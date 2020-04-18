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Назад в будущее 3 Назад в будущее 3
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Back to the Future Part III

Назад в будущее 3, 1990

1990 / США
8.6 Оцените
88 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Оказавшись на мели в 1955 году, Марти МакФлай получает письменное сообщение от своего друга, дока Эммета Брауна, о том, где можно найти машину времени Делориан. Однако вскоре неудачное открытие побуждает Марти пойти на помощь своему другу. Используя машину времени, он отправляется на Старый Запад, где Браун столкнулся с бандой головорезов и влюбился в местную школьную учительницу. Стараясь по полной использовать технологию того времени, Марти и Док изобретают новую машину времени из поезда, но им противостоят кровожадные бандиты…

  • У Клинта Иствуда спросили разрешения на использование его имени в фильме для псевдонима Марти. Он согласился и отметил, что такая отсылка ему льстит. 
  • Во время съемок сцены, когда Бьюфорд «Бешеный пес» Таннен пытается линчевать Марти, Майкла Джея Фокса действительно случайно повесили, в результате чего он на короткое время отключился. Он отмечает это в своей автобиографии «Счастливчик». 
  • Марти использует тарелку для пирога «Фрисби», чтобы выбить пистолет из руки Бешеного пса. В 1871 году в Коннектикуте действительно открылась компания Frisbie Pie. Их сковороды для пирогов были отправлены в кампус Йельского университета, где студенты в конечном итоге изобрели из них игру в фрисби. 
  • Фотограф на фестивале – камео оператора-постановщика фильма, Дина Канди.

Завершение трилогии о путешествиях во времени. Неутомимый Марти МакФлай отправляется в 1885 года на старый Дикий Запад ковбоев и индейцев на поиски своего друга-ученого. Марти надеется изменить историю, чтобы ученый избежал выстрела в спину, который ему уготован злодеями, и не умер раньше времени...

8.6 Оцените
88 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1990
Премьера в России 25 мая 1990
Премьера онлайн 18 апреля 2020
Премьера в мире 25 мая 1990
Возраст 6+
Режиссер
Роберт Земекис
Роберт Земекис
В ролях
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Мэри Стинберген
Мэри Стинберген
Все актеры и съемочная группа
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