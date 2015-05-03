«Мстители: Эра Альтрона»: Рецензия Киноафиши
Тессеракт не в моде, в Асгарде всё спокойно,
но скоро Мстители устроят новую бойню.
«Г.И.Д.Р.А.» недобита, почти не виден «Щ.И.Т.», –
прекрасный новый мир вот-вот по швам затрещит.
Электронному мозгу понадобилось тело,
и теперь на улицах новая тема:
сегодня все говорят об Альтроне,
потому что он самый крутой на районе.
Он – чумовой научный проект:
сверхмашина и сверхинтеллект.
Он не боится ни танков, ни дуста,
он надо всеми, – такой Заратустра.
Харизматичный и четкий злодей, –
в Южной Корее кует сверхлюдей.
Бывший ангел-хранитель, он теперь падший,
его не может завалить даже Дауни-младший.
Недаром наш герой ненавидит Тони Старка –
центр мозговой всего марвел-зоопарка.
А чтобы мир покорить, нужен только вибраний:
будет скрежет и лязг, будет много страданий,
и уже не помогут ни лук и стрела,
ни молот и щит, – вот такие дела.
Но Альтрон не один против мира капитала –
пара дивергентов ему помогала:
близнецы, на которых опыт ставили наци
(эти любят близнецов, надо признаться).
Они, практически, Гензель и Гретель,
местью оружейному барону согреты:
брат – Спиди Гонзалес из адских глубин,
сестра – ходячий псилоцибин.
Поскольку режиссер, прямо скажем, не гений,
здесь есть только несколько клевых видений –
про то, как всех накрыло. Но не катит, увы,
Алая ведьма против Черной вдовы.
В комплекте любовь, неизбежная типа:
Скарлетт Йоханссон – горячая цыпа, –
стерильная зазноба психанутого Халка.
Все умиляются, Мстителей жалко.
Грохот-сопли-прибаутки – основа жанра:
Джосс Уидон всем этим шпигует жадно
свое мертвое детище, клише на клише, –
хоть он, наверно, и неглупый в душé.
Впрочем, есть такой критик – зовут Антон Долин, –
который чувством меры слегка обездолен:
так вот он нашел в «Мстителях» и Ветхий Завет,
и Евангелие тоже, – в общем, полный букет.
Мстители, типа, суть языческие боги,
которые в своей геройской наноберлоге
создали вседержителя а-ля Иегова,
а тот сразу понял: миру очень фигово,
злу и страданьям пора сказать стоп,
так что на повестке Всемирный потоп.
Но Вседержитель Альтрон рождает Сына при этом, –
знакомьтесь, пацаны, с Новым Заветом.
Камень во лбу Вижена – Грааль, по Антону;
сокрушающий жезл – копье центуриона
Лонгина, которым был пронзен Иисус.
Ну а дальше (здесь наш критик входит во вкус)
всё понятно: дело было в Кафковом зáмке
в Чехии–Заковии, в сюжетном зигзаге,
где два Франкенштейна, они же Калигари,
творят в шизоидном, безумном угаре,
подобно Прометею, из космоогня
Бога Отца, – вот такая фигня.
Короче, пацаны, читайте больше книжек, –
будете как Славой, мать его, Жижек
или как Антон Долин: по фразам Халка и Тора
поймете смысл любого Вселенского собора.
Ну а если для вас это мутно и спорно,
возьмите большое ведерко попкорна
и отдайтесь всем голливудским подвидам,
которых в ваш мозг закачает Джосс Уидон.
MC Ultron (Сергей Терновский)