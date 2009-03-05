«Хранители»: Рецензия Киноафиши

Режиссер Зак Снайдер преподнес, можно сказать, сюрприз: после скотобойного «Рассвета мертвецов» и довольно злокачественных, несмотря на ряд визуальных находок, «300 спартанцев» он наконец снял осмысленное кино, отстояв свою 163-минутную финальную монтажную версию. Более того, Снайдер убедил продюсеров, что необходимо оставить действие графического романа Алана Мура и иллюстратора Дэйва Гиббонса в 1985 году, а не переносить в наши дни, как того хотели вышеупомянутые продюсеры. Алан Мур, правда, все равно убрал свое имя из титров, причем заранее, не дожидаясь даже окончания съемок: предыдущие экранизации его произведений вызывали у «Орсона Уэллса в мире комиксов» лишь гнев и отчаяние. С другой стороны, «Хранители», невзирая на мощную интеллектуальную основу, получились крайне неровными: после какой-нибудь проникновенной сцены, сопровождаемой звуками реквиема, Снайдер запросто может нарисовать сладкую до тошнотворности картину семейной идиллии. Да и старая закалка трэшмейкера, у которого вечно кишки нараспашку и кровь по асфальту рекой, дает о себе знать: усердно воспроизводя этические и философские искания персонажей, режиссер «Рассвета мертвецов» нет-нет да и брызнет по старой памяти сочными внутренностями на окрестные стены и потолки, – видимо, чтобы элементарно не утратить сноровку.

Впрочем, главное достижение Снайдера – все-таки не кровавые кляксы Роршаха на серебристом канадском снегу. Под водительством Алана Мура он буквально раздевает (или, говоря высоким штилем, деконструирует) супергероев: это разномастное сборище клоунов-атлетов в цветных колготках и обтягивающих садомазобикини предстает рыхлым сообществом людей в гражданском, отягощенных слабостями, комплексами и всем тем, что еще прописал доктор Фрейд для любого праздношатающегося бездельника с хандрой и достатком. Лишившись цирковых нарядов, супергерои плачут на плече друг у друга, стареют, заболевают раком, кряхтя достают кефир из холодильника и даже не могут заняться сексом, когда вокруг ничего не взрывается, супергеройская дубинка не бьет по голове очередного демонстранта, а грудь не стягивает латексное супергеройское обмундирование с металлическими пряжками и застежками. Поэтому когда один из персонажей горестно восклицает: «Что же стало с Великой Американской Мечтой?!», ему закономерно отвечают: «Она стала явью».

Конечно, для альтернативного 1985 года, придуманного Аланом Муром, это осуществление мечты неудивительно, ведь благодаря супергероям США выиграли – в альтернативной истории – войну во Вьетнаме (долой главную родовую травму нескольких поколений!), а вагнерианская вертолетная атака «Апокалипсиса сегодня» превратилась в простую декорацию для бойни, учиненной синим квантовым Доктором Манхэттеном. Как тут не сказать вслед за второстепенным фигурантом «Хранителей»: «Я знаю, сверхчеловек существует – и он американец» (ближе к финалу данный тезис приобретает еще более радикальное звучание: «Я знаю, Бог существует – и Он американец»)… Правда, сам синий квантовый Доктор Манхэттен, даже переносясь на Марс, где еще не понастроили нефтепроводов и супермаркетов, – дабы немного помедитировать в одиночестве, – отнюдь не считает себя Богом. Уж он-то хорошо помнит, как его папа-часовщик бросил заниматься своим ремеслом, когда Эйнштейн открыл относительность времени. Супергерой – такая же игрушка для любого временнóго потока (что «прямого», что «альтернативного»), как и всякий другой тип людей и даже нелюдей. Независимо от того, надел он сегодня утром тесное героическое трико или решил прогуляться по улице в партикулярном платье.

Vlad Dracula