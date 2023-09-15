«Бедные-несчастные»: Рецензия Киноафиши
Сумасшедший ученый, муж-козел, его жена-феминистка и ее свободные предпочтения.
Обладатель «Золотого льва» 80-го Венецианского кинофестиваля, 98% свежести на сайте Rotten Tomatoes, громкой похвалы самых злобных критиков IndieWire — новый фильм «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса, рассказывающий про каждого из нас. А сейчас мы поведаем, почему картина обязательна к просмотру и как во время него вы пройдете через настоящее гиперактивное эмоциональное путешествие.
В 1992 году один шотландский писатель Аласдер Грей публикует роман «Бедные-несчастные» — замысловатую постмодернистскую переоценку «Франкенштейна» Мэри Шелли. В настоящее время, работу можно было бы назвать даже фанфиком, но сюжет значительно изменен, да и герои совершенно новые и незнакомые. У Аласдера Грея невероятных знаний ученый решает создать себе идеальную женщину, и как раз ему попадается свежее тело утонувшей в реке девушки. Он возвращает ее к жизни, вставляя мозг новорожденного ребенка в голову, называет ее Беллой Бакстер и начинает рассказывать ей про этикет высшего британского общества. Только у девушки свои взгляды на жизнь.
Безумие, гротеск, сюр, абсурд, реализм и фантастика — так Йоргос Лантимос видит настоящий мир, поэтому роман Аласдера Грея показался ему идеальной базой для создания своего нового опуса и, без каких-либо сомнений, лучшего фильма. Идея к нему пришла еще в 2009 году, и режиссер даже смог встретиться с самим писателем и получить у него личный тур по Глазго. Тогда еще греческого постановщика знали только из-за его неординарного «Клыка», а никаких разговоров о «Лобстере» даже и не было. Только спустя почти 10 лет Лантимосу удалось вернуться к проекту во время съемок «Фаворитки», где он сразу же предложил главную роль Эмме Стоун. Теперь у него были и признание, и финансовая поддержка, поэтому мечта адаптировать такой сложный литературный текст смогла воплотиться в реальность.
Конечно, первоначальный сюжет книги претерпел некие изменения. Ученый стал еще более сумасшедшим, и ему не нужна была никакая идеальная спутница. Ведомого безумными идеями мужчину по имени Годвин Бакстер интересовали нейрохирургия и нейропсихология, все живое и мертвое, человек и зомби, жизнь и смерть. Никакой сексуализации реальности — только наука и вера в будущий прогресс. Его таким безумным проектом стала Белла Бакстер, которую он создал из тела покончившей собой беременной аристократки. Годвин извлекает мозг из нерожденного ребенка и вставляет его в голову умершей девушки. Так дите оказывается в теле взрослой женщины и начинает познавать мир.
Белла с новым, еще не приспособленным к жизни мозгом только мычит, ходит кругами, издает нелепые звуки — грубо говоря, ведет себя как настоящий ребенок, у которого все впереди. Невинность, инфантильность и глупость сопровождают ее в первых человеческих шажках, а Годвин Бакстер все больше и больше начинает относиться к ней по-отечески. Так первоначальная дико маскулинная идея преобразовывается в процесс человеческой эволюции, в совершенно другое «Превращение» Франца Кафки. Это больше не история только про ужасы использования и абьюз женского тела, а еще и угнетение, глумление и измывательство над всеми не такими, юродивыми, шедшими против системы и консерватизма людьми. Просто Белла Бакстер стала негласным предводителем этого бунта.
Вся социальная тематика обрамлена в фантасмагорическую и цирковую картину. Мир Йоргоса Лантимоса в «Бедных-несчастных» чужд обычному зрителю, потому что его поймет только способный к эскапистским фантастическим путешествиям. Изуродованная вселенная, безумные человеческие лица, красочные декорации и сложно сшитые костюмы — все это подразумевает свободу самовыражения и слова. Но Белла и Годвин, увы, живут в условной довикторианской эпохе со всеми правилами и традициями высшего общества. Даже с ученой степенью и статусом главу дома Бакстеров не воспринимают всерьез и стараются особо не контактировать с ним. Только самые смелые могут подойти и завести разговор, во время которого минуты становятся бесконечными.
Умные, эффектные, настоящие, но несправедливо оскверненные консервативным обществом отказываются жить по традиционным правилам, поэтому Белла Бакстер вовсю начинает доказывать неправильность и ханжество социума своей прямолинейностью и мужеством. Характер девушки — это ураган и последующий торнадо, сносящий все на своем пути, а Эмма Стоун полностью растворяется в собственной героине, надевая все ее причуды как вторую кожу. Многочисленные и непрекращаемые метаморфозы ведут девушку ко многим открытиям: своей сексуальности, свободе тела и разума, геополитическим интригам, научным гипотезам, психологическим и философским дилеммам. Она живет полной жизнью, сводя с ума каждого чопорного мужчину, желающего приковать ее к постели и запереть в комнате, но ее «детское» незнание мира позволяет выходить победительницей из каждой ситуации. Оказывается, быть не таким, странным, альтернативным, безумным или слишком неотесанным совершенно нормально, потому что все границы восприятия последнего очень давно стерлись.
Что такое нормальность, что такое светский этикет, что такое правила, что такое человек? Йоргос Лантимос отвечает на эти вопросы и даже больше: он дополняет идею неординарных личностей вместе с «Маэстро» Брэдли Купера, «Догменом» Люка Бессона, «Я — Капитан» Маттео Гарроне и «Наемным убийцей» Ричарда Линклейтера на Венецианском кинофестивале. Однако именно он доводит ее до квинтэссенции и настоящего фейерверка. Оказывается, бедным и несчастным быть абсолютно нормально, поэтому в любой момент вы можете пересадить мозг козла своему ненавистному бывшему мужу-абьюзеру. Не стесняйтесь, весь мир в ваших руках!