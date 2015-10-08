«Марсианин»: Рецензия Киноафиши

Марс балагурит

Ридли Скотту, всё глубже низвергающемуся в пучину банальностей и режиссерских клише, в процессе этого своего падения удалось, парадоксальным образом, создать нечто доселе невиданное: «Марсианин», кажется, первый фантастический фильм в истории, ставший гибридом бюрократического отчета, научно-популярной передачи и видеоклипа. В пику бесконечным опусам про вселение инопланетных субстанций, битвы с иными формами жизни и т. д. и т. п., во многом, кстати, вдохновленным скоттовской же эпопеей о Чужих, – постановщик «Марсианина», весьма своеобразной истории Робинзона ближайшего будущего, снимает скрупулезную инструкцию, как вырастить картошку с помощью гидразина, пропущенного через иридиевый катализатор, навоза, оставшегося от американских астронавтов, и католического креста (последний момент звучит интригующе, но на экране выглядит не намного менее уныло, чем остальные пункты данного космического протокола). А поскольку инструктаж этот длится почти два с половиной часа, Ридли Скотт, дабы зритель окончательно не заснул, периодически устраивает взрывы и песчаные бури, перемежаемые клиповыми фрагментами под музыку диско и регулярными шутками про всё на свете. Герой Мэтта Деймона весело виляет бедрами, выбирая, кем ему прикинуться для марсианской фотосессии: «выпускником или кокетливой фифой»; доверительно сообщает зрителю: «Уже семь дней, как у меня закончился кетчуп»; и объявляет перерыв в исследовательской работе, вызванный чрезвычайно важной научной причиной: «Я бы решил эту задачку прямо сейчас, но у меня задубело все хозяйство». Не удовольствовавшись означенным аттракционом, Скотт параллельно устраивает комические комнатные падения специалистов по аэродинамике, самопровозглашение главного персонажа капитаном Флинтом и Железным человеком (шутки про космическое пиратство и Железного человека взяты, впрочем, из романа Энди Уира, по мотивам которого, собственно, и поставлена картина), а также заставляет научную массовку в американском и китайском центрах управления полетами постоянно хлопать в ладоши, вследствие чего «Марсианин» становится непреодолимо похожим на смесь ток-шоу и 64-серийного телесериала.

Единственный живой эпизод за весь фильм – тот, где главный герой, перед самым отбытием, готовится к возможной смерти, но эпизод не длится и трех минут. Остальные два с лишним часа состоят из дежурных фраз, кукольно-предсказуемых эмоций, научных рецептов (иногда вполне эксцентрических, – взять, к примеру, идею лететь в открытый космос с брезентом вместо металлической панели обшивки) и неубиваемого производственного оптимизма. Начавшись с того, как ученые ходят по марсианской поверхности, в которую воткнуты таблички с цифрами – ровно такие же, что выкладываются возле улик на месте преступления, фильм заканчивается (вопреки насквозь ироническому финалу романа) лекцией. Лекция, читаемая главным героем, посвящена тому, что надо последовательно решать одну проблему, затем другую, затем третью, и тогда все получится. Марс – это всего лишь еще одна площадка для применения стратегий корпоративного менеджмента, даже если в твоем распоряжении есть только навоз, иридиевый катализатор и в спешке оставленный кем-то крест.

Сергей Терновский