«Бедные-несчастные»: Рецензия Киноафиши

Обладатель «Золотого льва» 80-го Венецианского кинофестиваля, 98% свежести на сайте Rotten Tomatoes, громкой похвалы самых злобных критиков IndieWire — новый фильм «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, рассказывающий про каждого из нас. А сейчас мы поведаем, почему картина обязательна к просмотру и как во время него вы пройдете через настоящее гиперактивное эмоциональное путешествие.

В 1992 году один шотландский писатель Аласдер Грей публикует роман «Бедные-несчастные» — замысловатую постмодернистскую переоценку «Франкенштейна» Мэри Шелли. В настоящее время, работу можно было бы назвать даже фанфиком, но сюжет значительно изменен, да и герои совершенно новые и незнакомые. У Аласдера Грея невероятных знаний ученый решает создать себе идеальную женщину, и как раз ему попадается свежее тело утонувшей в реке девушки. Он возвращает ее к жизни, вставляя мозг новорожденного ребенка в голову, называет ее Беллой Бакстер и начинает рассказывать ей про этикет высшего британского общества. Только у девушки свои взгляды на жизнь.

Безумие, гротеск, сюр, абсурд, реализм и фантастика — так Йоргос Лантимос видит настоящий мир, поэтому роман Аласдера Грея показался ему идеальной базой для создания своего нового опуса и, без каких-либо сомнений, лучшего фильма. Идея к нему пришла еще в 2009 году, и режиссер даже смог встретиться с самим писателем и получить у него личный тур по Глазго. Тогда еще греческого постановщика знали только из-за его неординарного «Клыка», а никаких разговоров о «Лобстере» даже и не было. Только спустя почти 10 лет Лантимосу удалось вернуться к проекту во время съемок «Фаворитки», где он сразу же предложил главную роль Эмме Стоун. Теперь у него были и признание, и финансовая поддержка, поэтому мечта адаптировать такой сложный литературный текст смогла воплотиться в реальность.

Бедные-несчастные

Конечно, первоначальный сюжет книги претерпел некие изменения. Ученый стал еще более сумасшедшим, и ему не нужна была никакая идеальная спутница. Ведомого безумными идеями мужчину по имени Годвин Бакстер интересовали нейрохирургия и нейропсихология, все живое и мертвое, человек и зомби, жизнь и смерть. Никакой сексуализации реальности — только наука и вера в будущий прогресс. Его таким безумным проектом стала Белла Бакстер, которую он создал из тела покончившей собой беременной аристократки. Годвин извлекает мозг из нерожденного ребенка и вставляет его в голову умершей девушки. Так дите оказывается в теле взрослой женщины и начинает познавать мир.

Белла с новым, еще не приспособленным к жизни мозгом только мычит, ходит кругами, издает нелепые звуки — грубо говоря, ведет себя как настоящий ребенок, у которого все впереди. Невинность, инфантильность и глупость сопровождают ее в первых человеческих шажках, а Годвин Бакстер все больше и больше начинает относиться к ней по-отечески. Так первоначальная дико маскулинная идея преобразовывается в процесс человеческой эволюции, в совершенно другое «Превращение» Франца Кафки. Это больше не история только про ужасы использования и абьюз женского тела, а еще и угнетение, глумление и измывательство над всеми не такими, юродивыми, шедшими против системы и консерватизма людьми. Просто Белла Бакстер стала негласным предводителем этого бунта.

Бедные-несчастные

Вся социальная тематика обрамлена в фантасмагорическую и цирковую картину. Мир Йоргоса Лантимоса в «Бедных-несчастных» чужд обычному зрителю, потому что его поймет только способный к эскапистским фантастическим путешествиям. Изуродованная вселенная, безумные человеческие лица, красочные декорации и сложно сшитые костюмы — все это подразумевает свободу самовыражения и слова. Но Белла и Годвин, увы, живут в условной довикторианской эпохе со всеми правилами и традициями высшего общества. Даже с ученой степенью и статусом главу дома Бакстеров не воспринимают всерьез и стараются особо не контактировать с ним. Только самые смелые могут подойти и завести разговор, во время которого минуты становятся бесконечными.

Умные, эффектные, настоящие, но несправедливо оскверненные консервативным обществом отказываются жить по традиционным правилам, поэтому Белла Бакстер вовсю начинает доказывать неправильность и ханжество социума своей прямолинейностью и мужеством. Характер девушки — это ураган и последующий торнадо, сносящий все на своем пути, а Эмма Стоун полностью растворяется в собственной героине, надевая все ее причуды как вторую кожу. Многочисленные и непрекращаемые метаморфозы ведут девушку ко многим открытиям: своей сексуальности, свободе тела и разума, геополитическим интригам, научным гипотезам, психологическим и философским дилеммам. Она живет полной жизнью, сводя с ума каждого чопорного мужчину, желающего приковать ее к постели и запереть в комнате, но ее «детское» незнание мира позволяет выходить победительницей из каждой ситуации. Оказывается, быть не таким, странным, альтернативным, безумным или слишком неотесанным совершенно нормально, потому что все границы восприятия последнего очень давно стерлись.

Бедные-несчастные

Что такое нормальность, что такое светский этикет, что такое правила, что такое человек? Йоргос Лантимос отвечает на эти вопросы и даже больше: он дополняет идею неординарных личностей вместе с «Маэстро» Брэдли Купера, «Догменом» Люка Бессона, «Я — Капитан» Маттео Гарроне и «Наемным убийцей» Ричарда Линклейтера на Венецианском кинофестивале. Однако именно он доводит ее до квинтэссенции и настоящего фейерверка. Оказывается, бедным и несчастным быть абсолютно нормально, поэтому в любой момент вы можете пересадить мозг козла своему ненавистному бывшему мужу-абьюзеру. Не стесняйтесь, весь мир в ваших руках!