«Особое мнение»: Рецензия Киноафиши

Лингвистическая справочка: термин юридический, означает – «Заявление меньшинства», в российской юриспруденции применяется термин «Особое мнение». Отмечу, что тут все честно и перевод названия в нашем прокате вполне удачен. Для любознательных: Производство Twentieth Century Fox (США) совместно с DreamWorks Pictures (США). Режиссер – великий и неожиданный Стивен Спилберг, за плечами которого и Инопланетянин, и мега-успешные приключения Индианы Джонса, и ставший нарицательным Парк Юрского периода, и конечно же оскароносный Список Шиндлера, В заглавной роли –начальника отдела «профилактики преступлений» Пола Андертона - Том Круз. Любопытный факт: Том Круз появился на съемках Особого мнения на следующий же день по завершению работы в Ванильном небе. Все провидцы своими именами обязаны авторам детективов: Дэшилл (Хэмметт), Артур (Конан Дойль), Агата (Кристи). Завязочка: 54 год. В Вашингтоне на экспериментальных основаниях действует так называемая профилактическая полиция, которая арестовывает убийц до совершения ими преступления. Предотвращением убийств занимаются трое ясновидящих. Возглавляет профилактическую полицию детектив Джон Андертон. Но очередной предсказание ясновидящих говорит, что Андертон – следующий потенциальный убийца… Теперь коллеги пускаются в погоню за агентом, который сам не знает человека, которого он убьет… Впечатления по просмотру: Перво-наперво: пойти следует! Хотя бы для того, чтобы увидеть будущее, каким оно увиделось Спилбергу. Сумел старик порадовать в фантастике правдоподобностью и обыденностью. Нарочито неяркие, спокойные для глаза краски, будничность необычного в пользования геометрии пространства, эргономика во всем, что касается техники, короче – все то, к чему стремиться современный дизайн, и