Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Хищник Хищник
Киноафиша Фильмы Хищник
Predator

Хищник, 1987

1987 / США
7.5 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Над джунглями Южной Америки пропал американский вертолет. На поиски направлена группа элитных коммандос во главе с Алланом “Датчем” Шеффером. В ходе операции отряд понимает, что вертолет был сбит местными повстанцами, а экипаж, в том числе несколько высокопоставленных офицеров и министр, находятся в плену в военном лагере. Бойцы находят и зачищают лагерь от мятежников, но обнаруживают большое количество человеческих жертв, убитых самыми изощренными способами. Постепенно становится понятно, что в джунглях притаился еще один враг. Солдатам противостоит смертельно опасное существо инопланетного происхождения, которое умело маскируется среди деревьев и использует в бою неизвестные технологии. 

Из охотников отряд превращаются в добычу, а неведомый хищник не знает жалости, не берет пленных и не вступает в переговоры. Кажется, он преследует одну единственную цель — убить их всех до единого. Теперь всё, о чем мечтают коммандос — это добраться до точки эвакуации раньше, чем инопланетная тварь доберется до них. 
 

Фраза Датча “Get to the chopper!” (“К вертолету!”) — любимая фраза Арнольда Шварценеггера, которая звучит во многих фильмах с его участием. 

Питер Каллен не хотел озвучивать Хищника, поскольку он уже срывал себе голос, озвучивая Кинг-Конга. Но внешний вид Хищника так его впечатлил, что он в конце-концов согласился. 

Идея фильма возникла из шутки. Кто-то озвучил мысль, что единственный, с кем осталось сразиться персонажу Рокки Бальбоа - это инопланетянин из одноименного фильма 1982 года. 

Арнольд Шварценеггер во время съемок пристрастил актера Карла Уэзерса к курению сигар. 

Роль Хищника должен был сыграть Жан Клод Ван Дамм, поскольку изначально предполагалось, что иноплланетное существо будет очень подвижным и ловким. Однако в итоге костюм Хищника оказался слишком тяжелым и громоздким и исполнять в нем трюки было невозможно. Вдобавок, актеру не нравилось, что он не будет появляться в кадре без костюма. Еще одной причиной, из-за которой Ван Дамма сняли с проекта, стал его невысокий рост. Актера заменили на более рослого Кевина Питера Холла, а костюм полностью переработали, сделав внешность Хищника более устрашающей. 

Перед съемками Шварценеггер скинул больше 10 килограммов веса, чтобы больше соответствовать образу подтянутого и мускулистого коммандос. 

Шейн Блэк ненавидел очки, которые ему приходилось носить во время съемок. Он хотел, чтобы его герой носил настоящие очки военного образца, но режиссер МакТирнан настаивал на том, что герой должен выглядеть более вызывающе. 

Звукорежиссеры называли плечевой пистолет Хищника “пистолетом попугая”, потому что он двигался независимо от Хищника во время прицеливания и напоминал попугая, сидящего на плече. 

Во время съемок на съемочную площадку проникли настоящие ядовитые змеи и скорпионы, а актера Ричарда Чавеса покусали муравьи.

Согласно технике безопасности, Арнольду Шварценеггеру не разрешалось курить сигару внутри вертолета в одной из начальных сцен. В итоге красный уголек на сигару был добавлен на этапе пост-продакшена. 

Во время съемок большинство членов съемочной группы страдали от расстройства желудка из-за плохого качества воды в мексиканском отеле, в котором они жили. 

Изначально Хищник представлял собой крупное существо с длинной шеей, головой, похожей на собачью и с одним глазом посередине. 

В одном из интервью Арнольд Шварценеггер рассказал, что согласился на участие в фильме, потому что всегда хотел сняться в картине, похожей на фильм “Великолепная семерка”. 

В течение фильма ни разу не упоминаются полные имена членов команды Датча.
 

Американский самолет был сбит партизанами в Южной Америке. Оставшийся в живых экипаж находится в плену. Центральное разведывательное управление США бросает свои лучшие силы для освобождения американских подданных. Элитная группа спецназа во главе с Датчем была заброшена в южноамериканские джунгли. Операция шла по плану до тех пор, пока они не наткнулись на поляну с растерзанными телами, опознать которые не представлялось возможным. Только по обрывкам униформы стало понятно, что это и есть экипаж сбитого самолета. Понимая, что операция провалена, Датч отдает приказ двигаться к точке эвакуации. По дороге становится ясно, что что-то невидимое, сливающееся с лесом, охотится на них. Охотится, методично убивая одного за другим, забирая себе страшный трофей — череп с позвоночником.

7.5 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1987
Премьера в России 12 июня 1987
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 12 июня 1987
Возраст 16+
Режиссер
Джон МакТирнан
Джон МакТирнан
В ролях
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Карл Уэзерс
Карл Уэзерс
Эльпидия Каррильо
Эльпидия Каррильо
Билл Дьюк
Билл Дьюк
Джесси Вентура
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Хищник
Хищник (2018)
6.3359375
Фильм находится в подборках
Фильмы про пришельцев Фильмы про пришельцев
Фильмы про другие планеты Фильмы про другие планеты
Все части «Хищника» Все части «Хищника»
Фантастика про инопланетян Фантастика про инопланетян
Культовые фильмы восьмидесятых Культовые фильмы восьмидесятых
Постер фильма Хищник 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Хищник смотреть онлайн

Хищник
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Хищник
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Андрей 13 октября 2018, 23:21
шикарный фильм, сюжет, актёры, но, конечно, не спец-эффекты!
спасибо фильму 2018ого, который смотрел в кинотеатре!!! наверно, это и есть основная… Читать дальше…
Отзывы Написать
51 голос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Приквел «Хищника» обзавелся официальным названием и временем выхода на Hulu Зрители перенесутся на 300 лет назад. 
Написать
15 ноября 2021 09:49
Продюсеры поделились названием и сюжетными подробностями новой части «Хищника» Съемки картины подходят к концу.
Написать
28 июля 2021 11:22
Сценаристы «Хищника» подали в суд на Disney, стремясь отвоевать права на франшизу Как раз когда к производству готовится новый фильм.
Написать
16 апреля 2021 15:03
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши