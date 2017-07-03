«Человек-паук: Возвращение домой»: Рецензия Киноафиши

Хочу в Мстители!

Эдриан Тумс (Майкл Китон) нанял людей, купил технику и принялся разгребать инопланетный мусор в надежде, что все траты окупятся. Но не тут-то было. Его маленькая команда не в силах соперничать с корпорацией Тони Старка (Роберт Дауни мл.), вовремя опомнившейся и заключившей с властями контракт на сбор обломков. Руки Эдриан опускать не собирается и из мелкого предпринимателя переквалифицируется в нелегального торговца оружием, разработанного на основе инопланетных технологий. С изворотливым дельцом и предстоит столкнуться пятнадцатилетнему Питеру Паркеру (Том Холланд), а заодно заслужить доверие Старка, взявшего юного Человека-паука под свое крыло.

Кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой»

Новый Человек-паук появился на экранах кинотеатров в фильме «Первый Мститель: Противостояние». Тогда он понадобился Тони Старку, чтобы украсть щит Капитана Америки (Крис Эванс). Операция осталась позади, но контакт с талантливым парнем магнат обрывать не стал. Правда, и в пекло его бросать не спешит, в то время как сам Паук вошел во вкус и с нетерпением ждет от своего наставника очередного приглашения поучаствовать в спасении мира. Промедление со стороны Старка понятно. В «Противостоянии» его друг получил серьезную травму, да и Питер чуть было не попрощался с этим светом. Ответственность за жизнь других людей в ленте братьев Руссо вышла на передний план, и ее призрак у Джона Уоттса, быть может, не вполне отчетливо, но все же напоминает о себе.

Кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой»

В очередной перезагрузке фильмов о Человеке-пауке Питер Паркер еще совсем юнец, обаяние и внешние данные Холланда самое явное тому подтверждение. Будни Паркера только подчеркивают, что «новый» супергерой во Вселенной Марвел пусть и не совсем обычный подросток, но ничто подростковое ему не чуждо. Тинейджеру предстоит первое свидание и знакомство с родителями умницы и красавицы Лиз (Лора Хэрриер). И он постоянно терпит неуклюжие подколы от Флэша (Тони Револори). В школе Питер добровольный аутсайдер, но костюм Человека-паука дает ему возможность стать кем-то другим – героем из фильмов, которому по плечу справиться с любой проблемой. О том, что Паркер фанат «Звездных Войн», зритель знает уже из «Противостояния» – во время битвы Питеру приходит идея использовать маневр из киносаги – теперь он вместе с другом Недом (Джейкоб Баталон) собирает из ЛЕГО «Звезду Смерти».

Кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой»

«Человек-паук: Возвращение домой» не рассказывает на новый лад старую басню о том, как Питер приобрел необычные способности. Фильм Джона Уоттса больше концентрируется на том, как подросток учится использовать возможности подаренного Старком красно-синего комбинезона со всеми его передовыми технологиями, и том, что, по сути, «вторая кожа» оказывается парню не по размеру. Ловкость и ударопрочность Паука уступают мощи тюнингованной обновки. Паркеру нужно еще немало постараться, чтобы соответствовать высоким требованиям Старка, взявшего на себя роль «отца по телефону». Или же вырваться из-под надзора магната и найти себя, а не жить по указке Железного человека, стараясь не обмануть его ожидания.

Кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой»

У нового Человека-паука колоритный и притягательный противник. То, что крылья Майклу Китону идут, было понятно и по фильмам о Бэтмене, и по «Бердмэну». Во Вселенной Марвел его Стервятник не грезит о мировом господстве или глобальном преображении мира ради собственных целей, мотивы Эдриана гораздо прозаичнее и понятнее. Тем не менее в галерею марвеловских «злодеев» Китон вписался вполне удачно. Его харизма не уступает притягательности, к примеру, Тома Хиддлстона или Мадса Миккельсена, но, как и персонажам коллег по цеху, Стервятнику дается не так много времени на экране: фильм все же о Пауке, и какое бы завораживающее безумие Китон ни передавал, лавры первенства у Паркера никто не отнимает.

Кадр из фильма «Человек-паук: Возвращение домой»

Фильм Джона Уоттса получился в меру забавным и остроумным. Шутки в «Человеке-пауке» уместны и органичны. Они удачно обыгрывают подростковые проблемы и стереотипы, связанные с взрослением, но не стоит ждать такого треша и головокружения от смеха, как в «Стражах Галактики», например. Уровень юмора здесь гораздо ближе к «Доктору Стрэнджу». Кино радует удачными сюжетными поворотами, правда, несколько сбивается под конец и не избегает соблазна выдать пару-тройку бойких, умных и пафосных фраз.

Елена Громова

В российском прокате с 6 июля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Человек-паук: Возвращение домой»