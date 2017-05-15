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Чудо-женщина Чудо-женщина
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Чудо-женщина, 2017

2017 / США
7.7 Оцените
134 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Благодаря созданию новой киновселенной, куда входят «Человек из стали» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», стал возможен сольный фильм о похождениях Диансы Принс - «Чудо-женщина». Режиссёром ленты выступила Пэтти Дженкинс («Монстр»). Роль Чудо-женщины исполнила Галь Гадот, уже появлявшаяся в этом образе на экране в 2016 году. Также к актёрскому составу присоединились: Крис Пайн («Стартрек», «И грянул шторм»), Робин Райт («Форрест Гамп»), Юэн Бремнер («На игле») и Конни Нильсен («Гладиатор»).

Фильм «Чудо-женщина» расскажет о том, как началась история Дианы Принс, принцессы Амазонок с острова Темискира. Но случилось так, что ей пришлось покинуть родной дом и отправиться в большой мир. Там её ждёт не только встреча с любовью всей её жизни, но и множество врагов, которых ей предстоит повергнуть с помощью сверхчеловеческой силы, Защитных браслетов, Тиары и легендарного Лассо Истины.

Вместе с главной героиней зрители перенесутся с волшебного острова амазонок в индустриальный Лондон, а затем – в самую гущу событий на Западном фронте Первой мировой войны. Вскоре Диана понимает, что за масштабной катастрофой стоит тот, кого не под силу одолеть всем простым смертным, вместе взятым.

“Чудо-женщина” – четвертый фильм расширенной киновселенной DC после “Человека из стали” (2013), “Бэтмена против Супермена: На заре справедливости” (2016) и “Отряда самоубийц” (2016). Картина получила положительные отзывы критиков и зрителей и была включена в список 10 лучших фильмов 2017 года по версии Американского института киноискусства.

Автор первых комиксов про Чудо-женщину Уильям Моултон Марстон также являлся психологом, изобретателем и теоретиком феминизма. Ему принадлежит разработка первого прототипа современного детектора лжи. Интересно, что один из супергеройских атрибутов Чудо-женщины – лассо правды.

Диалог о “плотских утехах”, который ведут Диана и Стив Тревор, был импровизацией.

Перед тем, как получить роль Чудо-женщины, Галь Гадот всерьез раздумывала над тем, чтобы оставить актерскую карьеру, которая складывалась крайне неудачно. Вместо проб ее пригласили на обычный скрин-тест, и Гадот даже не подозревала, на какой фильм будет прослушиваться. После скрин-теста она улетела в Израиль и только позже узнала, в каком проекте получила работу.

Создатели фильма отсмотрели 47 разных локаций для съемок Темискиры, пока их выбор не остановился на Амальфитанском побережье Средиземноморья в Италии.

Роль королевы Ипполиты предлагали Николь Кидман. Актрисе очень хотелось сыграть в “Чудо-женщине” из-за режиссера Патти Дженкинс, но конфликт в съемочном графике и занятость на съемках “Большой маленькой лжи” не позволили Кидман принять участие в фильме. Позже Николь снялась в роли королевы Атланты в “Аквамене” – еще одном фильме расширенной вселенной DC.

В качестве источников вдохновения создатели “Чудо-женщины” назвали фильмы “Супермен” (1978), “Бэтмен: Начало” (2005), “Касабланка” (1942), мультик “Русалочка” (1989) и приключенческую серию про Индиану Джонса.

В финальных титрах можно увидеть посвящение Уильяму Дженкинсу – отцу режиссера Патти Дженкинс, который, как и Стив Тревор, был капитаном ВВС и боевым пилотом.

Автор сценария и продюсер ”Чудо-женщины” Зак Снайдер исполнил роль солдата в камео.

Идею создания Чудо-женщины Уильям Моултен Марстон мог бы разделить со своей женой Элизабет. Именно она подсказала мужу, что героя, суперсила которого будет заключаться в любви, стоит представить женщиной. Еще одним “соавтором” может считаться Олив Бирн, с которой Марстоны состояли в полиаморной связи.

В 18 лет Галь Гадот пошла на службу в израильские силы обороны. Также Гадот стала Мисс Израиль и представляла свою страну в конкурсе на титул Мисс Вселенная в 2004 году.

По словам Конни Нильсен, сыгравшей королеву Ипполиту, женщин, играющих роли амазонок ждали 3000 калорий в день, а затем 6 часов упражнений в тяжелой атлетике, бое на мечах и верховой езде. Актрис для фильма “Чудо-женщина” тренировали те же специалисты, которые работали на съемках “300 спартанцев”.

Когда выяснилось, что некоторые сцены, включая трюковые, нужно переснять, Галь Гадот была уже на пятом месяце беременности. На досъемках Гадот накладывала зеленую ткань на свой живот, чтобы позже специалисты смогли подкорректировать кадры с помощью цифровых технологий.

У фильма нет режиссерской версии, так как в финальный вариант вошли все без исключения отснятые сцены.

До того как стать Чудо-женщиной, она была известна как Диана, принцесса амазонок, выросшая на укрытом от внешнего мира райском острове и обученная быть непобедимым воином. Когда американский летчик терпит бедствие на затерянном берегу и рассказывает о грандиозной войне, бушующей во внешнем мире, Диана покидает свой дом, убежденная, что она может остановить угрозу. Сражаясь плечом к плечу с мужчиной на войне, которая покончит с войнами, Диана осознает всю мощь своих уникальных способностей и свое истинное предназначение.

7.7 Оцените
134 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 1 июня 2017
Премьера онлайн 29 августа 2017
Премьера в мире 15 мая 2017
Возраст 12+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Пэтти Дженкинс
Пэтти Дженкинс
В ролях
Галь Гадот
Галь Гадот
Крис Пайн
Крис Пайн
Робин Райт
Робин Райт
Конни Нильсен
Конни Нильсен
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Все актеры и съемочная группа
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Выбравшись из своего райского острова, где целая куча женщин и ни одного мужчины, Диана оказывается посреди Первой Мировой войны. Движимая благородной целью и несколько идеализированной верой в человечество, будущая мисс Америка при помощи Стива Трэвора пытается добраться до генерала Людендорффа и его подчиненной Доктора Яда, уверенная, что именно он – Арес, и, стоит убить его, как войны на земле прекратятся. Вооружившись лассо Истины, мечом-убийцей богов и щитом, Диана не забывает…
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Игорь Дугарев 11 июня 2017, 00:32
Амазонка в окопах.
Нельзя сказать, что у киновселенной DC дела идут хорошо, их отчаянные попытки максимально быстро наверстать конкурента за… Читать дальше…
Patronm4 3 июня 2017, 22:19
Фильм отличный !
Из плюсов: очень динамичный, ни одного нарекания к игре актерского состава, нет излишнего пафоса, персонажи (люди) не ведут себя… Читать дальше…
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