«Стражи Галактики. Часть 3»: Рецензия Киноафиши

Третий фильм о команде супернеудачников был изначально задуман их создателем Джеймсом Ганном как завершение ее истории — в той степени, в которой в киновселенной Marvel вообще можно что-то планировать. Вторая часть «Стражей» вышла как будто бы еще в прошлой жизни — в 2017 году, еще до «Войны бесконечности» и «Финала», а значит, еще до славной смерти и бесславного возвращения с того света Гаморы (Зои Салдана), проделок ее отца Таноса и просветления ее сестры Небулы (Карен Гиллан), ставшей в итоге частью команды (и частью корабля), — и расписывала, по сути, арку одного только Питера «Звездного Лорда» Квилла (Крис Прэтт) через отношения с отцом-селестиалом Эго (Курт Расселл) и возлюбленной (все той же Гаморой), приведя к простому выводу: стражи и есть его семья.

Третья же часть эту мысль подтверждает и развивает: любую, даже самую крепкую и славную семью приходится покидать, если, конечно, ты хочешь развития. Это, разумеется, относится и к персонажам — «Стражам» в их нынешней итерации после стольких приключений было явно тесно в рамках команды, которой требовалось обновление. В общем, задачей Ганна виделось именно незаметное подведение итогов и подготовка к перезапуску серии.

Стражи Галактики. Часть 3

Иными словами, со «Стражами», каких мы их знали, нужно было проститься. Об этом красноречиво говорил и непривычно серьезный (по меркам серии) тизер фильма, не обманувший предчувствий, — третья часть «Стражей» к своей обычно (слегка) дурашливой тональности добавила новый тревожно-сентиментальный голос, который приходится очень кстати — наблюдать комичные перепалки между героями все еще забавно, но свежесть этого зрелища все больше уподобляется крепости оставленного на солнце помидора (ну или огурца).

Стражи Галактики. Часть 3

Причем угрозой прощания с одним из героев Ганн манкирует с самого начала. «Стражи» — Квилл, запивающий возрождение отвергнувшей его старой злючки Гаморы, меланхоличный Ракета (Брэдли Купер), вышагивающий под бессмертный гимн упадочности Creep группы Radiohead, вечно занятая Небула, подросший Грут (Вин Дизель) и, наконец, комический дуэт обтянутого в самодовольство Дракса Разрушителя (Дэйв Баутиста) и эмпатичной Мантис (Пом Клементьефф) — в перерыве между миссиями проводят время у себя на Забвении, пока в их жизнь не влетает золотоголовый суверен Адам Уорлок (Уил Поултер), замысливший похитить Ракету, но вместо этого только смертельно его ранивший.

Стражи Галактики. Часть 3

Уорлоку удается сбежать к маменьке — королеве суверенов Аише (Элизабет Дебики), Ракета впадает в кому, в которой знакомит нас со своим прошлым, а «Стражам», чтобы спасти друга, нужно отправиться к Верховному эволюционеру (Чукуди Ивуджи), еще одному эгоманьяку в линейке суперзлодеев, задумавшему вывести идеальную расу существ, лишенных агрессии, и, собственно, превратившему в результате опытов маленького енота в Ракету.

Да, еще к «Стражам» присоединяется Гамора, но, к счастью, Ганн не пользуется сомнительной услугой, оказанной ему сценаристами «Мстителей: Финал», воскресившими зеленокожую воительницу, и не превращает фильм в неловкий ромком. Вместо этого он, насколько это возможно, резюмирует арки героев под привычные поп- и рок-хиты 70-х, 80-х и 90-х и отпускает их, напутствуя перед сольным путешествием по киновселенной обаятельными трюизмами. Хотя странно было бы ожидать от «Стражей» смысловых глубин, верно? Можно при желании провести параллели между Высшим эволюционером, занимающимся вивисекцией, и боссами «Диснея» или задуматься о старом как мир мифе о единстве и противоборстве создателя и его творения, но «Стражи» совсем не об этом.

Стражи Галактики. Часть 3

Сила фильма (какая в нем есть) и всей трилогии кроется в неприкрытой любви Ганна к героям-изгоям, которой он, как заботливый родитель, в итоге напитал отношения между ними, и она тем более действенна в новом фильме, которому слово «последний» добавляет особый сладко-горький привкус. Последнее приключение, каким бы несуразным и неловким оно местами ни выглядело, непременно сопровождается ностальгией по старым добрым денькам, когда мир был другим (или по крайней мере, так казалось), Ракету еще звали енотом, а Квилл больше походил на средней руки комика, а не на полноценного человека. В общем, Ганн эту карту разыграл мастерски — третьи «Стражи» определенно одни из самых запоминающихся и трогательных фильмов вселенной Marvel, к судьбам героев которой все сложнее испытывать хоть какие-то эмоции (кроме уныния и раздражения).