«Стражи Галактики. Часть 2»: Рецензия Киноафиши

На страже крутого кино

Когда в 2014 году мы познакомились с этой космической командой аутсайдеров, восторгу нашему не было предела. «Стражи Галактики» очень сильно отличались по тональности и стилю от других кинофраншиз Marvel. Почти три года все фанаты Marvel, стражей, и просто любителей хорошего кино ждали продолжение приключений этой экзотической компании. Мы наблюдали всё новые трейлеры и каждый превосходил предыдущий, делал ожидания совсем уж мучительными. И вот, наконец, мы можем посмотреть на маленького Грута на большом экране. Не случилось ли так, что ожидания были слишком завышены?

Кадр из фильма «Стражи Галактики»

С первых же минут создатели фильма достают свой главный козырь - Грута. Теперь он - очаровательный и безмятежный малыш, который не до конца понимает что происходит. Поэтому и кнопку на бомбе перепутать может, и кататься на невиданных космических тварях пока его друзья рискуют жизнью. А страх, что в трейлере показали уже все смешные сцены с ним, оказался совершенно напрасным. Самое крутое припасли для большого экрана.

Кадр из фильма «Стражи Галактики»

И если первая часть показывала становление семьи, то вторая картина говорит о том, что бывает после «Жили долго и счастливо». Перед нами теперь семья, в которой, естественно, есть обиды, недомолвки, ссоры. А Грут в ней - маленький ребенок, который является важным связующим звеном. Его умилительный зевок на руках у Гаморы сразу превращает ее в маму, а Питера в отца.

Кстати о Квилле - теперь, когда у него есть семья, найти свои кровные связи это уже поверхностная задача. Ему предстоит выяснить нечто куда более важное - разницу между «отцом» и «папой». Он стал несколько серьезнее и ответственней, нежели был в первом фильме. Юмор он свой не утратил, но куда большая часть шуток теперь лежит на Драксе, в котором ничего не осталось от былой мрачности. Теперь этот мощный парень - настоящий весельчак, чье буквальное понимание мира порой доводит до слез, от смеха, разумеется. И если Гамора стала смахивать на мать, Квилл на отца, то Дракс это чей-то кузен, который вечно ставит других в неудобное положение.

Кадр из фильма «Стражи Галактики»

А Ракета отчасти поменялся ролью с Грутом. Если раньше енот сидел на плече у Грута, то теперь Грут сидит на плече у енота. От этого Ракета, как и Квилл стал серьезнее, но не потерял свою любовь к эпическим боям. Куда больше экранного времени уделили двум второстепенным героям - Йонду и Небуле. На важность Йонду намекали еще в первой части, но только в сиквеле мы видим всю многогранность этого персонажа. «Майкл Рукер идеально подходит на эту роль, потому что с ним ты никогда не знаешь, хочет он тебя обнять или ударить, и это прекрасно. Он привнёс эту динамику в Йонду, который безумен, но с большой душой, что мы и увидели в конце первого фильма, когда Питер Квилл его обдурил, но Йонду всё равно им гордился. Во многом, дружба Питера Квилла и Йонду – это главные отношения в картине» - говорит режиссер Джеймс Ганн, и мы не станем с ним спорить. Рукер словно родился для этой роли.

Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Но не только у Рукера возросла роль. Брат режиссера - Шон Ганн - прописался на съемочной площадке, чтобы изображать Ракету еще для первого фильма, а для второго он умудрился не только «енотить», но и получить роль Опустошителя, которого мы еще увидим в следующих частях. Тоже весьма комичный и располагающий к себе персонаж. Что же касается постановки, то тут сиквел явно превзошел все ожидания. Если первые стражи были полностью отсняты в Великобритании, то работу над сиквелом перенесли в Pinewood Atlanta Studios. Эта студия с её 18-ю павильонами является крупнейшим кинопроизводственным комплексом в США за пределами Голливуда.

Кадр из фильма «Стражи Галактики»

Всё в новом фильме было заметно масштабнее. Новые планеты, некоторые поражающие воображение и приносящие невиданное эстетическое удовольствие. Например, планета Суверен это нечто шедевральное, полноценно передающее стилистику расы идеальных людей. Иллюстрации напоминают научно-фантастические киноленты 50-60-хх годов, как и хотел режиссер. Огромное разнообразие рас, продуманных до мелочей. Особенно порадовали стимпанковские Опустошители, которых было немного больше по времени, но все равно они будто лишь намекают на свою более глобальную роль.

Таким образом, на этот раз Ганн очень сильно позаботился о художественной и драматической составляющих, сделав посыл истории более глубоким. Поэтому многие будут несколько разочарованы из-за отхода экшена на задний план. Пускай и в сиквеле есть шикарные динамичные битвы, но они словно часть стиля стражей, но не их суть.

Кадр из фильма «Стражи Галактики»

И визитная карточка стражей это, конечно же, особое послевкусие в виде саундтрека, который вы обязательно начнете переслушивать. Ганн не изменяя себе, вновь отводит музыке полноценную роль, тесно связывая с эпизодами, в которых она звучит. Фантастические миры, сражения, юмор, диалоги, сюжетные повороты, гениальные камео, приключения, музыка, актеры, удовольствие от просмотра - всё это на космическом уровне. К финалу вы рискуете получить самый мощный катарсис года, после которого уже не сможете восхищаться иными фильмами.

Бариева Лилия

В российском прокате с 4 мая 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Стражи Галактики 2»