«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»: Рецензия Киноафиши

Стоило Стрэнджу собраться с духом и молекулами, чтобы прийти на свадьбу своей бывшей возлюбленной Кристин, как вдруг перезвон бокалов снова прервался грохотом на улице. Выглянув в окно, Стрэндж обнаруживает резонный повод сбежать из неловкого положения. Ведь кто, как не он, способен скрутить огромного моллюска неземного происхождения, пока тот не разнес своими щупальцами полгорода?

Как оказалось, гость из другого измерения не просто несет хаос и разруху, но и преследует вполне конкретную цель. Зовут эту цель Америка Чавес, и она способна открывать порталы в другие мультивселенные. И не важно, что она не умеет эту силу контролировать – менее ценной мишенью в глазах (пока что) неназванного злодея она от этого не становится. Стрэнджу не остается ничего другого, кроме как снова ввязаться в борьбу за спасение как минимум одной девочки-подростка, как максимум — всей реальности. Помогать ему в этом будут бессменный Вонг (Бенедикт Вонг) и Кристин Палмер из другой мультивселенной (все равно Рэйчел МакАдамс), а мешать… Впрочем, о сюжете марвеловских фильмов либо без спойлеров, либо никак, поэтому здесь мы остановимся.

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Намекнем лишь, что если вы делали предположения только на основе трейлера, то приготовьтесь удивляться. Но если вы под лупой рассмотрели официальные постеры, то точно заметили жирнейшие намеки. Конечно, отлаженный конвейер MCU требует помнить еще и ключевые повороты всех мало-мальски связанных фильмов. Тем, кто принимает правила игры, советуем опираться не столько на последнего «Паука» и «Мстителей», сколько на сериалы «Ванда/Вижн», «Что, если?..» и немного на «Локи».

До определенной степени «Мультивселенные безумия» дают себя препарировать как самостоятельное произведение, а не просто часть мегаломанского пазла. Второй сольник Стрэнджа стал возвращением на большой экран Сэма Рэйми-режиссера, и вот уж точно кому подходит комплиментарное «единственный неповторимый». Как показывает практика, марвеловские фильмы вполне неплохо смотрятся через авторскую призму. И под руководством Рэйми зрители получили не просто ладно скроенное в соответствии с брендбуком полотно, а стильную и по-хорошему гротескную картину.

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

Те, кто приступит к просмотру в первую очередь из-за Рэйми, действительно найдут свою отдушину. Это скорее Рэйми периода «Зловещих мертвецов» (конечно, с должными поправками), чем «Пауков» с Тоби Магуайером. Жанрово «Мультивселенные безумия» ближе всего к хоррору, пусть и с рейтингом PG13. Возможно, одна из упомянутых в фильме чародейских книг напомнила режиссеру Некрономикон, и поэтому он решил добавить истории немного мрачных красок, фирменного юмора и пригоршню операторских изысков. И если редкие, но джампскейры — решение спорное, то коронный трюк с воскрешением через зомбификацию гарантированно растопит сердце каждого, кому в свое время полюбился Эш.

Тем не менее не стоит питать иллюзий и надеяться, что наконец нашелся режиссер, не прогнувшийся под весом MCU. В одном из интервью Сэм Рэйми признавался, что не горит желанием еще раз браться за настолько высокобюджетный фильм. Конечно, откровенно спартанские условия тех же «Зловещих» его уже вряд ли очаровывают, но по отдельным эпизодам «Мультивселенных» заметно, что Рэйми не совсем комфортно среди дорогих спецэффектов. К тому же перенасыщенный сценарий Майкла Уолдрона, до этого работавшего только на телевидении, действительно мог бы больше подойти для мини-сериала. В итоге действие нет-нет да и срывается на попкорн-шоу с ворохом диалогов, наспех разъясняющих новые обстоятельства, пока на экран не ворвалось очередное чудовище.

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия

На таком фоне высококлассная актерская игра (особенно хороша Элизабет Олсен) выглядит некоторым расточительством. Да, Стрэнджу и Ванде до сих пор не удалось разобраться со своими тараканами, а у кого-то они и вовсе вымахали до непростительных размеров. Но каждый раз, когда у зрителя появляется шанс прочувствовать боль и смятение главных героев, он попросту не успевает этого сделать.

Из-за разбалансированного сценария моменты слабости скорее похожи на напоминалки для засмотревшихся на боевые сцены, мол, мы тут собрались еще и посочувствовать. Эмоциональная вовлеченность будет возможна разве что по инерции от других фильмов, тогда как в этой картине на ее выстраивание почти нет времени. Добивает все хрестоматийная структура сюжета с обязательным перерождением в финале – устойчивую марвеловскую формулу пока не переизобрели. И отдельную шпильку хочется ввернуть из-за саундтрека. Вряд ли кто-то будет отрицать композиторский талант Дэнни Эльфмана, но это именно что конвенциональный Эльфман. Возможно, добавленные для разнообразия Бах и Вагнер могли бы контрастно оттенить осколки мультивселенных, но вместо этого они только забетонировали типичный марвеловский пафос.

Волшебства не вышло, и безумие оказалось довольно умеренным. Фильм, безусловно, получился одним из самых ярких и самобытных в марвеловской киновселенной. Но если уж Кевин Файги так уверен, что ему достался самый прощающий зритель, хотелось бы в следующий раз увидеть что-то по-настоящему экспериментальное и более авторское. Возможно, это лишь наши неоправданные ожидания. Но кто бы их не накопил за столько лет?