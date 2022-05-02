Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия, 2022

Второй фильм о приключениях Стивена Стрэнджа продолжает исследовать темную натуру самого могущественного мага на планете. Идеальный вариант для всех преданных фанатов марвеловских комиксов, а также тех, кто искренне заинтересован в темах мистики, колдовства и параллельных вселенных.

Режиссером картины выступил американец Сэм Рэйми, широко известный по всему миру своими трилогиями «Зловещие мертвецы» и «Человек-паук». Для Рэйми «Доктор Стрэндж» станет первым проектом, сделанным совместно с компанией Marvel — в начале нулевых фильмы про Питера Паркера делали исключительно представители Sony.

Главную роль в блокбастере сыграет знаменитый Бенедикт Камбербэтч, который вернется к роли талантливого хирурга и мага Стивена Стрэнджа. Ожидается, что в ленте также появятся Рэйчел МакАдамс, а также Элизабет Олсен и Чиветел Эджиофор. Не исключено, что блокбастер пополнится и другими актерами, известными по участию в проектах марвеловской вселенной.

«Доктор Стрэндж» станет первым марвеловским хоррором. По крайней мере, так заявили создатели — трейлер пока никакой конкретики не дает. В любом случае, рейтинг картины вряд ли будет выше 12+. А это значит, что сиквел блокбастера смогут увидеть не только взрослые, но и школьники.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» является одним из самых ожидаемых проектов наступившего 2022 года. Производство фильма велось почти два года. Остается лишь надеяться, что его премьера состоится, как и ожидается, в мае.