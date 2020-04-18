Назад в будущее 3, 1990

Оказавшись на мели в 1955 году, Марти МакФлай получает письменное сообщение от своего друга, дока Эммета Брауна, о том, где можно найти машину времени Делориан. Однако вскоре неудачное открытие побуждает Марти пойти на помощь своему другу. Используя машину времени, он отправляется на Старый Запад, где Браун столкнулся с бандой головорезов и влюбился в местную школьную учительницу. Стараясь по полной использовать технологию того времени, Марти и Док изобретают новую машину времени из поезда, но им противостоят кровожадные бандиты…
Завершение трилогии о путешествиях во времени. Неутомимый Марти МакФлай отправляется в 1885 года на старый Дикий Запад ковбоев и индейцев на поиски своего друга-ученого. Марти надеется изменить историю, чтобы ученый избежал выстрела в спину, который ему уготован злодеями, и не умер раньше времени...