Терминатор, 1984

Сейчас трудно поверить, что это когда-то это был малобюджетный фильм малоизвестного режиссера с малоизвестным актером в главной роли. На две недели возглавив бокс-офис США, собрав «Терминатор» запустил карьеры Джеймса Кэмерона и Арнольда Шварценеггера, а также дал начало целой франшизе, состоящей из пяти сиквелов, телесериала, линейки романов, видеоигр и комиксов.

Картина внесена в Национальный реестр фильмов США как имеющая культурную, историческую или эстетическую значимость.

Идея фильма пришла Кэмерону во сне, в котором он увидел металлический торс, держащий кухонные ножи и готовый вот-вот взорваться.

В первом варианте сценария появляется Т-1000, терминатор, состоящий из жидкого металла, которого невозможно повредить обычным оружием. Кэмерон понял, что технологии того времени не способны правдоподобно воссоздать такое на экране, поэтому идея была реализована только через семь лет в первом сиквеле фильме, «Терминатор 2: Судный день».

Кэмерон продал права на экранизацию «Терминатора» продюсеру Гейл Энн Херд с тем условием, что только он будет его режиссировать. Позже, чтобы впечатлить спонсоров, Кэмерон попросил своего друга Ланса Хенриксена переодеться в терминатора. На встрече с продюсерами тот выбил дверь в офис, одетый в кожаную куртку и загримированный под киборга, с золотой фольгой на зубах. Как ни странно, спонсоры были впечатлены и согласились поддержать фильм.

Сначала Шварценеггер должен был исполнять роль Кайла Риза, но Кэмерон счел того недостаточно знаменитым. Режиссер шел на встречу с Арнольдом, планируя ему отказать, но в итоге они разговорились. В какой-то момент, глядя на неподвижное лицо Шварценеггера, Кэмерон понял, что тот не сможет сыграть Риза, но станет идеальным терминатором.

Сам Шварценеггер по началу был не в восторге от фильма. В одном из интервью он отозвался о нем как о «каком-то низкопробном фильме, в котором он сейчас снимается». Позже, в своих мемуарах, он вспоминал, что согласился на съемки, потому что хотел сменить образ после Конана-варвара, и был уверен, что «Терминатор» будет настолько малоизвестен, что участие в нем не сможет повредить его карьере.

Шварценеггер произносит менее ста слов за весь фильм.

Чтобы создать модель механического скелета терминатора, команда из семи художников работала в течение шести месяцев, используя скетчи Кэмерона в качестве рефренса.

Шварценеггер все время пытался заменить знаменитую фразу “I’ll be back” на “I will be back”, потому что у него были проблемы с произнесением “I’ll”. Кэмерон отказался, так что Арнольду пришлось долгое время упражняться с произношением. Впоследствии ему еще много раз доводилось произносить эту фразу в многочисленных сиквелах.

Фильм собрал в прокате 78 миллионов долларов, что более чем в десять раз больше его бюджета.