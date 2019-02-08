«Алита: Боевой ангел»: Рецензия Киноафиши

Алексей Хромов о том, куда же делась расчлененка в Алите

На дворе XXVI век, человечество находится в упадке после глобальной войны. Элита общества когда-то построила себе летающие города и спряталась в них от проблем, но после войны уцелел только один такой город. А на поверхности земли в разрушенном Айрон-сити кое-как выживают низшие слои. Однажды доктор Дайсон Идо, который делает людям металлические протезы, находит останки девочки-киборга, созданной по передовым технологиям. Идо даёт ей тело и имя — Алита. А вскоре девочка понимает, что в прошлом была воином. И несмотря на ангельскую внешность, лучше всего она умеет ввязываться в неприятности и драться.

Американские экранизации манги и аниме давно перестали быть редкостью, вот только их слишком часто роднит одна и та же судьба — провал и у критиков, и у зрителей. Так, например, было с «Тетрадью смерти» и «Призраком в доспехах» — последний не спасло даже участие Скарлетт Йоханссон.

Но Джеймс Кэмерон уже давно запланировал переснять «Боевого ангела» (он же «Сны оружия»). Тема отлично подходит режиссёру: хрупкий, но сильный женский персонаж, постапокалипсис, расслоение классов и огромный простор для передовых спецэффектов. В какой-то момент Кэмерона остановила занятость продолжениями «Аватара», тогда он и передал проект в руки Роберта Родригеса, а сам остался только в качестве сценариста и продюсера.

Как и странно, но смена режиссёра, скорее всего, пошла проекту на пользу, ведь от Кэмерона все ждали бы не меньше, чем очередную веху в кинематографе. А Родригес славится простыми, китчевыми, но остроумными стилизациями в духе «От заката до рассвета» и детскими аттракционами вроде «Детей шпионов». И в «Алите» у него появилась возможность смешать оба любимых стиля.

Сюжет фильма настолько прост и прямолинеен, что впору открывать «Тысячеликого героя» или хотя бы вспомнить классические «Звёздные войны». Здесь полный набор стандартных ходов: герой и наставник, обучение мастерству, столкновение с неравным противником, совершенствование и даже связь с одним из злодеев, который на самом деле не такой уж и злой. Выглядит знакомо? — так и задумано!

Всё дело в том, что Кэмерон и Родригес взяли самый традиционный сюжет, скопировав из оригинала не только основные ходы, но даже и некоторые сцены. Исчезла лишь излишняя кровавость и жестокость — фильм можно показывать даже детям. Ведь если там кого и убивают, то киборгов, которые настолько мало похожи на людей, что не вызывают сочувствия. Оригинальная же манга вовсю пестрила убийствами и расчленёнкой.

Тут, кстати, Родригес смог развернуть свою страсть к гротеску на полную. Металлические конечности и тела выглядят одно причудливее другой, зачастую противореча самой физике. Зато они запоминаются, а во время драк наблюдать за разными видами оружия — сплошное удовольствие. К тому же, он помещает их в настолько стереотипные ситуации, что пропадает любое желание придираться: вот вам бойня в переулке, а если не хватило — вот ещё и стандартная драка в баре с разбиванием бутылок об голову.

Но на самом деле все эти странные механические детали, да и вообще наполненность города людьми с железными протезами, служат в сюжете и более важной цели: они делают человечной саму Алиту. Создавая образ девочки, авторам удалось не провалиться в «зловещую долину». Её лицо выглядит стандартно для аниме, но очень необычно для человеческого мира и живых съёмок — и при этом она всё равно остаётся обаятельной и эмоциональной.

Не зря для захвата движений пригласили не юную актрису, а уже опытную Розу Салазар. Она сумела добавить Алите живости и настоящих переживаний. Даже во время первых столкновений с врагами можно увидеть её искреннее удивление, не говоря уж о более трогательных моментах. Конечно, она не совсем похожа на человека: и двигается довольно странно, и мимика у неё отличается. Но, опять же, так и задумано, всё отлично вписывается в сюжет. А тем, кто сомневается в намеренности этого подхода — достаточно дождаться сцены с «предложением сердца». Буквальность трактовки этого момента просто обезоруживает.

Вообще, актёрский состав «Алиты» — одно из главных достоинств фильма. Не считая новичка Кина Джонсона, который средне играет, а в дубляже становится совершенно неестественным, все второстепенные герои вытягивают фильм не хуже глазастой девочки. Кристоф Вальц в любой роли выглядит невероятно живым, и смесь образов опытного воина и любящего отца идёт ему не меньше, чем типажи из фильмов Тарантино.

Зловещий Махершала Али заставляет вспомнить Уэсли Снайпса в годы «Блэйда». Дженнифер Коннели толком поиграть не дали, но одно её присутствие уже делает картину ярче и привлекательнее. Плюс Родригес позвал даже на совсем мелкие роли своих любимчиков: от Мишель Родригес до Эйсы Гонсалес. А в финале дают ненадолго посмотреть на Эдварда Нортона в образе главного злодея.

Последний появляется как явная затравка на продолжение. По сути, у «Алиты» нет чёткого финала, это просто первая часть истории о становлении героини. Здесь не разъясняются ни её прошлое, ни личность злодея, ни даже причины войны (а они, видимо, должны сыграть свою роль). Фильм просто знакомит зрителей с персонажами и позволяет пару часов просто развлекаться, наблюдая за их приключениями.

Ведь как бы ни пытались авторы показать постапокалиптичное будущее и рассказать о трагедиях героев, «Алита: Боевой ангел» — просто сказка с простым сюжетом и максимумом спецэффектов. Правда, в экшене перегнули с мельканиями: драки поставлены нормально, а вот сцены игры в моторбол (где множество киборгов несётся по арене за мячом, параллельно ломая друг друга) могут вызвать головокружение, уж слишком часто переключается камера.

Но при этом «Алите» очень идёт 3D и большие IMAX-экраны. В небольшом зале или дома у фильма есть все шансы показаться просто обычным компьютерным экшеном. А вот размах и объём добавляют ему эпичности. И в этом плане новую работу Родригеса точнее всего сравнивать с «Первому игроку приготовиться». Оба фильма не слишком усложняют историю, упирая на визуальный ряд и развлечение эффектами. От таких картин не стоит ждать серьёзных поворотов и драмы — всё предсказуемо, и легко понять заранее, кто кого полюбит, а кто потом погибнет. Но можно наблюдать за отлично снятым экшеном, искать отсылки и просто весело проводить время.

Алексей Хромов