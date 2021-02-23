Хищник, 1987

Фраза Датча “Get to the chopper!” (“К вертолету!”) — любимая фраза Арнольда Шварценеггера, которая звучит во многих фильмах с его участием.

Питер Каллен не хотел озвучивать Хищника, поскольку он уже срывал себе голос, озвучивая Кинг-Конга. Но внешний вид Хищника так его впечатлил, что он в конце-концов согласился.

Идея фильма возникла из шутки. Кто-то озвучил мысль, что единственный, с кем осталось сразиться персонажу Рокки Бальбоа - это инопланетянин из одноименного фильма 1982 года.

Арнольд Шварценеггер во время съемок пристрастил актера Карла Уэзерса к курению сигар.

Роль Хищника должен был сыграть Жан Клод Ван Дамм, поскольку изначально предполагалось, что иноплланетное существо будет очень подвижным и ловким. Однако в итоге костюм Хищника оказался слишком тяжелым и громоздким и исполнять в нем трюки было невозможно. Вдобавок, актеру не нравилось, что он не будет появляться в кадре без костюма. Еще одной причиной, из-за которой Ван Дамма сняли с проекта, стал его невысокий рост. Актера заменили на более рослого Кевина Питера Холла, а костюм полностью переработали, сделав внешность Хищника более устрашающей.

Перед съемками Шварценеггер скинул больше 10 килограммов веса, чтобы больше соответствовать образу подтянутого и мускулистого коммандос.

Шейн Блэк ненавидел очки, которые ему приходилось носить во время съемок. Он хотел, чтобы его герой носил настоящие очки военного образца, но режиссер МакТирнан настаивал на том, что герой должен выглядеть более вызывающе.

Звукорежиссеры называли плечевой пистолет Хищника “пистолетом попугая”, потому что он двигался независимо от Хищника во время прицеливания и напоминал попугая, сидящего на плече.

Во время съемок на съемочную площадку проникли настоящие ядовитые змеи и скорпионы, а актера Ричарда Чавеса покусали муравьи.

Согласно технике безопасности, Арнольду Шварценеггеру не разрешалось курить сигару внутри вертолета в одной из начальных сцен. В итоге красный уголек на сигару был добавлен на этапе пост-продакшена.

Во время съемок большинство членов съемочной группы страдали от расстройства желудка из-за плохого качества воды в мексиканском отеле, в котором они жили.

Изначально Хищник представлял собой крупное существо с длинной шеей, головой, похожей на собачью и с одним глазом посередине.

В одном из интервью Арнольд Шварценеггер рассказал, что согласился на участие в фильме, потому что всегда хотел сняться в картине, похожей на фильм “Великолепная семерка”.

В течение фильма ни разу не упоминаются полные имена членов команды Датча.

