«Человек-паук: Через вселенные»: Рецензия Киноафиши

В шесть раз лучше, чем просто «Человек-Паук»

Человека-Паука знают все. Но в один момент всё изменилось: знакомый и обожаемый всеми Питер Паркер исчез, а подросток Майлз Моралес совершенно случайно получил те же силы. Мало того, из-за запущенного злодеем Кингпином коллайдера в его мир один за другим повалили Паучки из параллельных вселенных. На помощь Майлзу приходят ещё один Питер Паркер, только уставший, ленивый и слегка потолстевший, Гвен-Паук, Нуарный Человек-Паук, анимешная Пенни Паркер и даже Свин-Паук. И всей этой разношёрстной компании теперь предстоит вместе остановить Кингпина, который может уничтожить вообще все миры.

Кадр из фильма «Человек-паук: Через вселенные»

Казалось бы, сколько можно перезапускать истории про Человека-Паука. Фильмы с Гарфилдом провалились, после чего Marvel перетянули героя в свою киновселенную, а совсем недавно ещё и новый мультсериал запустили. Но авторы полнометражки «Через вселенные» всё-таки сумели создать нечто совершенно уникальное. Для начала они разумно сменили главного героя. Вместо поднадоевшего уже Питера Паркера сюжет построили вокруг Майлза Моралеса, который и в комиксах-то появился только в 2011 году и ещё не успел обрасти десятками версий. Паркер здесь тоже будет, но в довольно необычной версии. Это человек, уставший от своего героизма. И многие шутки строятся как раз на контрасте неопытного Майлза и Питера, который все эти сложные ситуации видел десятки раз и заранее знает, как они закончатся.

Кадр из фильма «Человек-паук: Через вселенные»

Общение этих героев, как и отношения Майлза с родителями, дают сюжету трогательную драматическую часть: подросток получает силы почти случайно и боится их, но понимает, что кто-то подобное уже проходил. А Паркер уверен, что от такого «подарка» лучше сразу избавиться, потому что он уже пережил все проблемы и хочет уберечь нового друга. Но действие не успевает погрязнуть в серьёзных темах. Потом к ним добавляются остальные Паучки, что превращает мультфильм в невероятно весёлый аттракцион с упражнением аниматоров в разных стилях. При этом, несмотря на то что вводятся сразу шесть героев, всё основное действие построено на двух-трёх персонажах, остальные же выступают в роли комедийной составляющей и просто дают задел на возможные сольники. И для этого создатели выбрали самых необычных и ярких героев из всей комиксовой мультивселенной. Гвен точно получит свой спин-офф, серию «Нуар» давно уже пора экранизировать, а Свин-Паук и Пенни Паркер отлично подойдут для каких-нибудь небольших веб-сериалов.

Кадр из фильма «Человек-паук: Через вселенные»

Кстати, если все эти герои вам кажутся слишком странными, достаточно обратиться к комиксам. Они действительно появлялись в различных версиях «вселенной Человека-Паука» (даже Свин), так что авторы во всём следовали канонам. Кстати, о создателях. Для того, чтобы понимать, откуда в мультфильме столько отличного юмора и безумия, достаточно взглянуть на имя сценариста в титрах. Фил Лорд раньше уже успел поработать над «Лего. Фильм», а до этого лично снял фантасмагорию «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». Нужно ли что-то ещё добавлять? Закрученное действие и невероятное количество ситуативных шуток обеспечены — один только полёт Моралеса и бессознательного Паркера, прицепившихся к поезду, чего стоит. Конечно, о реальной сложности сюжета здесь говорить не приходится, да и на нормальное раскрытие злодея не хватило времени. Но это можно будет оставить для отдельных историй героев. Здесь Кингпин просто воплощение зла и нужен он только, чтобы герои его победили.

Кадр из фильма «Человек-паук: Через вселенные»

Но даже отличный набор Паучков и удачный сценарий могли бы не сработать без потрясающей анимации. Не зря Sony продвигали «Через вселенные» как новое слово в мультфильмах. Вроде бы изображение основных героев и не стремится к полной реалистичности, но движение, весь фон и экшен-сцены сделаны так, что буквально к середине действия можно забыть, что это не игровой фильм, а анимационный. Персонажи кажутся живыми и их как будто снимает настоящая камера. И на этом фоне аккуратно дорисованы чисто «комиксовые» панели со словами, звуки ударов в виде текста, а иногда экран распадается на части, напоминая страницу какого-нибудь выпуска «Удивительного Человека-Паука». И ещё более иронично подошли к пришельцам из параллельных миров. Питер и Гвен выглядят такими же реалистичными, а вот Нуарный Паук не просто чёрно-белый, на нём можно даже разглядеть текстуру от печати на странице, со Свином всё просто — он 2D, плоский, как и некоторые его шутки. А Пенни даже по цветовой гамме больше похожа на классического персонажа из аниме.

Кадр из фильма «Человек-паук: Через вселенные»

«Человек-Паук: Через вселенные» — идеальный пример того, как нужно запускать франшизу. Здесь сразу много героев, но они не утомляют и при этом дают задел на десятки ответвлений. Мультфильм будет интересен как гикам, которые найдут в нём десятки отсылок к комиксам и старым экранизациям (а на сцене после титров будут буквально кричать), так и тем, кто вообще не знаком с «Паучьей вселенной» — здесь всё подаётся легко и без необходимости изучать первоисточник. А самое главное, это простой, динамичный и одновременно трогательный мультфильм, где Человек-Паук предстаёт ровно таким, каким его когда-то изображал Стэн Ли — простым человеком, которому приходится сталкиваться не только с суперзлодеями, но и со множеством трудных жизненных ситуаций, и полагаться на помощь друзей.

В российском прокате с 13 декабря 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Человек-паук: Через вселенные»