселенную комиксов DC, которая в разное время переживала свои взлеты и падения. Судя по вышедшим трейлерам, фильм ожидается по-настоящему мрачный и эмоциональный.

Режиссером картины выступил американец Мэтт Ривз, постановщик «Планеты обезьян», «Впусти меня», «Монстро» и «Святого дозора». Для Ривза «Бэтмен» стал первой экранизацией комиксов и первым сотрудничеством с DC. Не исключено, что в случае успеха «Бэтмена» Ривз снимет сиквел картины.

Роль Темного рыцаря на этот раз исполнит британский актер Роберт Паттинсон, широко известный как по авторскому, так и по коммерческому кино. Не так давно его можно было увидеть в «Доводе» Кристофера Нолана. Однако большая часть зрителей хорошо помнит британца по «Сумеркам» и «Гарри Поттеру».

Ожидается, что в фильме также появятся Колин Фаррелл, Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Энди Серкис и многие другие. Кроме того, сообщается, что особая роль в «Бэтмене» досталась молодому и перспективному актеру Барри Кеогану.

Новый «Бэтмен» станет полным переосмыслением комиксов про одного из самых любимых персонажей комиксов DC. Эта картина никак не связана с кинематографической вселенной, созданной голливудским режиссером Заком Снайдером.