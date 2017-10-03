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Бегущий по лезвию 2049 Бегущий по лезвию 2049
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Бегущий по лезвию 2049, 2017

2017 / США
7.4 Оцените
117 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Продолжение нашумевшего фантастического фильма «Бегущий по лезвию»
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами продолжение нашумевшего фантастического фильма «Бегущий по лезвию», вышедшего на экраны в 1982 году. Постановщиком «Бегущего по лезвию 2049» стал Дени Вильнёв («Пленницы», «Убийца»). Одним из сценаристов является Хэмптон Панчер, работавший и над первой частью. Также в фильме вернётся персонаж Харрисона Форда. Пополнили актёрский состав Маккензи Дэвис («Марсианин»), Робин Райт («Форрест Гамп»), Дэйв Батиста («Стражи Галактики») и Райан Гослинг («Дневник памяти», «Драйв»).

Картина является экранизацией романа «Снятся ли андроидам электроовцы?» Филипа К. Дика. Известно, что действие «Бегущего по лезвию 2049» развернётся спустя несколько десятилетий после событий первой части. Отныне жители планеты поделены на людей, андроидов и репликантов, которые внешне совершенно не отличаются друг от друга. Главному герою - офицеру по имени Кей - предстоит встретиться с Риком Декардом, который является профессионалом по поиску пропавших и сломанных андроидов, чтобы спасти человечество.

- Ридли Скотт также причастен к созданию сценария фильма «Бегущий по лезвию 2049». Первый и последний раз он был автором сценария своей первой короткометражной картины «Парень и велосипед»

- Роль, которую сыграл Джаред Лето, изначально была написана для Дэвида Боуи

- Фильм «Бегущий по лезвию 2049» выходит на экраны спустя 35 лет после релиза первой части

- Сильвия Хукс является второй актрисой нидерландского происхождения, которая сыграла в фильмах «Бегущий по лезвию». В первой части снимался Рутгер Хауэр, также родом из Нидерланд

- Анна де Армас, Баркхад Абди, Маккензи Дэвис, Сильвия Хукс, Карла Джури и Давид Дасмалтчан родились после выхода фильма «Бегущий по лезвию»

Офицер полиции Кей становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу  существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, он решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

7.4 Оцените
117 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 2 часа 43 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 5 октября 2017
Премьера онлайн 26 декабря 2017
Премьера в мире 3 октября 2017
Возраст 18+
Прокатчик WDSSPR
Режиссер
Дени Вильнев
Дени Вильнев
В ролях
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Робин Райт
Робин Райт
Ана де Армас
Ана де Армас
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
Все актеры и съемочная группа
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Бегущий по лезвию 2049 смотреть онлайн

Бегущий по лезвию 2049
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Действие картины разворачивается спустя 30 лет после первого фильма. За эти годы успели появиться очередные андроиды, выполняющие за людей самую опасную работу, репликанты Nexus 8, срок жизни которых сопоставим с человеческим. Но после крупнейшего блэкаута значительная часть данных была утеряна, репликанты смешались с людьми, и их производство было остановлено. До тех пор, пока новая корпорация «Уоллес» не наладила выпуск Nexus 9 — репликантов, не обладающих собственной волей.…
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Демитрий Сильмарилл 12 октября 2017, 15:06
Бегущий по лезвию 2049 - это 2D
Сходили наконец на это кинотворение. Буду краток и максимально точно обрисую достоинства и недостатки не касаясь… Читать дальше…
mas2610 7 октября 2017, 22:28
Согласен с рецензией. Вышел под впечатлением. Фильм атмосферный и не для всех. Фанатам Трасформеров на нём делать нечего.
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117 голосов
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саундтрек фильма Бегущий по лезвию 2049
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Amazon разрабатывает сериал «Бегущий по лезвию 2099» — продюсером выступит Ридли Скотт Шоу станет продолжением культовой дилогии.
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14 февраля 2022 12:43
Вышел новый трейлер анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос» Шоу обзавелось датой релиза.
Написать
8 октября 2021 16:06
Дени Вильнёв боялся, что кассовый провал «Бегущего по лезвию 2049» положит конец его кинокарьере «Я знал, что, работая над этим фильмом, я заигрывал с катастрофой», — говорит Вильнёв.
Написать
8 октября 2021 14:03
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