«Соник 3 в кино»: Рецензия Киноафиши

Сверхскоростной ежик Соник отмечает год своей жизни на Земле в семье Тома (Джеймс Марсден) и Мэдди (Тика Самптер). Компанию им составляют друзья инопланетного ежа — красная ехидна Наклз и лисенок Тейлз. Но веселый день рождения прерывает межправительственная организация G.U.N. Для Соника и его команды появилось новое задание — остановить очень опасного ежа Шэдоу. 50 лет он провел в заточении в секретной тюрьме, но кто-то нарушил баланс системы. Не исключено, что в деле замешан доктор Роботник (Джим Керри).

Серия фильмов о синем еже радует своим постоянством в креативной команде — режиссером всех частей был и остается Джефф Фаулер. Преданность миру Соника позволила ему постепенно развивать арки персонажей и сюжетные линии, чтобы в триквеле наконец-то создать мощное приключение. В мировом прокате Соник уже обходил по кассовым сборам «Хищных птиц» и «Морбиуса». В этот раз новая картина смогла опередить даже «Муфасу: Король Лев» от такого гиганта, как Disney.

«Соник 3 в кино» — это экранизация видеоигры Sonic Adventure 2 от компании Sega. Правда, адаптировать уже готовые сюжеты дело, как правило, неблагодарное. Порой трудно заменить накал и экшен видеоигр, где ты сам участник, экранными приключениями, где ты всего лишь зритель. Достаточно вспомнить недавний провал «Бордерлендс», который не спасла даже харизматичная Кейт Бланшетт в образе охотницы за головами Лилит. Но фильмы о Сонике пока что успешно обходят все возможные капканы на этом пути.

Безусловно, при переносе видеоигры на киноэкран приходится отказываться от многих линий и даже героев. Так, зрители не увидят летучей мыши Руж и ехидны Тикал, поскольку излишек действующих лиц может усложнить восприятие сюжета. Кроме того, взаимоотношения Шэдоу с внучкой Джеральда Марией сведены до не совсем объяснимой и внезапно вспыхнувшей нежной дружбы. В игре же эта связь более глубокая. Дело в том, что оба не могут покидать закрытую базу: Шэдоу — из-за потенциальной опасности его сверхспособностей для мира, Мария — из-за аутоиммунного заболевания. Эти персонажи представляют собой двойников из-за своих отношений с внешним миром и именно поэтому так сильно прикипели друг к другу. В кино этот пласт драмы опускается, но связь героев от этого менее трогательной не становится. Из-за своей предыстории Шэдоу в каком-то смысле оказывается даже привлекательнее синего протагониста, который стоит на месте, пока злодею предстоит духовно развиваться по сложной траектории.

В конце концов, авторы не отказываются от мотива двойничества, а выводят его через других персонажей. Доктор Роботник внезапно обнаруживает своего дедушку — Джеральда Роботника. Пожалуй, это одно из самых прекрасных выступлений разнопланового Джима Керри, который играет обоих персонажей сразу. Но, только обретя семью, герою придется ее предать ради высшей цели — в этом смысле доктор Роботник, кажется, проходит самую мощную трансформацию за все части «Соника».

Главные двойники — это, конечно, Соник и Шэдоу. Похожие снаружи, но очень разные внутри. Оба — пришельцы с другой планеты, оба обладают уникальными способностями. Но один встал на сторону добра, а второй выбрал зло. Тема возможностей выбора, который на самом деле есть всегда, забавно перекликается со вторым сезоном «Игры в кальмара». Но только если в корейском сериале критикуется капитализм и иллюзорность демократии, то «Соник 3 в кино» не претендует на статус высокохудожественного кино. Все дилеммы лежат в доступной моральной плоскости, а высокие ставки играют лишь по правилам условной вселенной, в которую все равно охотно веришь. Пусть ничего нового о добре и зле мы не узнаем, но как минимум вспомним, что сделать правильный выбор никогда не поздно.

Очевидно, что лишняя философская глубина «Сонику» в принципе не к лицу. Адаптация видеоигр должна быть легкой, смешной и увлекательной. В этом смысле авторам действительно удается в первую очередь поставить качественный экшен, где ежи и их соратники соревнуются «кто быстрее» в антураже ночного Токио и устраивают схватки в различных местах планеты, борются с гравитацией при неудачной попытке проникновения к засекреченным данным, перемещаются с помощью золотых колец и толкают целую космическую станцию подальше от Земли, чтобы избежать тотального уничтожения. Фильм насыщен событиями, от которых захватывает дух.

Для гиков Фаулер также приготовил пасхалки из игры: например, страсть Шэдоу к мотоциклам, саундтреки и множество других мелких деталей, на которые обычный зритель вряд ли обратит внимание, а вот истинный фанат будет ликовать. Плюс ко всему по части юмора у третьего «Соника» тоже все в порядке: органичные сломы четвертой стены, излишняя серьезность Наклза, который всегда готов что-нибудь подорвать, шутки из 90-х о том, что флешку перед использованием нужно протереть. Даже постирония на месте — персонажи периодически шутят про «Форсаж», рискуя вместе с тем пойти по стопам этой семейно-гоночной саги.

Хотя последнее кажется маловероятным. Одни и те же темы про дружбу и важность семьи, конечно, могут надоесть, если они являются смысловым центром истории. Фильмы о Сонике в первую очередь дарят качественную адаптацию, удовольствие для фанатов, развитие лора, экшен и юмор. Так что «Сонику» позволительно говорить об одном и том же, но в разных декорациях и с разными героями. Кстати, сцена после титров намекает, что следующая часть разбавит грубый мужской мир франшизы женскими персонажами. Фильм о розовой ежихе Эми Роуз может вполне удачно запрыгнуть на волну фем-трендов.