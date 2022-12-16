«Аватар 2: Путь воды»: Рецензия Киноафиши

В 2009 году «Аватар» произвел настоящую революцию в области визуальных эффектов, стал самым кассовым фильмом в истории и породил множество культурных отсылок. Невзирая на наивные перипетии сюжета, история о синих человечках с планеты Пандора получила преимущественно положительную критику, а впечатляющие сборы позволили автору блокбастера Джеймсу Кэмерону задуматься о создании собственной кинофраншизы масштаба «Властелина колец».

Он анонсировал сразу четыре новых «Аватара», первый из которых должен был выйти еще в 2014 году. Однако релиз неоднократно переносился. И на то были веские причины: как и в случае с прошлой частью, разработка которой началась в 90-е, к началу 2010-х CGI еще не достиг технологического уровня, требуемого для реализации амбициозной задумки сиквела. В итоге возвращение на Пандору затянулось аж на 13 лет. За столь внушительный срок многое изменилось: в кино наступила эпоха супергероики, взрастившей новое поколение зрителей, финальные «Мстители» превзошли «Аватар» по сборам, а COVID-19 и стриминги чуть было не похоронили кинотеатры. Кэмерон и сам прекрасно осознает, что прилично затянул с продолжением.

«Индустрия работает так: если ты добился феноменального успеха, ты должен развить его в течение следующих трех лет, — говорит он. — А нынче многие задаются вопросом: помнит ли вообще публика имена персонажей?»

И в случае коммерческой неудачи второй части режиссер даже готов ограничиться трилогией (третий фильм был снят одновременно со вторым). Подтвердятся ли опасения культового постановщика, покажет время, однако художественную ценность его нового «Аватара» мы можем попробовать оценить уже сейчас!

Аватар 2: Путь воды

С момента победы туземцев над колонистами прошло полтора десятилетия. У Джейка и Нейтири большая семья: помимо родных детей Нейтейама, Ло’ака и Туктири они воспитывают земного тинейджера по кличке Паук, являющегося сыном полковника Майлза Куоритча, и Кири, таинственным образом родившуюся от аватара Грейс Огустин. Все эти годы На’ви жили в мире, но земляне возвращаются. Захватчики усовершенствовали экзоскелеты, а их армия включает рекомбинантов — аватаров, в которых загружены сознания солдат, павших при первом сражении.

Джейк вместе с семьей покидает клан Оматикайя и просит убежища у живущего на побережье племени Меткаина. Местный вождь Тоновари не горит желанием ни ввязываться в чужую войну, ни помогать беженцам, в жилах которых течет вражеская кровь. Однако земляне быстро дают понять, что отсидеться в стороне не сможет ни один житель Пандоры. Грядет очередная великая битва.

Аватар 2: Путь воды

По законам сиквела, события становятся более масштабными. Продолжительность фильма, без раскачки бросающего в пекло сражения, составляет 3 часа 12 минут, а в повествование вводится новое поколение людей и На’ви. Если предыдущая часть несла в себе антиколониальный и экологический посыл, то в основе этой лежит тема семьи. После завершения съемок первого «Аватара» режиссер постарался больше времени проводить с детьми, в результате чего опыт воспитания подростков оказал существенное влияние. Пусть сюжетные арки с потомством Джейка и Нейтири служат скорее мостиками к следующим фильмам, уже сейчас дети вытесняют родителей на второй план. Показательно, что Зои Салдане здесь попросту нечего играть: в течение трех часов Нейтири преимущественно плачет и кричит, никак не влияя на происходящее. На авансцену выходят ее отпрыски — в первую очередь девочка-подросток Кири, сыгранная Сигурни Уивер благодаря мокапу, и младший сын Ло'ак, который заводит судьбоносную дружбу с напоминающим кита монстром тулкуном. Здесь мы подходим к главному новшеству второго «Аватара» — переносу основных событий с суши под воду.

Одержимость Кэмерона водной стихией ни для кого не секрет. Еще в «Бездне» 1989 года он всерьез экспериментировал с подводными съемками. Спустя десять лет американский режиссер поставил «Титаник», который много лет оставался самым прибыльным фильмом мирового кино (этот рекорд в 2009 году побил сам же Кэмерон), а в промежутке между двумя «Аватарами» посвятил себя защите окружающей среды и исследованию океанов. На счету кинематографиста не только две документальные ленты «Призраки бездны» и «Чужие из глубин», но и одиночное погружение на дно Марианской впадины. Таким образом, океан — второй важный источник вдохновения Джеймса Кэмерона.

Аватар 2: Путь воды

Когда семья Джейка переселяется на побережье, становится ясно, для чего на самом деле снимался фильм. С этого момента камера погружается под воду при каждом удобном случае, и это похоже на документалку National Geographic, транслируемую из другой Солнечной системы. Чтобы физика движений актеров выглядела реалистично, Кэмерон заставил их погружаться в резервуар для воды емкостью 900 000 галлонов, имитирующий океанские течения.

Кэмерон вводит в повествование новое племя, для которого океан — священное место. Пацифистским поселением Меткаина руководит вождь Тоновари в исполнении Клиффа Кёртиса и его супруга Ронал, сыгранная неузнаваемой Кейт Уинслет, научившейся задерживать дыхание под водой на семь с половиной минут.

Аватар 2: Путь воды

Целый час местные учат беженцев управлять боевыми рыбами, чтобы в финальном акте сообща поучаствовать в одной из самых завораживающих батальных сцен кинематографа. Помимо пехотинцев им противостоит харизматичный морской волк Мик Скорсби (Брендан Коуэлл), промышляющий глубоководной охотой на тулкунов, что становится поводом для очередного экокомментария.

К сожалению, у сиквела точно та же проблема, что и у первой части: тотальное превосходство формы над содержанием. Визуальные эффекты и новаторские методики захвата экрана заставляют забыть о том, что происходящее практически целиком создано на компьютере, а фальшивыми в этом волшебном мире кажутся скорее люди, чем На’ви. Однако сам конфликт в «Пути воды» даже примитивнее, чем прежде. Основным двигателем второй части выступает банальная вендетта. Главный антагонист Куоритч, переродившийся в новом теле, думает исключительно о мести предателю Джейку, тогда как истинные мотивы повторного нападения колонистов оказываются настолько банальны, что даже как-то неловко. Спасти ситуацию могла бы новоявленная предводительница землян, роль которой досталась Эди Фалько. Идея поместить Кармеллу Сопрано в экзоскелет представлялась гениальной, вот только персонаж бесследно исчезает из фильма уже к середине.

Аватар 2: Путь воды

Из «Пути воды» также убрали одну из изюминок ленты 2009 года — уникальный язык жителей Пандоры, разработанный командой лингвистов и насчитывающий около тысячи слов. В угоду массовому зрителю, недолюбливающему читать субтитры, инопланетяне теперь практически все время говорят на английском.