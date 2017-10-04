«Бегущий по лезвию 2049»: Рецензия Киноафиши

Возвращение «Бегущего» и продолжение легенды

Действие картины разворачивается спустя 30 лет после первого фильма. За эти годы успели появиться очередные андроиды, выполняющие за людей самую опасную работу, репликанты Nexus 8, срок жизни которых сопоставим с человеческим. Но после крупнейшего блэкаута значительная часть данных была утеряна, репликанты смешались с людьми, и их производство было остановлено. До тех пор, пока новая корпорация «Уоллес» не наладила выпуск Nexus 9 — репликантов, не обладающих собственной волей. В 2049 году новый «бегущий по лезвию» по имени Кей (Райан Гослинг) — сотрудник полиции, уничтожающий беглых репликантов, становится обладателем информации, которая ставит под угрозу весь мировой порядок. Чтобы разобраться в ситуации он должен найти Рика Декарда (Харрисон Форд), пропавшего вместе с репликантом Рэйчел 30 лет назад.

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Первый «Бегущий по лезвию» стал для режиссёра Ридли Скотта не только одним из важнейших фильмов в жизни, но и настоящим долгостроем — он дорабатывал картину больше 20 лет и представил окончательную версию только в 2007 году. Возможно, и к лучшему, что в сиквеле он остался только продюсером. Дени Вильнёв, занявший пост режиссёра, как никто другой умеет тонко копировать манеру съёмок других авторов, при этом не впадая в повторения, а развивая и продолжая стиль. Его «Пленницы» явно переосмысляли идеи Дэвида Финчера, а «Враг» ссылался на Линча. Нового «Бегущего по лезвию» Вильнёв снял именно так, как сделал бы Ридли Скотт в восьмидесятых. А с учётом неоднозначности восприятия фильма «Чужой: Завет», возможно, лучше, чем снял бы Скотт сейчас.

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

И в плане картинки всё практически идеально. Взяв в команду 14-кратного номинанта на «Оскар» оператора Роджера Дикинса, режиссёр не стал слишком перегибать с эффектами, а просто разделил картину на несколько цветовых гамм. К постоянной мрачности первого фильма добавился серый туман, красные тона радиации и белоснежный фон в финале. Здесь даже хочется обронить банальную фразу «сейчас так не снимают». Действительно, нарочитая неспешность действия, присущая оригиналу, сохранилась и здесь. Режиссер не перегружает фильм событиями, а кадры излишне резким монтажом и количеством деталей. Он смакует каждый конкретный план и сцену, позволяя зрителю рассмотреть и эмоции героев, и все мелочи на фоне. Важных персонажей в картине тоже не так много, большинство их предысторий остаётся где-то за кадром, на первом плане исключительно герой Гослинга. И это в очередной раз показывает, что Вильнёв старается найти тонкую грань между авторским кинематографом и массовой культурой. Спецэффектов на экране более, чем достаточно: есть и летающие автомобили, и огромные голограммы, дополнившие бесконечные стенды с рекламой из первого фильма, и даже постапокалиптичный Лас-Вегас. Но всё же главным образом действие сосредоточено на эмоциях людей и репликантов.

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Однако важно понимать, что новый фильм — не просто сиквел. Это самостоятельная история, которая может восприниматься и отдельно от оригинала, почти все вводные данные сообщаются зрителю в самом начале. Просто если посмотреть исходник, а ещё лучше добавить к нему три короткометражных приквела, опубликованных в интернете, — сюжет раскроется намного полнее и ярче. При этом говорить о каких-то сюжетных поворотах довольно сложно — почти всё будет спойлером, каждая линия имеет значение. Один из важнейших вопросов первой картины раскрывается на первых же минутах сиквела, но расстраиваться из-за этого просто не будет времени, ведь дальше непредсказуемые события следуют одно за другим, вводя новые линии и регулярно возвращаясь к классике. И если в какой-то момент развитие сюжета покажется слишком уж банальным, это означает одно — дальше снова всё изменится. Конечно, не обходится и без символизма, за который в последнее время ругают Ридли Скотта. Но именно в этом фильме библейские отсылки приходятся как нельзя кстати. Ведь создание репликантов проводит прямую аналогию с сотворением человека, и кто, как не Джаред Лето, должен сыграть их творца, явно считающего себя богом в противовес Тайрелу из первой картины, который был скорее инженером.

Кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Да, нужно учитывать, что новый «Бегущий по лезвию» не станет таким же новаторским, каким был оригинал. Но не нужно забывать, что фильм Скотта далеко не сразу стал культовым, да ещё и несколько раз был сильно перемонтирован. Вильнёв снимает сразу «наповал», поскольку его история продолжает уже состоявшуюся легенду. Он обещает, что не будет никаких режиссёрских и расширенных версий. Да, по сути, они и не нужны. В «Бегущем по лезвию 2049» и так сказано всё. Может чуть меньше символизма и философии, из которых первый фильм состоял практически полностью. Зато в сюжет очень тонко вплетена и любовная линия, и тема ценности семьи. Причём и то и другое показано совершенно не банально, всячески избегая надоевших стереотипов и, наконец, полностью раскрыв смысл фразы «больше человек, чем сам человек». Почти три часа в кинотеатре пролетают на одном дыхании, и достигнуто это не постоянным экшеном, а завораживающей картинкой, философией, эмоциональностью, и, конечно музыкой, за которую хочется отдельно благодарить Ханса Циммера и Бенджамина Уоллфиша, не идущих на поводу у амбиций и не вставивших в картину излишнюю симфоничность. Они просто переработали идеи Вангелиса, что, возможно, тоже сейчас уже покажется совсем не новым. Но иначе здесь поступить было просто невозможно. Тот редкий случай, когда даже не приходится говорить, что сиквел достоин оригинала, Вильнёв в очередной раз доказывает, что можно снимать одновременно и умно, и красиво, и эмоционально.

Алексей Хромов

В российском прокате с 5 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Бегущий по лезвию 2049»