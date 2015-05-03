«Мстители: Эра Альтрона»: Рецензия Киноафиши

Тессеракт не в моде, в Асгарде всё спокойно,

но скоро Мстители устроят новую бойню.

«Г.И.Д.Р.А.» недобита, почти не виден «Щ.И.Т.», –

прекрасный новый мир вот-вот по швам затрещит.

Электронному мозгу понадобилось тело,

и теперь на улицах новая тема:

сегодня все говорят об Альтроне,

потому что он самый крутой на районе.

Он – чумовой научный проект:

сверхмашина и сверхинтеллект.

Он не боится ни танков, ни дуста,

он надо всеми, – такой Заратустра.

Харизматичный и четкий злодей, –

в Южной Корее кует сверхлюдей.

Бывший ангел-хранитель, он теперь падший,

его не может завалить даже Дауни-младший.

Недаром наш герой ненавидит Тони Старка –

центр мозговой всего марвел-зоопарка.

А чтобы мир покорить, нужен только вибраний:

будет скрежет и лязг, будет много страданий,

и уже не помогут ни лук и стрела,

ни молот и щит, – вот такие дела.

Но Альтрон не один против мира капитала –

пара дивергентов ему помогала:

близнецы, на которых опыт ставили наци

(эти любят близнецов, надо признаться).

Они, практически, Гензель и Гретель,

местью оружейному барону согреты:

брат – Спиди Гонзалес из адских глубин,

сестра – ходячий псилоцибин.

Поскольку режиссер, прямо скажем, не гений,

здесь есть только несколько клевых видений –

про то, как всех накрыло. Но не катит, увы,

Алая ведьма против Черной вдовы.

В комплекте любовь, неизбежная типа:

Скарлетт Йоханссон – горячая цыпа, –

стерильная зазноба психанутого Халка.

Все умиляются, Мстителей жалко.

Грохот-сопли-прибаутки – основа жанра:

Джосс Уидон всем этим шпигует жадно

свое мертвое детище, клише на клише, –

хоть он, наверно, и неглупый в душé.

Впрочем, есть такой критик – зовут Антон Долин, –

который чувством меры слегка обездолен:

так вот он нашел в «Мстителях» и Ветхий Завет,

и Евангелие тоже, – в общем, полный букет.

Мстители, типа, суть языческие боги,

которые в своей геройской наноберлоге

создали вседержителя а-ля Иегова,

а тот сразу понял: миру очень фигово,

злу и страданьям пора сказать стоп,

так что на повестке Всемирный потоп.

Но Вседержитель Альтрон рождает Сына при этом, –

знакомьтесь, пацаны, с Новым Заветом.

Камень во лбу Вижена – Грааль, по Антону;

сокрушающий жезл – копье центуриона

Лонгина, которым был пронзен Иисус.

Ну а дальше (здесь наш критик входит во вкус)

всё понятно: дело было в Кафковом зáмке

в Чехии–Заковии, в сюжетном зигзаге,

где два Франкенштейна, они же Калигари,

творят в шизоидном, безумном угаре,

подобно Прометею, из космоогня

Бога Отца, – вот такая фигня.

Короче, пацаны, читайте больше книжек, –

будете как Славой, мать его, Жижек

или как Антон Долин: по фразам Халка и Тора

поймете смысл любого Вселенского собора.

Ну а если для вас это мутно и спорно,

возьмите большое ведерко попкорна

и отдайтесь всем голливудским подвидам,

которых в ваш мозг закачает Джосс Уидон.

MC Ultron (Сергей Терновский)