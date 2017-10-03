Бегущий по лезвию 2049, 2017

Перед вами продолжение нашумевшего фантастического фильма «Бегущий по лезвию», вышедшего на экраны в 1982 году. Постановщиком «Бегущего по лезвию 2049» стал Дени Вильнёв («Пленницы», «Убийца»). Одним из сценаристов является Хэмптон Панчер, работавший и над первой частью. Также в фильме вернётся персонаж Харрисона Форда. Пополнили актёрский состав Маккензи Дэвис («Марсианин»), Робин Райт («Форрест Гамп»), Дэйв Батиста («Стражи Галактики») и Райан Гослинг («Дневник памяти», «Драйв»).

Картина является экранизацией романа «Снятся ли андроидам электроовцы?» Филипа К. Дика. Известно, что действие «Бегущего по лезвию 2049» развернётся спустя несколько десятилетий после событий первой части. Отныне жители планеты поделены на людей, андроидов и репликантов, которые внешне совершенно не отличаются друг от друга. Главному герою - офицеру по имени Кей - предстоит встретиться с Риком Декардом, который является профессионалом по поиску пропавших и сломанных андроидов, чтобы спасти человечество.