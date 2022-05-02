Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия, 2022

Второй фильм о приключениях Стивена Стрэнджа продолжает исследовать темную натуру самого могущественного мага на планете. Идеальный вариант для всех преданных фанатов марвеловских комиксов, а также тех, кто искренне заинтересован в темах мистики, колдовства и параллельных вселенных.
Режиссером картины выступил американец Сэм Рэйми, широко известный по всему миру своими трилогиями «Зловещие мертвецы» и «Человек-паук». Для Рэйми «Доктор Стрэндж» станет первым проектом, сделанным совместно с компанией Marvel — в начале нулевых фильмы про Питера Паркера делали исключительно представители Sony.
Главную роль в блокбастере сыграет знаменитый Бенедикт Камбербэтч, который вернется к роли талантливого хирурга и мага Стивена Стрэнджа. Ожидается, что в ленте также появятся Рэйчел МакАдамс, а также Элизабет Олсен и Чиветел Эджиофор. Не исключено, что блокбастер пополнится и другими актерами, известными по участию в проектах марвеловской вселенной.
«Доктор Стрэндж» станет первым марвеловским хоррором. По крайней мере, так заявили создатели — трейлер пока никакой конкретики не дает. В любом случае, рейтинг картины вряд ли будет выше 12+. А это значит, что сиквел блокбастера смогут увидеть не только взрослые, но и школьники.
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» является одним из самых ожидаемых проектов наступившего 2022 года. Производство фильма велось почти два года. Остается лишь надеяться, что его премьера состоится, как и ожидается, в мае.
Изначально постановщиком картины должен был стать Скотт Дерриксон, режиссер оригинального «Доктора Стрэнджа». Увы, он выбыл из проекта во время пре-продакшна. Официальная причина ухода Дерриксона — творческие разногласия с продюсерами и марвеловскими боссами.
Съемки ленты начались в конце 2020 года в Лондоне, однако почти сразу были приостановлены из-за пандемии коронавируса. В итоге команда «Доктора Стрэнджа» вернулась к работе лишь в марте прошлого года. Известно, что в качестве локаций были выбраны также Сомерсет и Суррей.
Известно, что в фильме появится оскаровский номинант Майкл Стулбарг, который исполнит роль Никодемуса Уэста, соперника главного героя, который также является весьма могущественным и влиятельным колдуном.
В сети активно муссируются слухи о том, что в «Докторе Стрэндже» может появиться персонаж Тома Хиддлстона, антигерой Локи, события сольного сериала которого непосредственно связаны с сюжетом марвеловского блокбастера.
Изначально выход фильма был запланирован на 7 мая 2021 года. Однако из-за переноса «Нет пути домой» создателям пришлось также отложить и премьеру сиквела «Доктора Стрэнджа». В итоге он переехал аж на целый год — на май 2022-го. Как ожидается, уже окончательно.
Продолжение магических приключений Доктора Стрэнджа в новых мистических мирах и в противостоянии с новыми врагами.