«Хищник: Планета смерти»: Рецензия Киноафиши

Культовая франшиза о Хищниках наконец встала на рельсы благодаря грамотному подходу студии и неиссякаемому творческому энтузиазму режиссера Дэна Трахтенберга. В новом фильме яутжа вновь выходит на охоту, но в этот раз перед нами не классический сюжет, в котором лучшие воины Земли сталкиваются с инопланетным убийцей, а глобальное расширение мифологии персонажа. Рассказываем, почему новый фильм, переносящий охоту на другую планету, стал самым ярким доказательством того, что франшиза снова жива.

Первый «Хищник» Джона Мактирнана с Арнольдом Шварценеггером вышел в далеком 1987 году во время бума на крутых мужиков с пушками. Мучительные съемки в джунглях постоянно находились под угрозой срыва: то Жан-Клод Ван Дамм падал в обморок, из-за чего покинул проект, то съемочная группа травилась и получала травмы, да и в целом вся работа над картиной казалась сущим кошмаром. Страдания стоили того, потому что «Хищник» стал одним из главных боевиков 80-х годов. Через три года вышел сиквел, действие которого развернулось уже в бетонных джунглях, а противостоял яутжа простой коп из Лос-Анджелеса Майк Харриган (Дэнни Гловер). Фильм был принят аудиторией немного хуже, а отбить производственный бюджет не получилось.

О сольных похождениях Хищника пришлось забыть аж на 20 лет. До этого момента успели выйти две части кроссовера с Чужим, но каноном для вселенной они не являются. За все эти годы персонаж продолжал жить на страницах комиксов и в играх, но в XXI веке яутжа ждала новая жизнь на большом экране. В 2010 году вышли «Хищники», которых снял Нимрод Антал. Действие вновь перенесли в джунгли, правда, инопланетные, а самым опасным людям Земли предстояло столкнуться с оравой инопланетных убийц. Фильм был тепло принят и даже окупился, но этого оказалось недостаточно. И опять затишье на многие годы. В 2018 году выходит новый «Хищник» режиссера Шейна Блэка («Славные парни»), который даже успел засветиться в первом фильме с Арни, под стать современным трендам — с замахом на новую вселенную в духе Marvel. И тут случается серьезная осечка. Низкие оценки, маленькие сборы и огромное недовольство фанатов. Выбранный концепт не сработал, хотя фильм все равно едва ли можно отнести к категории Б. Казалось, что это конец.

И вот на сцену выходит Дэн Трахтенберг — будущий отец Хищников, маститый кинодел со свежими идеями, которые сработали. Права на франшизу после покупки 21st Century Fox перешли к Disney в 2019 году, поэтому за вселенную Хищников теперь отвечали совершенно другие люди. Процесс стартовал с осторожного эксперимента. В 2022 году на Hulu вышла «Добыча», события которой развернулись в 1719 году. Главным героем стал не бравый крутой вояка, а боевитая Нару (Эмбер Мидфандер) из племени команчей. Инноваторский взгляд на вселенную возродил интерес аудитории. Кино стало хитом на стриминге, что позволило боссам развязать руки Трахтенбергу. Он получил полный творческий контроль и приступил к работе над новыми проектами. Летом этого года вышел отличный мультфильм «Хищник: Убийца убийц», который подтвердил кондиции режиссера. Нам показали масштабную историю в нескольких временных периодах, а также планету яутжа. По словам Трахтенберга, идея мультфильма возникла потому, что реализация замыслов в полнометражном кино потребовала бы слишком больших средств. Стало окончательно ясно, что вселенная находится в надежных руках, а впереди — «Хищник: Планета смерти».

Главным героем выступает яутжа Дек, который по меркам своего племени является слабым звеном. Он невысокий, как его брат или отец, а боевые навыки далеки от идеальных. Это и становится завязкой всей истории. Дек должен доказать, что он достоин называться яутжа и получить биомаску с фирменной экипировкой. Он отправляется на опасную планету, где должен сразить чудовище по имени Калиск. Это гарантирует ему место в пищевой цепочке и позволит обрести статус среди соплеменников. Слабым в их обществе не выжить — сородичи могут убить его. На загадочной планете Дек сталкивается с синтетиком Вейланд-Ютани — Тией (Эль Фаннинг), что напрямую указывает на связь с «Чужими» и приближает нас к очередному кроссоверу. Людей в сюжете нет совсем, зато есть экзотическая фауна и соответствующие ей чудовища. Охота здесь выглядит не так, как мы привыкли — история подается под другим углом.

Новый лор Хищников явно вдохновлен спартанскими обычаями. Слабым здесь не место, поэтому яутжа не так уж удивляют своей кровожадной философией в духе «если ты слаб — тебе не место среди нас». Удачным решением является очеловечивание того, кого многие годы на экранах выставляли однозначным антагонистом, пусть и со своими понятиями чести. Сразиться с лучшими во вселенной и победить — вот их простое кредо. Но до Трахтенберга в кино свирепые охотники не раскрывались с другой стороны. В «Планете смерти» Хищники разговаривают на своем языке, который придумали те же лингвисты, что и речь наʼви в «Аватаре» Джеймса Кэмерона. Тщательная проработка огромного количества деталей и смена парадигмы охоты переносят Хищника на новый уровень. Теперь мы знаем, что яутжа бывают разные — у них есть эмоции, мораль и даже чувство юмора.

Все три проекта Трахтенберга, которые он успел сделать в рамках вселенной Хищников, кардинально отличаются друг от друга. В новом фильме мы видим новую планету, неизведанный мир, который раскрывается на протяжении всего хронометража. В этом плане перед нами классическая фантастика, правда, совсем без человеческих особей. Фильм от этого только выигрывает. Главный герой — не человек, но если бы это был другой персонаж, не Хищник, образ которого плотно закрепился в массовой культуре, а кто-то совершенно новый, то вряд ли бы это сработало.

Эль Фаннинг отыгрывает сразу двух противоположных по характеру синтетиков, и это удачное решение. Если Тия контрастирует с Деком, который проникается симпатией к наивному искусственному интеллекту, то второй персонаж — антагонист, преданный зловещей технокорпорации Вейланд-Ютани. Раскрытие Дека как персонажа удивляет новаторским взглядом как раз благодаря взаимодействию с синтетиком. Она учит его вещам, о которых яутжа и не слыхивали.

Отдельно стоит отметить производственный бюджет, который составляет $105 млн. «Планета смерти» является самым дорогим проектом за все время существования франшизы (без учета инфляции). Боссы студии верят в Трахтенберга не без оснований. Успех «Добычи» на Hulu и номинации на «Эмми», а также высокие оценки заложили крепкую основу для будущего. Все составляющие, чтобы окупиться в прокате у фильма есть — хорошее сарафанное радио и положительные прогнозы. Аудитории нравится то, что происходит на данный момент. К счастью, сейчас это не похоже на методичку крупных киновселенных вроде Marvel и DC. Индустрия стремительно меняется, и новый «Хищник» доказывает, что даже после многих провалов можно вернуться сильнее, если найти правильный подход.

«Хищник: Планета смерти» — это путь воина, который обретает не только себя, но и новых друзей. «Хищник» получил именно то, чего не хватает другим некогда популярным франшизам — умного и понимающего управленца, взявшего все в свои руки. Тщательная проработка мира, разнообразие историй, грамотное использование деталей из расширенной вселенной (книги, комиксы, игры) и уважение к классике — вот она формула идеального возрождения того, что было когда-то утеряно.​