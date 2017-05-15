Чудо-женщина, 2017

Автор первых комиксов про Чудо-женщину Уильям Моултон Марстон также являлся психологом, изобретателем и теоретиком феминизма. Ему принадлежит разработка первого прототипа современного детектора лжи. Интересно, что один из супергеройских атрибутов Чудо-женщины – лассо правды.

Диалог о “плотских утехах”, который ведут Диана и Стив Тревор, был импровизацией.

Перед тем, как получить роль Чудо-женщины, Галь Гадот всерьез раздумывала над тем, чтобы оставить актерскую карьеру, которая складывалась крайне неудачно. Вместо проб ее пригласили на обычный скрин-тест, и Гадот даже не подозревала, на какой фильм будет прослушиваться. После скрин-теста она улетела в Израиль и только позже узнала, в каком проекте получила работу.

Создатели фильма отсмотрели 47 разных локаций для съемок Темискиры, пока их выбор не остановился на Амальфитанском побережье Средиземноморья в Италии.

Роль королевы Ипполиты предлагали Николь Кидман. Актрисе очень хотелось сыграть в “Чудо-женщине” из-за режиссера Патти Дженкинс, но конфликт в съемочном графике и занятость на съемках “Большой маленькой лжи” не позволили Кидман принять участие в фильме. Позже Николь снялась в роли королевы Атланты в “Аквамене” – еще одном фильме расширенной вселенной DC.

В качестве источников вдохновения создатели “Чудо-женщины” назвали фильмы “Супермен” (1978), “Бэтмен: Начало” (2005), “Касабланка” (1942), мультик “Русалочка” (1989) и приключенческую серию про Индиану Джонса.

В финальных титрах можно увидеть посвящение Уильяму Дженкинсу – отцу режиссера Патти Дженкинс, который, как и Стив Тревор, был капитаном ВВС и боевым пилотом.

Автор сценария и продюсер ”Чудо-женщины” Зак Снайдер исполнил роль солдата в камео.

Идею создания Чудо-женщины Уильям Моултен Марстон мог бы разделить со своей женой Элизабет. Именно она подсказала мужу, что героя, суперсила которого будет заключаться в любви, стоит представить женщиной. Еще одним “соавтором” может считаться Олив Бирн, с которой Марстоны состояли в полиаморной связи.

В 18 лет Галь Гадот пошла на службу в израильские силы обороны. Также Гадот стала Мисс Израиль и представляла свою страну в конкурсе на титул Мисс Вселенная в 2004 году.

По словам Конни Нильсен, сыгравшей королеву Ипполиту, женщин, играющих роли амазонок ждали 3000 калорий в день, а затем 6 часов упражнений в тяжелой атлетике, бое на мечах и верховой езде. Актрис для фильма “Чудо-женщина” тренировали те же специалисты, которые работали на съемках “300 спартанцев”.

Когда выяснилось, что некоторые сцены, включая трюковые, нужно переснять, Галь Гадот была уже на пятом месяце беременности. На досъемках Гадот накладывала зеленую ткань на свой живот, чтобы позже специалисты смогли подкорректировать кадры с помощью цифровых технологий.

У фильма нет режиссерской версии, так как в финальный вариант вошли все без исключения отснятые сцены.