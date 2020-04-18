Назад в будущее 3, 1990

Оказавшись на мели в 1955 году, Марти МакФлай получает письменное сообщение от своего друга, дока Эммета Брауна, о том, где можно найти машину времени Делориан. Однако вскоре неудачное открытие побуждает Марти пойти на помощь своему другу. Используя машину времени, он отправляется на Старый Запад, где Браун столкнулся с бандой головорезов и влюбился в местную школьную учительницу. Стараясь по полной использовать технологию того времени, Марти и Док изобретают новую машину времени из поезда, но им противостоят кровожадные бандиты…