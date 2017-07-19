«Терминатор 2: Судный день 3D»: Рецензия Киноафиши

Hasta la vista, baby. He’ll be back.

Джеймс Кэмерон снимает, что называется «Редко, но метко». В копилке режиссёра за долгие годы деятельности не так много фильмов, но практически каждый из них в своё время становился настоящей революцией в кинематографе. А начиналась история именно с «Терминатора». В 1984 году ещё начинающий Кэмерон, после полного провала своего дебюта под названием «Пиранья 2: Нерест» лично написал сценарий и снял фильм о роботе из будущего, посланном в прошлое убить мать человека, возглавившего сопротивление во время войны людей и машин. Картина была выпущена «со скрипом», сначала автору пришлось продать сценарий за формальную плату в 1 доллар, чтобы ему позволили режиссировать самому. Потом оказалось, что бюджета катастрофически не хватает, и от большей части спецэффектов пришлось отказаться. А уже к моменту выпуска студия сильно экономила на рекламе, и популярность пришла только после того, как заработало сарафанное радио.

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день 3D»

Но настоящей легендой всё-таки стала вторая часть «Терминатор 2: Судный день». Именно она сейчас возвращается на большие экраны в новом формате, и это весьма показательно. Выйдя на экраны в 1991 году, картина совершила переворот в отношении как зрителей, так и самих киноделов к компьютерной графике в кино. Передовые на тот момент технологии в сочетании с неожиданным сюжетом вызвали настоящий восторг. Отказавшись от мрачной, почти нуарной стилистики первого фильма, Кэмерон сделал упор на зрелищность и динамику, добавив в сюжет больше погонь, перестрелок, юмора и передовых спецэффектов.

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день 3D»

Чтобы полностью понять ощущения зрителей того времени, обязательно нужно пересмотреть первую часть, а потом попробовать представить, что ничего не знаешь о дальнейших событиях. В первом «Терминаторе» Шварценеггер играет отрицательного персонажа — робота, преследующего беззащитную девушку Сару Коннор (Линда Хэмилтон), работающую официанткой. Спасает её Кайл Риз (Майкл Бин) — военный, которого отправил в прошлое сын Сары. Понятное дело, что во второй части зрители точно так же ожидали, что Т-800 (Шварценеггер) будет злодеем, и на это намекает вся затравка фильма. Терминатор из будущего с тем же лицом ищет Джона Коннора (Эдвард Фёрлонг), ведёт себя не менее жестоко, чем раньше, отбирает у посетителей бара одежду и мотоцикл. И тут же появляется его оппонент — более продвинутый робот Т-1000 (Роберт Патрик), способный менять форму. Совершенно непонятно, кто из них хороший, а кто плохой, и создаётся ощущение, что Т-800 снова охотится на семью Конноров. Но потом всё переворачивается с ног на голову. Шварценеггер защищает Джона Коннора, а Сара уже не робкая официантка, а сильная женщина с военной подготовкой. В итоге троица героев пытается спастись от Т-1000, а заодно и исправить будущее, отменив «Судный день», когда машины вышли из-под контроля.

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день 3D»

Бюджет относительно первой части вырос в разы, плюс развитие технологий за прошедшие годы, но с первого же взгляда становится понятно, куда эти деньги были вложены. В итоге публика приняла сиквел на ура, он быстро окупился в несколько раз и подтолкнул практически весь кинематограф к развитию идеи фантастических боевиков с большим количеством спецэффектов. Впоследствии было выпущено ещё три фильма, снятые другими режиссёрами, причём, в двух из них так же играл Шварценеггер, а также сериал «Терминатор: Хроники Сары Коннор», но ни один из них не снискал особой популярности, не говоря уже об эпохальном значении первых частей.

Кадр из фильма «Терминатор 2: Судный день 3D»

Для Кэмерона это не первая проба перевыпуска старого фильма в 3D-формате. На экраны уже возвращали «Титаник», и он показал весьма неплохие сборы. Но сейчас режиссёр возвращается к истокам. При ремастеринге был обработан и вычищен практически каждый кадр, сделана цветокоррекция, всё изображение отцифровано в 4K, а знаменитая музыка и звук переведены в стерео-формат. Некоторые спецэффекты, как проход Т-1000 через решётку, сделали более современными и убрали мелкие нестыковки, вроде стекла грузовика, которое то выпадало, то снова оказывалось на месте. Конечно, не стоит ожидать каких-то существенных отличий от исходника, вряд ли фильм сможет поразить избалованных нынешней графикой зрителей. Но новая возможность увидеть легенду на больших экранах в хорошем качестве, безусловно, заслуживает внимания, как для представителей старшего поколения, большинство из которых раньше могли видеть его только в подпольных видеосалонах, так и молодёжи, не заставшей эпохи выхода оригинального фильма.

Алексей Хромов

В российском прокате с 24 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Терминатор 2: Судный день 3D»