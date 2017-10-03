Бегущий по лезвию 2049, 2017

Перед вами продолжение нашумевшего фантастического фильма «Бегущий по лезвию», вышедшего на экраны в 1982 году. Постановщиком «Бегущего по лезвию 2049» стал Дени Вильнёв («Пленницы», «Убийца»). Одним из сценаристов является Хэмптон Панчер, работавший и над первой частью. Также в фильме вернётся персонаж Харрисона Форда. Пополнили актёрский состав Маккензи Дэвис («Марсианин»), Робин Райт («Форрест Гамп»), Дэйв Батиста («Стражи Галактики») и Райан Гослинг («Дневник памяти», «Драйв»).
Картина является экранизацией романа «Снятся ли андроидам электроовцы?» Филипа К. Дика. Известно, что действие «Бегущего по лезвию 2049» развернётся спустя несколько десятилетий после событий первой части. Отныне жители планеты поделены на людей, андроидов и репликантов, которые внешне совершенно не отличаются друг от друга. Главному герою - офицеру по имени Кей - предстоит встретиться с Риком Декардом, который является профессионалом по поиску пропавших и сломанных андроидов, чтобы спасти человечество.
- Ридли Скотт также причастен к созданию сценария фильма «Бегущий по лезвию 2049». Первый и последний раз он был автором сценария своей первой короткометражной картины «Парень и велосипед»
- Роль, которую сыграл Джаред Лето, изначально была написана для Дэвида Боуи
- Фильм «Бегущий по лезвию 2049» выходит на экраны спустя 35 лет после релиза первой части
- Сильвия Хукс является второй актрисой нидерландского происхождения, которая сыграла в фильмах «Бегущий по лезвию». В первой части снимался Рутгер Хауэр, также родом из Нидерланд
- Анна де Армас, Баркхад Абди, Маккензи Дэвис, Сильвия Хукс, Карла Джури и Давид Дасмалтчан родились после выхода фильма «Бегущий по лезвию»
Офицер полиции Кей становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, он решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.
Сходили наконец на это кинотворение. Буду краток и максимально точно обрисую достоинства и недостатки не касаясь… Читать дальше…