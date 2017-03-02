«Логан»: Рецензия Киноафиши

Хороший, Плохой, Логан

Если целевая аудитория вселенной кинокомиксов Marvel — это подростки, то «Росомаха» — это уже о взрослении. Причём со всеми вытекающими в виде душевных исканий, отчаяния, смирения и кризиса, выход из которого непременно должен быть найден. И именно этой последней инстанцией становится сам «Логан». Однако дело не только в логическом изменении возраста фанатов серии «Людей-Икс», но и в метаморфозах самого жанра. Здесь больше нет места эпическому гротеску с героями-филантропами в облегающих костюмах и супер-злодеями, мечтающими уничтожить мир, — всё серьёзно. Теперь остался суровый и прямолинейный мир, который сам жаждет уничтожить тех, кто героями себя вовсе и не считает.

Кадр из фильм «Логан»

С самого начала карьера Джеймса Хоулетта под кодовым именем «Логан» в графических новеллах, мягко говоря, не задалась. По личным соображениям героя, естественно, вразрез вспыхнувшей зрительской симпатии. Эдакий “Степной волк” — олицетворение первородного зла и ярости, заключенной, по теории Гессе, в каждом из нас. Вечно пьющая, презирающая себя машина для убийств, которой всё же не чуждо человеческое. Бессмертный мутант, самоуничтожающий гнев во плоти, завоевал внимание миллионов читателей ещё в далёком 1974 году, впервые появившись на страницах «Невероятного Халка», и уж тем более покорил зрителей в 2000-ом, переродившись в теле Хью Джекмана.

Кадр из фильм «Логан»

С тех пор прошло 17 лет. За это время герой-одиночка обзавёлся собственной сагой, которая успела сменить трёх режиссёров и пережить четыре классических сюжетных цикла. И, как ни парадоксально, именно «Логан» оказался самым каноничным произведением самого «несерьёзного жанра» с точки зрения ортодоксальной драматургии, описанной ещё Борхесом, английским теоретиком литературы: Росомаха пережил и оборону осаждённого города (школа мутантов), и долгое возвращение домой, и поиск себя, и, в конечном итоге, самоубийство Бога. Ведь именно об этом идёт речь в финальной части самоотверженного скитания одного из самых противоречивых мутантов.

Кадр из фильм «Логан»

2029 год. Род человеческий восторжествовал и все «юродивые» истреблены. И лишь «несвятая троица» доживает закат мутагенной цивилизации на отшибе нелюдимого хайвея. Росомаха подрабатывает водителем лимузина и беспрестанно заливает внутреннюю брешь животворящим алкоголем, а профессор Ксавье (Стюарт Патрик) чалится в инвалидном кресле, теряя последние проблески рассудка в проржавевшем резервуаре для воды. В качестве сиделки для двух потерянных героев нашего времени выступает альбинос-телепат Калибан (Стивен Мерчант, — комик, между прочим), поддерживая жизнь последних-не-людей-на-Земле.

Пока Логан бежит от прошлого, держа за пазухой пулю из адамантия, которая однажды может решить все проблемы разом, в его жизнь врывается новая и, пожалуй, последняя надежда на осмысленное существование. Некая девочка Лора (блестящий дебют 11-летней Дафни Кин), назвать которую «юной леди» язык не повернётся, при всём нежелании протагониста вселяет веру в семью.

Кадр из фильм «Логан»

Как известно, трагедия рождается там, где появляются наибольшие противодействующие силы и, как правило, не внешние, а внутренние. А против Хоулетта тут играет всё. Он даже не хочет больше никогда называть себя Логаном, — о чём ещё можно говорить? Но в него продолжают верить, говорить о долге, о добре внутри и всячески намекают на то, что он должен жить. Но Логан хочет умереть! И покуда ему не дозволяется действовать по собственному уразумению, эту неиссякаемую жажду он будет проецировать на всех, кто волею судьбы попадётся под его когтистую руку. Здесь речь идёт о вынужденном насилии, а значит об особенно ожесточённом и отчаянном. Именно поэтому возрастной рейтинг 18+ означает именно «не младше восемнадцати лет», что в данном случае можно читать как «столько насилия на экране вы бы не хотели увидеть». Ну а как ещё снять кино о сильнейшей эстетике смерти, где ради высшего блага приходится вознести собственную жертву: и моральную, и идеологическую, и физическую?

Кадр из фильм «Логан»

Таким образом, «Логан», подобно своему герою, стал слишком личной и откровенной историей, которой нет места ни во вселенной супергеройского пафоса, ни среди мутантов, ни среди людей. Это кино, которое мы заслужили: о гибели героя, которого мы не заслуживаем.

Евгений Антипин

В российском прокате со 2 марта 2017 года

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