«Дэдпул 2»: Рецензия Киноафиши

Двойная порция Дэдпула

В жизни наёмника Уэйда Уилсона всё по-прежнему. После первых удачных дел он пачками убивает преступников, а дома его ждёт любимая женщина. Но однажды в жизни Дэдпула происходит событие, которое меняет всю его дальнейшую судьбу. И теперь ему предстоит помочь не самому приятному мальчишке-мутанту из приюта. Главная проблема в том, что на мальчика охотится Кейбл (Джош Бролин) — солдат из будущего с бионической рукой и продвинутым оружием. Но даже делая добрые дела, болтливый наёмник не перестанет отпускать пошлые шуточки и совершать неблаговидные поступки. Именно за это зрители и любят Дэдпула.

После триумфа первой части продолжение Дэдпула ждали как никакой другой фильм. И авторы снова не подвели. Режиссером сиквела выступает «один из тех, кто убил собаку Джона Уика» Дэвид Литч. И это обеспечило картине драйв даже получше оригинала. В целом, говорить о новом Дэдпуле просто — авторы взяли всё лучшее из первой части и умножили в несколько раз. Поэтому все, кто искренне насладился в 2016-м, порадуются и сейчас. Понравились упоминания и шутки над комиксами: здесь они на каждом шагу, издеваются над Marvel, DC, кинофраншизой о Людях Икс, смертью Росомахи и даже над комиксами о Дэдпуле. Драки, экшен и убийства — теперь их количество просто за гранью. Приятны небольшие роли хороших актёров — в сиквеле их целый комплект.

Кадр из фильма «Дэдпул 2»

И, конечно, Дэдпул не обойдется здесь без команды. Вернулись все старые и любимые герои: таксист Допиндер, слепая Эл, Хорёк. Ну и заодно некоторые Люди Икс. Роль Колосса здесь немного расширили, а вот Ядерная боеголовка и её новая подруга скорее взяты просто для галочки, у них даже нет времени на хорошие шутки. Но гораздо больше впечатляет компания, которую собирает сам Дэдпул. Здесь чувство юмора выкручивают на полную, например, «показывая» невидимого человека и, конечно же, Питера, у которого вообще нет никаких сил, он просто зашёл по объявлению. По сути, важна из них только Домино. Но Зази Битц умудряется отыграть за целую команду — она саркастична, остроумна, обаятельна. А ещё у неё самая необычная суперспособность — она везучая.

Кадр из фильма «Дэдпул 2»

Хотя настоящая звезда этого фильма всё-таки Джош Бролин. Он уже успел заслужить множество комплиментов за роль Таноса в «Войне Бесконечности». Но здесь он совсем другой и впечатляет в разы больше. Бролин в отличной физической форме, и при этом так эмоционален и агрессивен, что Кейбла трудно даже сравнивать с предыдущими ролями актёра. Он будто полностью сроднился со своим персонажем. При этом авторы поступили довольно разумно и не стали тратить экранное время на объяснение происхождения Кейбла. Те, кому действительно интересно, могут узнать всё необходимое из комиксов или интернета. Остальным же зрителям лишние подробности ни к чему, герой и так вышел ярким. Неоднозначные отношения Кейбла и Дэдпула здесь играют решающую роль, иногда они будто просто сражаются за главенство на экране и в умах зрителей.

Кадр из фильма «Дэдпул 2»

Что удивительно, второй «Дэдпул» — действительно эмоциональный фильм, в чём-то он даже семейный. В первой части было очень много пародийности и мало какие сцены можно было воспринимать слишком серьёзно. Здесь же хватает времени и на настоящую грусть и на простую, но живую мораль. И всё равно разбирать серьёзно новый фильм совершенно не хочется. Можно бы сказать, что тут есть затянутые диалоги, что бюджет где-то опять подкачал и графика выглядит простовато, что некоторые сцены прописаны поверхностно. Но Дэдпул скажет это всё за любого критика: он сделает акцент и на провалах в сценарии, и на графике.

Кадр из фильма «Дэдпул 2»

Потому что «Дэдпул 2» — такая же самоирония и пародия на все комиксы, какой была и первая часть. Фильм нагло издевается над всеми традиционными сюжетными ходами и недостатками, доводит до слёз от смеха самым пошлым юмором и выдаёт отличную порцию экшена. Всерьёз можно покритиковать лишь юного Джулиана Деннисона — он играет слабовато. А учитывая, что в фильме ему приходится много и эмоционально говорить, иногда уже не терпится, чтобы внимание переключили на какого-нибудь другого персонажа. В остальном же просто наслаждаться драйвом фильма, лёгким юмором и тысячей отсылок ко всей возможной поп-культуре.

Кадр из фильма «Дэдпул 2»

Алексей Хромов

В российском прокате с 17 мая 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Дэдпул 2»