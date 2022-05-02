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Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
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Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия, 2022

2022 / США
8.4 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7
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Второй фильм о приключениях Стивена Стрэнджа продолжает исследовать темную натуру самого могущественного мага на планете. Идеальный вариант для всех преданных фанатов марвеловских комиксов, а также тех, кто искренне заинтересован в темах мистики, колдовства и параллельных вселенных.

Режиссером картины выступил американец Сэм Рэйми, широко известный по всему миру своими трилогиями «Зловещие мертвецы» и «Человек-паук». Для Рэйми «Доктор Стрэндж» станет первым проектом, сделанным совместно с компанией Marvel — в начале нулевых фильмы про Питера Паркера делали исключительно представители Sony.

Главную роль в блокбастере сыграет знаменитый Бенедикт Камбербэтч, который вернется к роли талантливого хирурга и мага Стивена Стрэнджа. Ожидается, что в ленте также появятся Рэйчел МакАдамс, а также Элизабет Олсен и Чиветел Эджиофор. Не исключено, что блокбастер пополнится и другими актерами, известными по участию в проектах марвеловской вселенной.

«Доктор Стрэндж» станет первым марвеловским хоррором. По крайней мере, так заявили создатели — трейлер пока никакой конкретики не дает. В любом случае, рейтинг картины вряд ли будет выше 12+. А это значит, что сиквел блокбастера смогут увидеть не только взрослые, но и школьники.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» является одним из самых ожидаемых проектов наступившего 2022 года. Производство фильма велось почти два года. Остается лишь надеяться, что его премьера состоится, как и ожидается, в мае.

Изначально постановщиком картины должен был стать Скотт Дерриксон, режиссер оригинального «Доктора Стрэнджа». Увы, он выбыл из проекта во время пре-продакшна. Официальная причина ухода Дерриксона — творческие разногласия с продюсерами и марвеловскими боссами.

Съемки ленты начались в конце 2020 года в Лондоне, однако почти сразу были приостановлены из-за пандемии коронавируса. В итоге команда «Доктора Стрэнджа» вернулась к работе лишь в марте прошлого года. Известно, что в качестве локаций были выбраны также Сомерсет и Суррей.

Известно, что в фильме появится оскаровский номинант Майкл Стулбарг, который исполнит роль Никодемуса Уэста, соперника главного героя, который также является весьма могущественным и влиятельным колдуном.

В сети активно муссируются слухи о том, что в «Докторе Стрэндже» может появиться персонаж Тома Хиддлстона, антигерой Локи, события сольного сериала которого непосредственно связаны с сюжетом марвеловского блокбастера.

Изначально выход фильма был запланирован на 7 мая 2021 года. Однако из-за переноса «Нет пути домой» создателям пришлось также отложить и премьеру сиквела «Доктора Стрэнджа». В итоге он переехал аж на целый год — на май 2022-го. Как ожидается, уже окончательно.

Продолжение магических приключений Доктора Стрэнджа в новых мистических мирах и в противостоянии с новыми врагами.

8.4 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 22 июня 2022
Премьера в мире 2 мая 2022
Возраст 16+
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Сэм Рэйми
Сэм Рэйми
В ролях
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Вонг
Бенедикт Вонг
Элизабет Олсен
Элизабет Олсен
Рэйчел МакАдамс
Рэйчел МакАдамс
Чиветел Эджиофор
Чиветел Эджиофор
Все актеры и съемочная группа
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Вики Синема ЗигЗаг
16:15 от 300 ₽ 21:25 от 400 ₽
Мираж Синема Отрадное
11:00 от 120 ₽ 13:30 от 190 ₽ 16:00 от 250 ₽ 18:30 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
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Наша рецензия
Стоило Стрэнджу собраться с духом и молекулами, чтобы прийти на свадьбу своей бывшей возлюбленной Кристин, как вдруг перезвон бокалов снова прервался грохотом на улице. Выглянув в окно, Стрэндж обнаруживает резонный повод сбежать из неловкого положения. Ведь кто, как не он, способен скрутить огромного моллюска неземного происхождения, пока тот не разнес своими щупальцами полгорода? Как оказалось, гость из другого измерения не просто несет хаос и разруху, но и преследует вполне конкретную…
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aloyanmr2009 16 февраля 2022, 12:55
Жду не дождусь
Дима Попов 26 апреля 2022, 20:34
мы его сможем посмотреть?как фанат я просто не могу дождаться
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41 голос
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«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в кинотеатрах

Сегодня 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
16:15 от 300 ₽ 21:25 от 400 ₽
Мираж Синема Отрадное Отрадное
2D
11:00 от 120 ₽ 13:30 от 190 ₽ 16:00 от 250 ₽ 18:30 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi» Марьино
2D
13:30 от 450 ₽ 16:00 от 450 ₽ 18:30 от 550 ₽ 21:00 от 550 ₽
Полное расписание и билеты
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