«Чужой»: Рецензия Киноафиши

Кино-монстр нового поколения

1979 год. Зритель еще не избалован высокотехнологичными спецэффектами в кино, но уже чаще посматривает на звездное небо, пытаясь представить бесконечные просторы космоса. Путешествие в темные глубины Млечного пути кажется чем-то романтичным и глянцевым, как в недавно вышедших «Звездных войнах» (1977) или «Космической одиссее 2001» (1968). В этих кино-фантазиях отважные люди нового поколения исследуют неизвестные миры, обживают просторы Вселенной и даже воюют за зоны влияния. Но тут в киноиндустрию и даже массовую культуру врывается совершенно другая космическая картина – «Чужой» Ридли Скотта. Научно-фантастический фильм, с его реалистичностью ирреального, высокой психологичностью и визуальной гротескностью, поражает и сегодня.

В фильме показывается будущее, где люди давно шагнули за пределы своей Солнечной системы и проложили дороги к другим небесным телам. По одной из них плывет грузовой космический корабль «Ностромо», везя ценную руду домой, на Землю. Экипаж, всего семь человек, вдруг получают сигнал с неизвестной планеты. Решив, что это может быть SOS, капитан Даллас (Том Скерритт) и его команда решают приземлиться и найти источник сигнала. Однако то, что они обнаруживают, рукотворные помещения и странные полупрозрачные яйца – заставляют немедля вернуться на корабль. Только теперь их становится восемь…

Кадр из фильма «Чужой»

Альтернативное будущее «Чужого» не блестит торжеством человеческого разума и прогресса, как это обычно показывается в подобных лентах того времени. В нем нет этого упоения перелетами в несколько световых лет, разумными андроидами и важными для всего человечества миссиями. В картине показана рабочая рутина экипажа, который сидя за пультом управления, пьет кофе и думает о зарплате. И действия свои мотивирует не сверхзадачами, а обычными для человека желаниями и инстинктами, не собираясь жертвовать своим временем, силами и тем более жизнью на познание неизведанного. Так что не любопытство толкает команду приземлиться на дикой планете, а лишь инструкции. Вот что отличает картину от многих других «космических» работ, в том числе и современных.

«Чужой» это красочная антиутопия, показывающая мир, преломившихся отношений между человеком и созданной им машиной, к которой теперь он обращается как «мать». Так называется главный компьютер корабля, и к нему в минуты отчаяния герои призывают, крича «мама!». Еще в картине создатели ненавязчиво подмигивают в сторону сомнительных попыток Homo sapiens вскарабкаться на вершину пищевой цепи во внеземных масштабах. Наивные попытки семерки «найти и обезвредить» инопланетную сущность отлично иллюстрируют необоснованную самоуверенность и видовое высокомерие человека.

Кадр из фильма «Чужой»

Фильм явно из категории психологических ужасов давит не только на боязнь неизведанного, склизких чудовищ, но и замкнутого пространства. Ограниченные обшивкой «Ностромо», герои не могут убежать, так что вынуждены вариться в собственных страхах и приступах животной паники. Невероятно реалистично показала эмоциональную неустойчивость Вероника Картрайт, сыгравшая Ламберт. Долго стоит перед глазами сцена, в которой героиня не может пошевелиться от страха, и даже кажется, что она скорее умрет от остановки сердца, нежели от зубов монстра. И словно под лупой мы видим все тонкости беглых коммуникаций между людьми в смертельном лабиринте с чудовищем, где гуманность и привитые цивилизацией ценности борются с инстинктом выживания. Подчеркивается все это мигающими огнями и звуками тяжелого дыхания. А атмосфера угнетающей вселенной создается лабиринтами из труб, серо-синими тонами и мутными от тумана кадрами.

Так что главное, чего добился Ридли Скотт это не покидающий саспенс, буквально пронизывающий сознание и тело. С первых минут, безмолвных минут, ощущаешь обещанный жанром (и постером) ужас, причем страх нагнетает даже не сам пришелец, а его отсутствие (сцены не убийства, а охоты). Но после волнительных и мучительных блужданий по пыльной планете и металлическим коридорам корабля, под тревожные саунтреки Джерри Голдсмита, зрительский экстаз вызывает появление ксеноморфа.

Кадр из фильма «Чужой»

Хоть тело его отдаленно и напоминает переодетого человека, а хвост «резиново» болтается сзади, образ Чужого не оставляет равнодушным, вызывая омерзение или даже восхищение. Можно смело назвать его чудовищем нового поколения, который отличается от животноподобных кино-монстров, вроде аборигенов из «Путешествия на Луну» или «Оно! Ужас из космоса», либо очень человекообразных, как в «Планете вампиров», ну или от головастых гуманоидов из «Близких контактов третьей степени». Причем продуманным, а если быть точнее прорисованным Г.Р. Гигером, оказывается весь жизненный цикл пришельца, воплощенный из кишков, почек и других внутренностей животных. Отвратительная и захватывающая живописность, которая и с просторов высокотехнологичного 2016-го смотрится достойно.

У «Чужого» достаточно долгая история. Сценарные листы Дэна О’Бэннона и Рональда Шусетта с начала 70-х бесконечно переписывались и корректировались, переходя из рук в руки, и так бы утонули в спорах о реализации, если бы не попали к Ридли Скотту. Тогда режиссер успешно дебютировал с первой полнометражной работой «Дуэлянты» (1977), и, не испугавшись кровавых ужасов, приступил к съемкам. В итоге, зритель, вскормленный фильмами о пришельцах категории B, получил футуристичную по сюжету и технологиям картину. Причем настолько качественную (без всяких «motion capture» и 3D, на минутку), что представление индустрии о космосе изменились навсегда. Фильм удостоился звания «лучшего» в разных номинациях, особо примечательной из которых, конечно, «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

Кадр из фильма «Чужой»

В будущем, сиквелы о Чужом снимут Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер и Жан-Пьер Жене, а сам Скотт в 2012 году выпустит непрямой приквел «Прометей». Эта космическая карта, расширяющаяся уже больше 30-ти лет, продолжает расти, в 2017 обещая показать новго «Чужого» от Ридли Скотта. Нам остается только пересматривать перерождения чудовища и ждать новых кино-открытий.

Инна Син